Mitsubishi Motors возобновили производство Pajero Sport в России

Компания ООО «ММС Рус» объявляет о возвращении производства одной из самых популярных моделей в своей линейке – Pajero Sport – на завод ООО «ПСМА Рус» в Калуге (индустриальный парк «Росва»). В торжественной церемонии открытия производственной линии приняли участие: генеральный директор ООО «ПСМА Рус» Николя Фебве, заместитель генерального директора ООО «ПСМА Рус» Тагучи Исао, директор департамента по корпоративной стратегии ООО «ММС Рус» Тецуя Катори, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.



Как и было заявлено в сентябре на пресс-конференции с участием главного исполнительного директора Mitsubishi Motors Corporation – Осаму Масуко – компания возобновила производство своей флагманской модели, что позволит еще больше укрепить позиции Mitsubishi Motors на локальном рынке.



Дизельная версия Mitsubishi Pajero Sport, производимая на заводе в Калуге, будет доступна в четырех комплектациях: Invite 6MT, Intense 8AT, Instyle 8AT и Ultimate 8AT. Таким образом, локализованный Pajero Sport сохранит все комплектации и технические характеристики. Более того в комплектацию Invite 6MT будут добавлены датчики контроля давления в шинах TMPS и система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа KOS.



Отмечалось, что «ММС Рус» амбициозна в своих планах на будущее. За текущий год компания уже значительно увеличила показатели продаж. Возобновление локального производства Pajero Sport и его новое ценовое позиционирование вместе с продленной до 5 лет гарантией делает Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем уникальным предложением в своем сегменте для российских потребителей.





Анатолий Артамонов Пресс-служба правительства Калужской области

Анатолий Артамонов: «Российская автомобильная промышленность восстанавливается, растет уровень локализации, увеличиваются объемы экспорта. Уверен, что «ПСМА Рус» продолжит свое развитие на фоне положительных тенденций в отрасли».



Завод в Калуге, общей площадью 125 000 м2, способен производить 125 000 автомобилей в год. Начиная с декабря 2017 года завод выпускает две самые продаваемые модели марки – Mitsubishi Outlander и Pajero Sport с дизельным двигателем. Для поддержания роста локального производства на заводе будут созданы 440 рабочих мест и введены две рабочие смены.