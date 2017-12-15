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15 декабря 2017, 11:06

Инвестаналитик Дмитрий Кумановский: Сделка в $25 млрд по строительству АЭС «Эль-Дабаа» позволит России и Египту существенно укрепиться в экономическом и общеполитическом смысле на мировой арене

Росатом построит первую АЭС в Египте. Акты о вступлении в силу коммерческих контрактов по реализации проекта АЭС «Эль-Дабаа» подписали 11 декабря в Каире генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер. Торжественное подписание состоялось в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Росатом построит в области Матрух, на берегу Средиземного моря четыре блока ВВЭР-1200 АЭС «Эль-Дабаа» и осуществит поставку российского ядерного топлива.

В соответствии с топливным контрактом, подготовленном в рамках интегрированного предложения Росатома, АО «ТВЭЛ» будет поставлять для всех четырёх энергоблоков египетской атомной станции ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации (60 лет). «Работа над топливным контрактом продолжалась около двух лет. В итоге получился очень сбалансированный и взаимовыгодный документ, который в полной мере отвечает интересам российской и египетской сторон», - сообщил старший вице-президент АО «ТВЭЛ» по коммерции и международному сотрудничеству Олег Григорьев. Он выразил удовлетворение тем, что по итогам кропотливой и конструктивной работы «удалось подписать крупнейший экспортный топливный контракт за всю историю советской и российской атомной промышленности».

Стоит отметить, что общий денежный поток от экспорта топлива превышает поступления от контракта по строительства атомной станции: энергоблок строится в среднем 60 месяцев, а топливо поставляется еще 60 лет, благодаря чему обеспечивается стабильная валютная выручка. Кроме того, поставки ядерного топлива, в отличие от проектов строительства АЭС, не требуют государственной финансовой поддержки экспорта – заказчик оплачивает их из собственных средств, а не за счет межгосударственного кредита.

Первый энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

Решение о строительстве по проекту с участием РФ первой египетской АЭС «Эль-Дабаа» - это новая возможность пополнить портфель зарубежных заказов Росатома. Такие крупные контракты позволяют загрузить российские предприятия на всех этапах реализации проекта проектными и изыскательскими работами, инжиниринговыми работами, строительно-монтажными работами, производством оборудования, включая производство оборудования длинного цикла так называемого реакторного острова и турбинного острова. Для выполнения проектов АЭС российского дизайна за рубежом также привлекается более сотни субподрядчиков из числа уникальных и специализированных производств, имеющих за счёт таких заказов возможность содержать высококвалифицированные коллективы специалистов и обновлять основные фонды российской промышленности по производству уникальной высокотехнологичной продукции. За счёт субподрядчиков, если нет достаточно квалифицированных местных фирм у иностранного государства-заказчика, можно добиться мультипликативного эффекта для РФ, при котором смежные для атомной промышленности отрасли вовлекаются в производственный процесс создания атомной станции и создают рабочие места в России.

При сроке службы АЭС, который, если считать до полной утилизации объекта, может растянуться до 100 лет, 80-90% времени будет тратиться на выработку электрической энергии с периодической заменой топливных сборок и сервисом оборудования, а также на работы по выводу из эксплуатации. Такая деятельность на десятилетия обеспечит работу российских специалистов, налоги с прибыли предприятий, а также налоги с фонда оплаты труда которых, смогут создать надёжную поддержку бюджетов всех уровней в России. Дополнительно - по сути большинства межправительственных соглашений - Россия получит проценты за пользование кредитом на строительство АЭС, что выгоднее, чем вложения Минфином РФ в государственные казначейские обязательства США временно свободных средств.

Египту сотрудничество с Россией даст на взаимовыгодных условиях возможность получить доступ к передовым атомным технологиям, получить конкурентную цену энергии в стране для развития промышленного потенциала и создания новых рабочих мест для многочисленного населения, снизить социальную и политическую напряжённость в стране и приступить к разработке своих природных ресурсов. Реакторная установка с энергоблоком мощностью 1200 МВт является современной атомной станцией поколения 3+, полностью соответствующей всем постфукусимским требованиям МАГАТЭ, имеющая референтный блок - энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2, запущенный 8 декабря 2017.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» будет поставлять на протяжении жизненного цикла АЭС современное атомное топливо ТВС-2006, уже эксплуатирующееся на российских АЭС, которое будет постоянно совершенствоваться. Поставка сборок российского производства станет крупнейшим экспортным топливным контрактом за всю историю советской и российской атомной промышленности. Поэтому с учётом сопутствующих контрактов рекордная по цене сделка в $25 млрд между Россией и Египтом позволит обеим странам существенно укрепиться в экономическом и общеполитическом смысле на мировой арене.

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