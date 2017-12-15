Утром в пятницу Центральный банк объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке. Слухи об этом появились еще накануне, но теперь стало известно, что кредитная организация будет санирована по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Судя по всему на Неглинной уверены, что это должно спасти банковскую систему от бури.

​Промсвязьбанк занимает девятое место по величине активов среди российских банков и входит в перечень ЦБ системно значимых кредитных организаций.

«В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор предоставит Промсвязьбанку средства на поддержание ликвидности, что «повысит его финансовую устойчивость», после чего финансовая организация «продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки». Мораторий на исполнение требований кредиторов банка также не вводится.

Естественно, утром на фоне всего этого акции ​Промсвязьбанка на Московской бирже рухнули почти на 10%. На минимуме стоимость бумаг опустилась до отметки 6,44 копеек за штуку. Накануне, 14 декабря, акции Промсвязьбанка упали на 7,4% — это произошло после того, как газета «Ведомости» сообщила о требовании Центробанка к ПСБ доначислить 100 млрд рублей в резервы, а агентство «Эксперт РА» присвоило рейтингу Промсвязьбанка статуса «под наблюдением». Такой статус означает «высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время».

Рублевые субординированные облигации Промсвязьбанка серии 13 с погашением в феврале 2018 года потеряли в начале торгов более 3,6%, котируясь по цене 79,99% от номинала, их доходность подскочила до 465,58% годовых с 321,8% днем ранее.

В то же время, биржевые облигации серии БО-08, которые в четверг подешевели до 86% от номинала, в пятницу оцениваются в 98,99% от номинала, скорректировавшись на 16,5% процента в цене. Их доходность снизилась до 11% годовых с 19,36% годовых накануне.

Как подчеркивает ЦБ, меры не повлияют на работу санируемого Промсвязьбанком АвтоВАЗбанка. Однако, под ударом может другой банк, «Возрождение». Он, как и ПСБ, принадлежит братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. В октябре 2017 года даже поднимался вопрос об объединении двух банков, но решение не было принято.

Братья Ананьевы и банк "Возрождение" Промсвязьбанк

В пресс-службе «Возрождения», впрочем, уже заявили, что деятельность банка не «подвержена влиянию и не зависит от деятельности Промсвязьбанка». Банки работают как две самостоятельные, независимые друг от друга, кредитные организации — с разными лицензиями, органами управления, операционными процессами и балансами, отметили в «Возрождении».

Братья Ананьевы уже назвали причины возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства». «Наш банк прошел в последнее время через очень тяжелые испытания. Не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. И мы можем с уверенностью сказать, что банк может и умеет работать в режиме самых серьезных вызовов. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства», — говорится в обращении Ананьевых к клиентам и партнерам ПСБ, которое есть в распоряжении РБК.

В документе подчеркивается, что банком была проделана «огромная работа» и достигнуты «очевидные успехи» по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам.

Отметим, что ПСБ — далеко не первый крупный банк, который за последнее время оказался под контролем ЦБ. Временная администрация введена в Бинбанке, сейчас ее функции также переданы Фонду консолидации банковского сектора. На этой неделе ЦБ также закончил процедуру национализации ФК «Открытие», сейчас в собственности регулятора находится более 99,9% акций банка.