После того, как Владимир Путин заявил о выдвижении в президенты, никакой интриги у выборов для основной массы не осталось. Понятно, кто победитель — а другого и не надо. Но для остальных кандидатов и их сторонников борьба за голоса еще только начинается.

Исследовательский холдинг «Ромир» в ноябре по заказу Фонда «Петербургская политика» провел опрос россиян с целью изучения альтернативного, то есть непутинского электората.

Опрос показал, что, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за альтернативных кандидатов в общей сложности готовы проголосовать 25% потенциальных избирателей.

Голосование на выборах Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Из этих 25% каждый пятый назвал себя коммунистом. В этой группе, как и следует ожидать, преобладают представители старшего поколения.

21% опрошенных, которые не собираются голосовать за Путина, отнесли себя к группе «патриотов». Доля таких ответов выше среди жителей малых городов и россиян в возрасте 35-44 лет.

Пятая часть альтернативного электората называют себя демократами. И такой ответ значительно чаще указывали россияне 18-34 лет (более 30%). Каждый восьмой респондент (12%) назвал себя либералом. И таких взглядов чаще придерживаются россияне 35-44 лет.

Всего от 1% до 3% голосов набрали такие варианты, как государственник, консерватор, социалист, националист, анархист. О своей общей аполитичности заявило 14% опрошенных. И затруднились ответить 7% респондентов.

Интересно, что на вопрос об источниках информации о политической и общественной жизни страны респонденты в большинстве случаев называли телевидение (86%) и интернет (65%). А вот то, что с возрастом респондентов увеличивается их любовь к телевидению и снижается — к интернету вполне закономерно. Газеты читают 42% опрошенных, слушают радио — 40%.

Также выяснилось, что 90% «альтернативного электората» готовы прийти в марте на избирательные участки. 6% заявили, что не планируют голосовать, а 4% затруднились ответить.

Из всего этого видно, что конкуренция на «либеральном» фланге оппозиции идет, в худшем случае, за 8% избирателей (демократы и либералы), а в лучшем случае — за 13% (если еще добавить неопределившихся всех типов).

При этом только в текущем избирательном цикле на голоса этих людей претендуют Алексей Навальный, Григорий Явлинский и Ксения Собчак и Борис Титов.

С этой точки становится понятно, почему на выборы пошла именно Ксения Собчак и чем сейчас занимается Алексей Навальный.

Ксения Собчак, в теории, может конвертировать свою общероссийскую известность в голоса избирателей, расширив таким образом электоральную базу. Действительно, сложно себе представить, чтобы десятки тысяч поклонников Собчак пошли на избирательные участки и сделали осознанный выбор, если бы она не была кандидатом.

Ксения Собчак со своими сторонниками Андрей Любимов / АГН "Москва"

У Алексея Навального другая стратегия — он всеми силами пытается привлечь внимание молодежи. Если в 2012 году Навальный проводил встречи с инвестбанкирами, то теперь он рекламирует себя при помощи компьютерных игр. Насколько успешной станет такая стратегия сможет показать только время.

Впрочем, все эти ходы могут оказаться бесполезными — потому что против регистрации Навального уже выступает ЦИК, а Собчак еще нужно собрать по крайней мере 100 тысяч подписей.