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15 декабря 2017, 16:33
IT премии Сколково

IT-подкрепление для государства

Премии «Цифровые вершины» в «Сколково»
Премии «Цифровые вершины» в «Сколково»
Sk.ru

14 декабря в технопарке «Сколково» со своими проектами выступили финалисты премии «Цифровые вершины» – российские разработчики, создающие IT-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур, а также для повышения личной продуктивности. В конце дня жюри назвало победителей премии.

«Цифровые вершины» – это первая национальная награда в области IT, поощряющая лучшие отечественные решения для повышения эффективности, ее задача – популяризация отечественных разработок в области IT. Среди номинаций премии – лучшая система управления проектами, лучшая система для управления финансами и финансовой отчетности, лучшая система электронного документооборота, лучшее решение для повышения информационной безопасности, лучшее мобильное приложение для руководителя, лучшее решение для обеспечения бизнес коммуникации, лучшее решение, созданное с использованием открытых данных, а также номинация студенческих работ «Вперед к вершинам!».

В официальной части финала премии выступили члены попечительского совета, оценив общий уровень заявок конкурсантов. Так, вице-президент компании Mail.ru Александр Кабаков рассказал, что в IT-отрасли Россия имеет неплохие шансы на мировом рынке.

«Для нашей страны стоит задача – глобальная конкуренция на мировом рынке. И если мы задаемся вопросом: а в чем мы можем конкурировать, то IT-отрасль для нас – новая возможность для конкуренции, где мы имеем очень неплохие позиции. За последние 10 лет на крупнейшей студенческой олимпиаде по программированию 8 мест получили мы и китайцы. Если IT-отрасль – точка роста для России, возможность быть конкурентоспособной страной, то одно из преимуществ – это классные интересные проекты. Важно сохранять их на том же уровне», – напутствовал собравшихся Александр Кабаков.

Один из важнейших факторов госуправления, по его словам, это скорость. «Чтобы быть хорошим специалистом в ИТ, недостаточно быть просто талантливым программистом, нужно быть очень быстрым программистом», – добавил он.

Также перед финалистами выступил председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов. Ведущая попросила его рассказать о проектах, которыми сейчас занимается «Сколково». Игорь Дроздов ответил, что продолжается работа над программой «Цифровая экономика», которая началась в сентябре. «“Сколково был определен центром компетенции для подготовки предложений по совершенствованию законодательства РФ для адаптации к “Цифровой экономике“», – сказал он.

Игорь Дроздов
Фото: Sk.ru

Он также отметил, что «Сколково» может помочь компаниям-разработчикам новых решений, став для них площадкой обмена контактами. «На мой взгляд, для того, чтобы быть успешным, нужно быть талантливым квалифицированным программистом, много уметь и знать, но даже таким не всегда просто пробиться на рынок и заработать деньги. «Сколково» является площадкой контактов – местом, где компании-разработчики могут найти для себя клиента. И более того – лучше узнать потребности потенциального клиента. И если вы не нашли его сегодня, значит, обязательно сделаете это завтра. Я хотел бы всем финалистам, участникам конкурса пожелать найти своих клиентов, чтобы то, что вы делаете, не пропало даром. Будет здорово, если кто-то из вас присоединится к нашей дружной компании резидентов, а мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь»,  – сказал Игорь Дроздов.

А вице-президент Фонда «Сколково» Константин Паршин добавил: «Чтобы стать нашим резидентом, нужно просто хотеть развиваться, расти. Вот благодаря этому мероприятию мы уже познакомились с одним потенциальным кандидатом».

Константин Паршин
Фото: Sk.ru

На вопрос ведущей о том, какие регионы, помимо Москвы, начинают успешно проявлять себя в IT-поле, Паршин ответил, что важно место, где будут аккумулироваться ресурсы, а им может стать любой регион. «Цифровая жизнь сегодня до определенной степени уравнивает шансы регионов. Это своего рода лифт даже не для регионов, а скорее для тех ярких амбициозных людей, которые хотят реализоваться, заработать денег, принести пользу своей стране. И в данном случае принадлежность к региону, наверное, не столь важна. Сейчас важно то, где будут аккумулированы эти «мозги», в этом смысле каждый регион имеет большие шансы», – пояснил он.

Затем ведущая попросила каждого из участников церемонии открытия финала премии сказать, каких проектов не хватает именно им, какой требуется IT-помощник.

Игорь Дроздов ответил, что хотел бы видеть больше предложений, которые бы удивляли клиента. «Высший пилотаж, когда не я что-то сформулировал, а потом это сделали, а когда мне предложат решение, я посмотрю и подумаю: надо же, а я раньше не задумывался», – сказал он.

Руководитель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что хотел бы иметь приложение, которое бы растягивало время и позволяло за 4 часа высыпаться также, как за 8 часов.

Константин Паршин отметил, что ему необходим бот, который будет отвечать на 30% сообщений в почте, чтобы частично снять нагрузку. «Я думаю, что в принципе мы к этому близки. Искусственный интеллект развивается семимильными шагами», – добавил он.

После выступлений финалистов премии в конце дня были названы победители. Однако еще на официальном открытии жюри наградило один проект-победитель в специальной номинации «Доверие и прозрачность».

«Нам было интересно понять, есть ли решения, которые и государству открывают новые возможности, и бизнесу. Мы выбрали проект, который дает возможности для государственного администрирования и обладает потрясающим функционалом для бизнеса», – сказала ведущая.

Премию получил проект ФНС «облачных» ККТ. Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал, что эта технология позволяет аккумулировать все данные о продажах среднего и крупного бизнеса. По его словам, уже 60% всех компаний передают в ФСН эти сведения, которые обрабатываются за 1,5 минуты.

«Мы прошли несколько стадий – над нами сначала смеялись и говорили, что это невозможно сделать, потом нас пугали, что эта технология не обкатанная и все рухнет, а теперь этот проект принимают как новую реальность. Я глубоко убежден, что есть две модели поведения – первая это когда ты кого-то догоняешь, а вторым этапом пытаешься перегнать, а вторая – это когда ты находишь свои конкурентные преимущества, и усиливаешь их, и обгоняешь и уходишь еще дальше конкурентов. Психология догонять – достаточно тормозная и гораздо эффективнее развивать именно свои проекты», – сказал он.

 

Первое место в номинации «Лучшее мобильное приложение для руководителя» заняла компания-резидент «Сколково» «Дэшборд Системс», создавшая сервис по организации совещаний Boardmaps.

Победителем в номинации «Система управления проектами» стал Rubius Project Manager, который позволяет отслеживать процесс планирования, реализации, анализ проектов организации. Второе место занял проект новой управленческой системы «Транснефти».

В номинации «Система электронного документооборота» первое место досталась системе CompanyMedia5, второе СДУ «Приоритет». Последняя совмещает в себе три составляющих: делопроизводство, электронный документооборот и документационное управление.

В номинации «Решение с использованием открытых данных» первое место получил проект GetCoder, второе — Geomatrix.  «Лучшая система безопасности» — сколковский проект R-Vision Incident Response Platform, второе место — Acronis Active Protection.

В номинации «Система управления финансами» победителями стали «Альфа-Директ» и проект еще одного резидента «Сколково» компании GroozGo.

GroozGo делает автоматическим процесс организации перевозки, напрямую связывая грузовладельца с подходящим перевозчиком. Платформа также быстро рассчитывает тариф и быстро организует перевозку.

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