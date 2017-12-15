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15 декабря 2017, 13:22
Москва МЧС Сергей Собянин экология
Святослав Забелин

Надежды на ветер

Работы по рекультивации свалки в Печатниках 7 декабря 2017
Работы по рекультивации свалки в Печатниках 7 декабря 2017
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Определить источник неприятного запаха, второй раз за неделю появившегося сразу в нескольких округах Москвы, поручил контролирующим органам мэр города Сергей Собянин. По последним данным МЧС, запах пришел из Балашихи. Это второй за неделю случай, когда жители многих районов Москвы жалуются на качество воздуха.

Жалобы на то, что в столице и области ощущается запах «тухлой квашеной капусты», «чего-то тухлого» или запах сероводорода стали поступать 8 декабря. Сообщалось, что ощущается он в основном в Центральном, Юго-Восточном, Восточном и Северо-Восточном административных округах, а также в Подмосковье – в городах Химки, Лобня, Мытищи и Балашиха.

Жители этих городов и районов выражали опасения по поводу возможной аварии на каком-либо объекте и утечки газа. Официально же было высказано предположение, что источником запаха мог стать один из мусорных полигонов: полигон «Кучино» в Балашихе или «Печатники» в Москве. По другой версии, озвученной представителями экологической организации «Зеленый патруль», запах появился в результате выброса большого количества теплой воды в канализацию.

«Проблема была не в сбросе или выбросе загрязняющих веществ в атмосферу города с предприятия. Причиной многочисленных жалоб жителей Москвы, скорее всего, послужил сброс теплой или горячей воды в канализационные сети "Мосводоканала"»,  – приводит сайт «Патруля» объяснения члена общественного совета при Росприроднадзоре, председателя экологической общественной организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина.

Правда, вечером того же дня в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды журналистам информационного агентства «Интерфакс» заявили, что экологи, проверявшие коммунальные и промышленные объекты, не смогли найти источник неприятного запаха.

Запах мог появиться после работ по экологическому восстановлению полигона для твердых бытовых отходов Некрасовка в Юго-Восточном административном округе города. Такое объяснение происходящему дал 9 декабря начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Запах рассеется уже 9-10 декабря в связи с изменением погоды, утверждали синоптики. Так и произошло. Однако 14 декабря москвичи опять стали жаловаться на качество воздуха, вполне уверенно говоря о запахе сероводорода. При этом Мосэкомониторинге заявили, что появление неприятного запаха «преимущественно в Восточном административном округе города» объясняется превышением допустимой концентрации сероводорода втрое.

После этого и после появления новых жалоб мэр Москвы поручил установить его источник, и МЧС сообщило, что тот находится на балашихинском мусорном полигоне «Кучино». При этом в самой Москве не было выявлено превышения ПДК вредных веществ, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Всего на скверный запах с 8 декабря пожаловались более 800 москвичей и жителей Московской области, передает газета «Известия».

К начатым в связи с появлением запаха сероводорода работам, по сообщению СМИ, были привлечены 426 человек и 123 единицы техники, в том числе 158 сотрудников МЧС и 34 единицы принадлежащей спасателям техники. Более того: на базе Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России была организована работа межведомственной рабочей группы под руководством замглавы МЧС с привлечением председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Москвы и области, а также – с привлечением представителей Росгидромета, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Поговорить с «Полит.ру» по поводу экологической обстановки в городе согласился Святослав Забелин, сопредседатель Совета международной общественной организации «Международный социально-экологический союз». По его словам, источником запаха, похожего на запах сероводорода, могут быть и нефтеперерабатывающие предприятия, однако вполне вероятно, что на этот раз ими стали именно мусорные полигоны.

Эколог подчеркнул, что ситуация возникает закономерно и что решать проблему мусорных полигонов вполне возможно: соответствующие технологии давно известны и применяются в мире. Однако процесс этот достаточно долгий (исчисляется годами) и недешевый, так что неприятные запахи на полигонах не будут досаждать москвичам и жителям соседних населенных пунктов только тогда, когда ветер будет дуть не в сторону Москвы и этих городов.

«Если говорить о неприятных запахах, напоминающих запах сероводорода, то, возможно, что запах вызывали меркаптаны (сернистые соединения, производные углеродов и сероводорода – прим. ред.). Они одинаково пахнут, причем эти запахи мы ощущаем в малейших концентрациях, намного меньших того уровня, с которого начинается вредное влияние на здоровье. То есть если запах был вызван распространением меркаптанов, то превышения ПДК по каким-либо вредным веществам вполне могло и не быть.

Если же это был сероводород, то превышение ПДК могло и быть. Это, конечно, не хорошо, что тут обсуждать, и источником, скорее всего, является какой-то полигон твердых отходов. Хотя нефтеперерабатывающие производства тоже могут давать какой-нибудь сероводород, поскольку есть серосодержащие нефти, и на некоторых этапах их переработки вполне может выделяться сероводород. Ну, раз на этот раз НПЗ в Капотне никто не подозревает, то, видимо, дело все-таки в мусорных полигонах. И тогда, к сожалению, запах может быть надолго, поскольку полигон никуда не денешь, а его содержимое гниет и образующиеся газы выходят наружу.

Можно ли что-то с этим сделать? Не вижу, что тут можно было бы сделать в срочном порядке: у нас же нет сортировки мусора, и на полигоны твердых отходов свозили все, что угодно. Ну, вот потеплело зимой – запах и пошел. Это обыкновенное гниение отходов. Этот процесс вполне естественный. Можно ли было предусмотреть ситуацию, учитывая, что результат этот вполне ожидаем? Ну, пока не предусматривали, как видите. Поэтому вокруг практически всех мусорных полигонов сейчас идут конфликты. Да, особенно недовольны жители ближайших домов.

Причем если говорить о строительстве жилых домов там, где заведомо известно, что воздух будет плохим, у нас это долгое время было широко распространено. Понять логику этих людей я не в силах, но вот пример: на Щелковском шоссе обычно идет огромный, жуткий поток машин – а люди строят дорогие, миллионные кирпичные коттеджи впритык к этой автостраде. Именно строят новые дома – речь не о том, что там где-то с незапамятных времен живет в каком-то старом домике какая-нибудь старушка. Я этого действительно не понимаю, но, видимо, людям комфортно. «Под выхлопную трубу положили – вот, слава богу, отдышался», – как говорилось в юморестке, напечатанной в своем время в «Литературной газете».

Этот процесс я наблюдаю с 1990-х: как только у людей появились деньги, они стали строиться впритык к автостраде. То есть аспект чистоты воздуха не учитывали в принципе. Сейчас потихоньку начинают, все-таки образование как-то влияет. Но что касается полигонов, то их-то никак не отменишь, они давно были запланированы и сделаны. Можно ли их во что-то преобразовать? Это сложно, дорого и долго. Их надо засыпать землей, делать отводы газов – причем эти газы можно собирать, использовать для отопления. Вообще много что можно с ними делать – в мире разработаны соответствующие технологии. Но это же надо заниматься вопросом, прилагать усилия!

Все упирается не прямо в деньги, а в то, что это достаточно хлопотно – а «пилить» отпущенные на это деньги будет сложно. Народ же заинтересован в решении, он будет за руку держать – а у нас многое на «распиле» живет. Да, это не очень утешительно, и да, самое по себе явление не прекратится. Ну, вот теперь что-то сдвинулось в вопросе – начали принимать решения по нему на самом высоком уровне. Но разово закрывать отдельные полигоны – тоже ерунда, а делать их безопасными для окружающей среды – дорого и долго. Это годы работы.

Вот свезли на полигоны за годы их работы миллионы тонн мусора – куда он денется? Никуда, вы можете только засыпать его и сверху траву посеять. Ну, можете использовать какие-то инженерные решения. В Европе эти искусственные горы кое-где используют для создания лыжных трасс. Ну, и правильно, гора и есть и гора, что с ней еще делать? Ее не снесешь. Так что срочно, в скором времени ситуацию с полигонами и запахами не изменишь, это я вам точно могу сказать», – сказал Святослав Забелин.

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