Топ новостей 15 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд вынес приговор экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, Совет Федерации дал старт президентской кампании, ФСБ задержала в Петербурге планировавших теракты исламистов.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей. Обвинение просило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей. Судья Лариса Семенова отметила, что при вынесении приговора суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания. Время, проведенное под домашним арестом, будет зачтено в срок наказания. Размер штрафа эквивалентен сумме взятки, которую получил Улюкаев.

Элла Памфилова на брифинге в Совете Федерации / council.gov.ru

Верхняя палата российского парламента официально назначила дату очередных выборов главы государства. На заседании Совета Федерации днем выборов президента назначено 18 марта 2018 года.

Сегодня официально стартовала президентская кампания. Путин, Навальный и другие кандидаты могут подать документы в ЦИК pic.twitter.com/u95TdfeBpH — Лентач (@oldLentach) 15 декабря 2017 г.

Владимир, какие к чёрту выборы?

Давай сразу коронацию! — Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 14 декабря 2017 г.

В Петербурге задержаны семь человек, которые, по данным ФСБ, планировали совершить серию терактов в городе 16 декабря. По данным ФСБ, задержанные образовали «законспирированную ячейку» сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ).

Алексей и Дмитрий Ананьевы

Основные акционеры Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы выпустили обращение к клиентам и партнерам банка вслед за объявлением Центробанка о начале санации кредитной организации: «Наш банк прошел в последнее время через очень тяжелые испытания. Не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. И мы можем с уверенностью сказать, что банк может и умеет работать в режиме самых серьезных вызовов. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства». Напомним, ЦБ принял план мер по предотвращению банкротства Промсвязьбанка, при этом подчеркнув, что банк продолжает работу в обычном режиме, а регулятор готов оказать финансовую поддержку.

Американские истребители расстреляли Промсвязьбанк — Роспогребнадзор (@OVCIOM) 15 декабря 2017 г.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,75%.

Ксения Собчак и Алексей Навальный / pln-pskov.ru

Нежелание президента Владимира Путина называть по имени оппозиционера Алексея Навального связано с отношением главы государства к политику. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Путин, Песков, а также ряд политиков и журналистов центральных СМИ избегают публично произносить фамилию Навального. Вместо этого его называют его «этот господин», «осужденный персонаж», «упомянутый гражданин» и т. д.

Записал краткое видеообращение к В.В. Путину https://t.co/gWf0O6EAQ5 — Alexey Navalny (@navalny) 15 декабря 2017 г.

Песков рассказал, почему Путин не называет Навального по фамилииhttps://t.co/f9TnKJdDPu



Кстати, отвечая на вопрос, он и сам побоялся произнести его имя вслух pic.twitter.com/2sNtsCZWK1 — Лентач (@oldLentach) 15 декабря 2017 г.

Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Для сравнения: в настоящее время МРОТ установлен на федеральном уровне в размере 7800 рублей (регионы вправе его повысить за счет собственных средств), тогда как прожиточный минимум — от 8496 рублей (для пенсионеров) до 11160 рублей (для трудоспособного населения).

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ: Госдума наконец-то приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимумаhttps://t.co/69wKoo2bmH pic.twitter.com/P470WrChzc — Лентач (@oldLentach) 15 декабря 2017 г.

Председатель Европейского совета Дональд Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в своем твиттере, что в ходе последнего саммита лидеры стран Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России. Туск указывает: «ЕС объединил свои усилия по продлению экономических санкций в отношении России». Подробностей европейский чиновник не привел.

в Германии паника pic.twitter.com/UzwF899ubh — недруги за бугром (@Lndcalling) 15 декабря 2017 г.

Мелодрама «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошла в короткий список премии «Оскар» среди фильмов, вышедших не на английском языке. Российская картина поборется за «Оскар» с фильмами «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастиана Лелио, «Фокстрот» израильтянина Самуэля Маоза, «На пределе» Фатиха Акина (ФРГ), «О теле и душе» венгерского режиссера Ильдико Эньеди, «Квадрат» Рубена Эстлунда из Швеции, «Оскорбление» ливанца Зиада Дуэри, «Рана» Джона Тренгова (ЮАР) и «Фелисите» Алена Гомиса из Сенегала.

Пресс-служба британской королевской семьи объявила, что свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл назначена на 19 мая 2018 года.