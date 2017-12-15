Топ новостей 15 декабря
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд вынес приговор экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, Совет Федерации дал старт президентской кампании, ФСБ задержала в Петербурге планировавших теракты исламистов.
Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам строгого режима
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей. Обвинение просило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей. Судья Лариса Семенова отметила, что при вынесении приговора суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания. Время, проведенное под домашним арестом, будет зачтено в срок наказания. Размер штрафа эквивалентен сумме взятки, которую получил Улюкаев.
Совет Федерации дал официальный старт президентской кампании
Верхняя палата российского парламента официально назначила дату очередных выборов главы государства. На заседании Совета Федерации днем выборов президента назначено 18 марта 2018 года.
Сегодня официально стартовала президентская кампания. Путин, Навальный и другие кандидаты могут подать документы в ЦИК pic.twitter.com/u95TdfeBpH— Лентач (@oldLentach) 15 декабря 2017 г.
Владимир, какие к чёрту выборы?— Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 14 декабря 2017 г.
Давай сразу коронацию!
ФСБ задержала в Петербурге планировавших теракты исламистов
В Петербурге задержаны семь человек, которые, по данным ФСБ, планировали совершить серию терактов в городе 16 декабря. По данным ФСБ, задержанные образовали «законспирированную ячейку» сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ).
Совладельцы Промсвязьбанка списали проблемы на конкурентов и информатаки
Основные акционеры Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы выпустили обращение к клиентам и партнерам банка вслед за объявлением Центробанка о начале санации кредитной организации: «Наш банк прошел в последнее время через очень тяжелые испытания. Не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. И мы можем с уверенностью сказать, что банк может и умеет работать в режиме самых серьезных вызовов. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства». Напомним, ЦБ принял план мер по предотвращению банкротства Промсвязьбанка, при этом подчеркнув, что банк продолжает работу в обычном режиме, а регулятор готов оказать финансовую поддержку.
Американские истребители расстреляли Промсвязьбанк— Роспогребнадзор (@OVCIOM) 15 декабря 2017 г.
ЦБ снизил ключевую ставку
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,75%.
В Кремле признали нежелание Путина упоминать фамилию Навального
Нежелание президента Владимира Путина называть по имени оппозиционера Алексея Навального связано с отношением главы государства к политику. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Путин, Песков, а также ряд политиков и журналистов центральных СМИ избегают публично произносить фамилию Навального. Вместо этого его называют его «этот господин», «осужденный персонаж», «упомянутый гражданин» и т. д.
Записал краткое видеообращение к В.В. Путину https://t.co/gWf0O6EAQ5— Alexey Navalny (@navalny) 15 декабря 2017 г.
Песков рассказал, почему Путин не называет Навального по фамилииhttps://t.co/f9TnKJdDPu— Лентач (@oldLentach) 15 декабря 2017 г.
Кстати, отвечая на вопрос, он и сам побоялся произнести его имя вслух pic.twitter.com/2sNtsCZWK1
15 декабря 2017 г.
Дума подняла МРОТ до прожиточного минимума
Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Для сравнения: в настоящее время МРОТ установлен на федеральном уровне в размере 7800 рублей (регионы вправе его повысить за счет собственных средств), тогда как прожиточный минимум — от 8496 рублей (для пенсионеров) до 11160 рублей (для трудоспособного населения).
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ: Госдума наконец-то приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимумаhttps://t.co/69wKoo2bmH pic.twitter.com/P470WrChzc— Лентач (@oldLentach) 15 декабря 2017 г.
Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции
Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в своем твиттере, что в ходе последнего саммита лидеры стран Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России. Туск указывает: «ЕС объединил свои усилия по продлению экономических санкций в отношении России». Подробностей европейский чиновник не привел.
в Германии паника pic.twitter.com/UzwF899ubh— недруги за бугром (@Lndcalling) 15 декабря 2017 г.
«Нелюбовь» Звягинцева вошла в короткий список претендентов на «Оскар»
Мелодрама «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошла в короткий список премии «Оскар» среди фильмов, вышедших не на английском языке. Российская картина поборется за «Оскар» с фильмами «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастиана Лелио, «Фокстрот» израильтянина Самуэля Маоза, «На пределе» Фатиха Акина (ФРГ), «О теле и душе» венгерского режиссера Ильдико Эньеди, «Квадрат» Рубена Эстлунда из Швеции, «Оскорбление» ливанца Зиада Дуэри, «Рана» Джона Тренгова (ЮАР) и «Фелисите» Алена Гомиса из Сенегала.
Букингемский дворец назвал дату свадьбы принца Гарри
Пресс-служба британской королевской семьи объявила, что свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл назначена на 19 мая 2018 года.