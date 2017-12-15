В среду палата представителей и сенат конгресса США согласовали свои версии законопроекта по налоговой реформе. По итогам этого компромисса, корпоративный налог должен быть снижен до 21% (сейчас он составляет 35%). Налог, взимаемый с богатых граждан, доход которых составляет от $500 000, сократится с 39,6% до 37%.

Financial Times ставит согласование законопроекта в контекст выборов в Алабаме. Пока демократы праздновали свою ошеломительную победу, республиканцы сплотились между собой. Первоначально, когда одна из двух версий законопроекта о реформе была согласована в сенате, некоторые комментаторы высказывали подозрение, что главной трудностью будет увязать между собой эту версию и версию палаты представителей. Но в итоге они пришли к компромиссу довольно быстро.

В сенате считают, что по этому компромиссу в конгрессе наберется достаточно голосов, чтобы сделать законопроект законом, который обещает стать важным законодательным достижением президента США Дональда Трампа. Соответствующее голосование планируется на следующей неделе. Демократы уже начали призывать своих оппонентов отложить его до того момента, когда победивший в Алабаме Даг Джонс в январе займет свое место в сенате, обеспечив тем самым демократам поддержку.

Даг Джонс, сенатор / flickr.com

Wall Street Journal оговаривает, что подробности по законопроекту будут обнародованы позже (но до конца недели), а пока известны только общие очертания проекта. Ожидается что общее сокращение налогов составит $1,4 трлн. в течение десяти лет. Если республиканцы в конгрессе утвердят проект в статусе закона на следующей неделе, то Трамп сможет его подписать до конца этого года. Согласование версий, отмечают авторы, фактически происходило неофициально и без участия демократов — до общей официальной встречи. Демократы жаловались, что их таким образом отстранили от обсуждения, но сделать ничего не могли.

Снижение корпоративного налога в результате сделки оказалось хотя и значительным, но менее радикальным, чем первоначально требовал Трамп. По исходному замыслу, сократить нужно было до 15%. Затем Трамп смягчил требования и установил границу на уровне 20%. После этого была еще одна уступка, и граница поднялась до 22%.

Ссылаясь на беспартийных экспертов, WSJ пишет, что налоговая реформа должна способствовать некоторому ускорению экономического роста. При этом есть риск, что рост будет недостаточно высоким, чтобы покрыть издержки этой реформы, которые увеличивают государственный долг. Корпорации, в свою очередь, выразили умеренный оптимизм по поводу ключевых пунктов плана, относящихся к сокращению взимаемых с них налогов. Тем не менее, они тревожатся, что в финальный закон могут быть внесены дополнения, которые им не понравятся.

Корпоративное совещание / pixabay.com

Politico пишет, что республиканцы надеются, вопреки протестам демократов, принять закон еще до Рождества, лишив их тем самым возможности дождаться подкрепления в лице Джонса. Риторика демократов сейчас состоит в том, что налоговая реформа в нынешнем виде — это подарок богатым, от которого не очень богатым никакого проку не будет. Сами республиканцы во главе с Трампом утверждают, что реформа будет на благо экономике страны в целом, то есть все ее участники выиграют.