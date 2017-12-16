Военные из США сохраняют свое присутствие в Сирии. Более того, по данным Минобороны РФ, американцы продолжают взаимодействовать с террористами, готовя из остатков разгромленных группировок «Новую армию Сирии». По данным Центра по примирению сторон, который ссылается на информацию беженцев, в лагере в 20 километрах северо-восточнее города Джиср-эш-Шаддади тренируют будущих экстремистов.

«Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые «Новая сирийская армия». Американские инструкторы, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки, создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками», — говорится в сообщении Центра, которое цитирует «Интерфакс».

По данным российского Минобороны, сейчас подготовку в лагере проходят около 750 боевиков — это люди, воевавшие против сил Башара Асада в Ракке, Дейр-эз-Зоре, Абу-Кемале и на других территориях. При этом основной костяк группировки составляют выходцы из запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя происходящее в Сирии, нашел аналогии в прошлом.

«Практически то же самое делали американцы и в 80-х годах прошлого века во время Афганской войны, готовя террористов и натравливая их на Советский Союз. Судя по всему, время для США остановилось. Сегодняшнюю Россию, как и 30 лет назад Советский Союз, они считают своим главным геополитическим противником, для борьбы с которым все средства хороши», — сказал сенатор ТАСС.

Российские эксперты уверены, что военные из США обучают сирийских экстремистов незаконно. Более того, само нахождение там американских ВС нелегитимно.

«Американцы часто говорят о некоей "своей" территории в Сирии. Но разве американцы согласовывали с Дамаском вопрос о своей дислокации на территории суверенного арабского государства? Нет. Отсюда единственный вывод: американцы пришли в Сирию как оккупанты», – пояснил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

Постпред России при ООН Алексей Бородавкин говорил о том же по итогам восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве. Туда, по его словам, представители оппозиции приехали настроенными не на конструктив.

«Мы думаем, что после победы над ИГ нет необходимости для возглавляемой США коалиции далее оставаться в Сирии, особенно с учетом того, что их туда не приглашали. Так что мы просим американцев упаковать свои рюкзаки и уйти. Но, похоже, это не входит в их планы, что вызывает озабоченность», — сказал Бородавкин ТАСС.

Действительно, главным пунктом в списке требований оппозиции в Сирии является немедленная отставка Башара Асада. Возможно, поэтому даже после объявления вывода российских войск из САР часть военных РФ остаются там.

«Наши военные сохраняют свое присутствие на сирийской земле и готовы в случае необходимости пресекать попытки террористического подполья перегруппироваться или восполнить свои потери в людской силе, в вооружениях», — приводит Life слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.