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16 декабря 2017, 19:30

Леонид Давыдов. Дискуссия о «новых медиа»

Леонид Давыдов
Леонид Давыдов
YouTube.com

Дискуссия о феномене новых медиа, которые подразумевают активное участие пользователей в создании и распространении контента, основана на факте особой популярности политических телеграмм-каналов в русскоязычном сегменте мессенджера с конца 2016 года. 

Телеграмм-канал известного российского политического консультанта Леонида Давыдова "Давыдов.Индекс" вошел в топ-3 российских общественно-политических телеграмм-каналов и зарекомендовал себя как независимая высокорепутационная площадка с высоким качеством контента, что подтверждено независимыми рейтингами "Медиалогии" и "Brand Analitics".

В рамках дискуссии о новых медиа состоится презентация книги Леонида Давыдова "Ну а что не так?" (издательство Б.С.Г. - ПРЕСС), куда вошли посты, опубликованные на Telegram*- канале "Давыдов.Индекс" с ноября 2016 по октябрь 2017. Именно из постов, опубликованных на канале Леонида Давыдова, российский читатель впервые узнал о многих политических событиях периода. 

Это первый опыт издания такого рода. "Перечитывал свои телеграммы с интересом и удивлением. Как быстро меняется ткань информационного пространства - заметки годичной давности кажутся посланиями из далекого прошлого. С другой стороны подобного рода дневник удивляет осознанием того, что и ты стал другим за период исторического мгновения. Спасибо, тем кто читал эти телеграммы хоть разок и возможно перечитает их еще раз вместе со мной"- Леонид Давыдов.

* Telegram ("Телеграмм") - кроссплатформенный (адаптированной более чем к одной операционной системе) мессенджер (клиентская программа, позволяющая обмениваться сообщениями в реальном времени) для смартфонов (карманных персональных компьютеров, дополненных функциональностью мобильного телефона).

Встреча состоится в среду, 20 декабря, в 19.30 в лектории «Прямая речь», Ермолаевский переулок, 25 (м.Маяковская), Москва. 

Билеты (800 руб) :

— онлайн
— в кассе лектория оплата банковской картой или наличными

Информация по тел.: +7 (495) 542 88 06

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