Американская Федеральная комиссия по связи большинством голосов (3 против 2) решила отказаться от принципа сетевого нейтралитета в интернете, введенного в 2015 г. при президенте США Бараке Обаме. Суть регламента была в том, что интернет-провайдером запрещалось отдавать предпочтение тем или иным сервисам или сайтам.

Предположительно, интернет в США в одночасье изменился, пишет The Economist. Трое участников комиссии (республиканцы) сочли, что требования сетевого нейтралитета представляют собой ненужное бремя для интернет-провайдеров, в то время как потребителям никакой пользы от этого нет. Демократы, которых в комиссии двое, считают, что отмена регламента угрожает открытости интернета.

Провайдер, объясняет автор, распределяет трафик между всеми сервисами и сайтами, к которым обращаются его пользователи. Вопрос в том, распределяет ли он его равномерно между разными веб-сущностями или одним выделяет больше, а другим меньше. Особенно это релевантно в случаях, когда веб-сущность требует очень насыщенного трафика, как, например, Netflix. Фанаты нейтралитета считают, что если провайдеры будут решать, кому выделять сколько трафика, то они тем самым смогут регулировать ландшафт всего интернета. В частности, они смогут давать преференции своим собственным сервисам в ущерб сервисам конкурентов.

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Насколько плоха отмена регламента, на самом деле судить трудно, считает автор. Прежде всего, непонятно, как поведут себя провайдеры. Далее, отмена регламента не означает, что у провайдеров появится право цензурировать контент или безоговорочно дискриминировать компании, которые им не нравятся. На практике отмена нейтралитета, скорее всего, выразится в том, что пользователям будут предлагать более разнообразные тарифные планы. Например, у них появятся тарифы, где часть сервисов будут вообще бесплатными, а за прочие будет взиматься плата. Также провайдеры могут начать требовать от некоторых компаний плату за увеличение выделяемого им трафика.

Редакция Wall Street Journal посвятила этому событию колонку под названием «Интернет вновь свободен». Комиссия, считает редакция, права в том, что переносит вопрос конкуренции и инноваций в компетенцию рынка из сферы государственного регулирования. На предыдущем этапе комиссия фактически оказалась политическим вратарем по воле ее тогдашнего председателя Тома Уилера. Уилер, очевидно, стремился помочь крупным интернет-компаниям вроде Google и Netflix получить преимущество над кабельными вещателями.

Проблема с регулированием на уровне комиссии была в том, что оно создавало неопределенность (что разрешат, что запретят). Это, в свою очередь, препятствовало инвестированию. Ценовая дискриминация и платная приоритизация — вполне легальная практика, используемая многими бизнесами. Например, тот же Netflix повышает плату подписчикам, которые просматривают трансляции на нескольких устройствах. Но свобода интернета от этого нимало не пострадала.

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По новым правилам, провайдерам будет разрешены ценовые дискриминационные практики, но при условии, что они должны в них публично отчитываться. Исходя из этой отчетности, выражаемой в тарифах, пользователи будут принимать решения о том, какой тарифный план им больше нравится. Между тем, отмена регламента откроет большие инвестиционные возможности, и это приведет к росту качества интернет-контента.