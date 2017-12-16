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16 декабря 2017, 19:44
античность археология биология паразиты
Максим Руссо

Паразиты древних греков

Яйцо власоглава из захоронения Айя-Ирини 4
Яйцо власоглава из захоронения Айя-Ирини 4
Anastasiou et al. 2017 / Journal of Archaeological Science: Reports

Палеопатологи изучили древние захоронения на греческом острове Кея и определили паразитических червей, которыми были заражены его жители. Результаты исследования они сопоставили с сочинениями Гиппократа, описавшего болезни обитателей греческих островов V – IV веков до н. э., и пришли к выводу, что толкования древнегреческих терминов следует уточнить.

Авторами исследования стали Эвилена Анастасиу (Evilena Anastasiou) из Кембриджского университета, Анастасия Папафанасиу (Anastasia Papathanasiou) из Эфората палеоантропологии и спелеологии в Афинах, Линне Шепартц (Lynne A. Schepartz) из Музея антропологии и археологии Пенсильванского университета и Пирс Митчелл (Piers D. Mitchell) из Кембриджа. Мы уже упоминали о работах Пирса Митчелла в области палеопатологии, рассказывая о туалетах древнего Рима. Он много лет изучает, как возникали и развивались паразитарные инфеции людей и какое влияние они оказывали в прошлом на развития человека как вида и человеческой цивилизации. Материалы для таких исследований Пирс Митчелл и его коллеги находят на археологических раскопках по всему миру. Это и древние туалеты, и копролиты (окаменевшие экскременты), и осадок на тазовых костях скелетов. Гельминты, проказа, дизентерия, сифилис, туберкулез, чума прошлых веков – вот обычные темы статей Митчелла и его коллег. Совместно с Эвиленой Анастасиу он в 2011 году опубликовал исследование кишечных паразитов у жителей Акры в эпоху крестоносцев.

Письменными источниками знания о болезнях жителей древней Эгеиды, в том числе и о паразитических червях, служат для нас сочинения Гиппократа, как созданные им лично, так и приписанные ему традицией (так называемый «Гиппократов корпус»). Ученые, от комментаторов древности до исследователей наших дней, до сих пор не пришли к единому мнению об авторстве ряда сочинений из «Гиппократова корпуса». Отдельная проблема для исследователей – отождествить гиппократовские описания заболеваний с болезнями, известными современной медицине. Задача эта отнюдь не так проста.

Гельминты чаще всего упоминаются в сочинениях «Эпидемии», «О болезнях», «Прогностика» и «Косские прогнозы». Первая и третья книги «Эпидемий», а также «Прогностика», по словам античных комментаторов, были написаны Гиппократом лично, автор или авторы труда «О болезнях» принадлежали к гиппократовской школе и жили приблизительно в его время, а «Косские прогнозы», возможно, были созданы еще до Гиппократа.

Обычно для паразитических червей Гиппократ использует три обозначения: ἕλμινς στρογγύλη «круглые глисты», ἕλμινς  πλατεῖα «плоские глисты» и ἀσκαρίς. Под последним из этих терминов, как предполагают современные исследователи, скрываются не те паразиты, что называются аскаридами сегодня, а другой вид круглых червей, который сейчас известен как острицы (Enterobius vermicularis). Гиппократ пишет, что «аскариды мучают по вечерам», вызывают зуд и обнаруживаются в заднепроходном отверстии – как раз все это характерно для остриц. Нынешних аскарид (Ascaris lumbricoides) он, вероятно, называет ἕλμινς στρογγύλη, а ἕλμινς  πλατεῖα, видимо, цепни (Taenia sp.), бычий или свиной. Гиппократ отмечает: «Говорят, что и они [ἕλμινς  πλατεῖα] рождают; действительно, человек, в котором водится плоский червь, выделяет время от времени вместе со стулом нечто похожее на семя тыквы, и находятся такие, которые говорят, что это порождения червя. Мне кажется, что говорящие так – неправы, ибо от одного животного не произойдет столько  детенышей и в кишечнике нет достаточно места, чтобы выкормить потомство <…> Червь не рождает, но он разрывается» («О болезнях» IV, 23, перевод В. И. Руднева). Здесь явно описана стадия развития цепня, во время которой членики его тела (проглоттиды) с созревшими яйцами отрываются и выходят наружу. Соответствует описаниям Гиппократа и длина червей: ἕλμινς στρογγύλη (аскарида) длиной около 30 сантиметров, ἕλμινς  πλατεῖα (цепни) длиной в несколько локтей и совсем маленькие ἀσκαρίς (острицы).

Однако Пирс Митчелл и коллеги считают, что эту интерпретацию гиппократовских текстов, в целом верную, следует уточнить. Их работа была основана на исследовании в погребений на острове Кея (древнее название Кеос) – самого близкого к Афинам из числа Кикладских островов. Ученые просеивали и изучали под микроскопом почвенный осадок на передней поверхности крестцовых позвонков и подвздошных костях таза. Именно там могли сохранится яйца паразитов, обитавших в кишечной полости погребенных людей.

Люди жили на Кеосе со времен неолита. Еще в 1960-х – 1970-х годах археологи изучили поселения Айя-Ирини и Кефала на этом острове. Кефала была заселена в 4-м тысячелетии до нашей эры, в эпоху неолита. Поселение существовало около двух веков, а потом было покинуто. В Айя-Ирини основная часть захоронений относилась к среднему бронзовому веку (2000/1900 – 1550 годы до н.э.), но имелись также погребения поздней бронзы (1550 – 1100 годы до н. э.), римского периода (146 до н. э. – 330 н. э.) и византийского периода (330 – 1207).

Митчелл и его коллеги изучили 25 захоронений: десять неолитических из Кефалы, одно ранней бронзы, два поздней бронзы, десять римских и три византийских из Айя-Ирини.  и в четырех случаях обнаружили яйца древних кишечных гельминтов. В двух случаях это были аскариды (Айя-Ирини 44 поздняя бронза и Айя-Ирини 5 римский период), а в двух – другой вид круглых паразитический червей власоглавы (Trichocephalus trichiurus). Они обнаружены в неолитических останках (Кефала 37) и погребении римской эпохи (Айя-Ирини 4).

 

Яйцо аскариды из погребения Айя-Ирини 5

Работ, где описывались бы яйца паразитических червей в раскопках античных памятников Греции, очень мало. В 2005 году группа французских авторов опубликовала данные по захоронениям Кипра 8300-6000 годов до н. э. Там были найдены яйца аскарид, власоглавов, цепней и печеночной двуустки. Чуть раньше нынешнего исследования в 2017 году Пирс Митчелл с группой соавторов описал яйца, найденные в латрине римского периода в Сагалассосе (на территории современной Турции), из червей там были аскарида, а также удалось обнаружить лямблий (Giardia duodenalis). Пару лет назад было опубликовано большое исследование античных греческих туалетов, но его авторы, к сожалению, не занимались палеопаразитологическими изысканиями.

Авторы работы обращают внимание на то, что среди кеосских находок есть яйца только двух видов. Тогда как в захоронениях того же бронзового веке в Северной Европе обнаружено большое разнообразие яиц гельминтов. Там, помимо аскарид и власоглавов, отмечены и цепни, и описторхисы (Opisthorchis sp.), и капиллярии (Capillaria sp.), и печеночная двуустка (Fasciola hepatica), и лентец (Diphyllobothrium sp.), и диоктофимиды (Dioctophymidae), и анкилостомы (Ancylostoma sp.), и ланцетовидные сосальщики (Dicrocoelium sp.). В качестве возможного объяснения этого можно предположить, что за долгие столетия более хрупкие яйца паразитов разрушились, а сохранились только наиболее прочные, принадлежащие аскаридам и власоглавам. Но если для яиц анкилостом и остриц такое предположение вероятно, то, как пишут ученые, вряд ли можно ожидать, что почвенные микроорганизмы разрушили яйца цепней и широкого лентеца, в то время как яйца аскарид и власоглавов сохранились: их прочность примерно одинакова.

Более вероятно, что набор паразитических видов отражает особенности среды, а также жизни и хозяйства людей на древнем Кеосе. Оба вида принадлежат к геогельминтам, их яйца попадают из фекалий в почву, а заражение ими происходит при загрязнении рук, пищи или воды. Наиболее часто они встречаются в сообществах, где фекалии используют в качестве сельскохозяйственного удобрения. Для многих других гельминтов, в чьем жизненном цикле имеется промежуточный хозяин, характерно заражение через съеденное мясо или рыбу. Промежуточного хозяина нет и у остриц, но их яйца, видимо, действительно чаще разрушаются и с меньшей вероятностью попадаются в археологических памятниках. Но Митчелл и его команда не оставляют надежду их обнаружить и в греческих захоронениях.

В итоге авторы работы приходят к выводу, что гиппократовский термин ἀσκαρίς может относиться не только к острицам, но и к власоглавам. Вероятно, античные врачи еще не различали эти виды.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

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