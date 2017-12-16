Ваше сиятельство водитель

В Правилах дорожного движения появилась новая поправка: глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о том, что за городом водитель «при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала».

В пояснительной записке к законопроекту, подготовленному МВД РФ, говорится, что за первую половину нынешнего года на 4,8% выросло количество случаев наездов на водителей (всего 66 таких ДТП). Кроме того, там содержится ссылка на опыт «многих европейских стран», в которых светоотражающие жилеты давно обязательны для ношения пешеходами и водителями.

Официальные лица не дают комментариев по поводу нового закона, пока он не вступит в силу. Эксперты же восприняли нововведение положительно. По их мнению, эта мера уж точно никому не навредит и, по идее, действительно поможет снизить смертность на дорогах.

«Очень много тяжелых ДТП произошли именно потому, что в свете фар водитель не видел остановившуюся на обочине машину или гуляющего вокруг нее водителя. Я сам накидываю такой жилет, когда еду на мотоцикле в ночное время», — цитирует Национальная служба новостей автоэксперта Андрея Ломанова.

Он, впрочем, усомнился в том, что новое правило будет неукоснительно соблюдаться, потому что как раз за пределами населенных пунктов — то есть непосредственно в зоне ношения светоотражающих жилетов — автомобилисты чаще всего позволяют себе «халявить», и чем дальше от центрального региона, тем сильнее.

Глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев тоже считает, что «это нововведение правительства без каких-то штрафов вряд ли будет завтра или послезавтра повсеместно применяться», однако само по себе решение правительства «абсолютно правильное».

По мнению эксперта, у водителей должно сформироваться что-то вроде моды на ношение светоотражающих элементов и осознание того, что это требование выгодно им же самим ради собственной безопасности, передает радиостанция «Говорит Москва»

«Вряд ли кто-то будет надевать жилет, чтобы выйти из машины и протереть фары. А вот если у человека что-то сломалось, он меняет колесо, и понимает, что его очень плохо видно на дороге участникам дорожного движения, то, конечно, он будет думать о своей безопасности», — заверил руководитель ФАР.

«Разовая закупка жилетов обойдется автовладельцам России в 17 миллиардов рублей. К этой сумме надо добавить затраты дорожных рабочих, гаишников, сотрудников метрополитенов и железнодорожного транспорта, которые обязаны носить желтые жилеты даже днем. В итоге получим объем рынка на 400-500 млн долларов», — пишет газета «Новые известия».

Эти расчеты в редакции сделали, исходя из данных ГИБДД, по которым в нынешнем году в стране зарегистрировано 56 млн автомобилей, и средней цены светоотражающего жилета 300 рублей за штуку (хотя, как указано в статье, приобрести его можно и за 170 рублей, и за 2,5 тысячи рублей).

Издание выражает озабоченность тем, что рынок могут наводнить производители подделок, выглядящих «как настоящие», но на самом деле не соответствующих никаким ГОСТам. Впрочем, этот рынок уже существует.

В конце осени 2014 года в России приняли поправки к ПДД, обязывающие пешеходов носить светоотражатели в темное время суток, и эти поправки вступили в силу в середине лета 2015 года, но ГОСТа на производство светоотражающих элементов не было — Росстандарт утвердил Р57422–2017 «Световозвращающие элементы и изделия для пешеходов и других участников дорожного движения» только весной 2017 года.

За это время светоотражатели поступили в продажу в разных торговых точках — от магазинов тканей до киосков с газетами и канцтоварами. Большинство из этих изделий не обладают достаточным коэффициентом возвращения света и, соответственно, малоэффективны на дороге.

Хотя штраф за отсутствие светоотражающих элементов для пешеходов составляет 500 рублей и действует с середины 2015 года, до сих пор нет официальной статистики о том, сколько граждан были привлечены к ответственности за нарушение этого пункта ПДД.