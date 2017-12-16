Международная футбольная федерация (FIFA) отправила официальное предупреждение своим испанским коллегам — в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), об этом сообщает газета El País. Согласно письму за подписью Джанни Инфантино, членство Испании в Федерации может быть приостановлено, и тогда национальная команда страны лишится и права выступать на Чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

«Красную фурию» могут отстранить из-за вмешательства руководства страны в дела национальной федерации. Дело в том, что в июле руководство испанского футбола сменилось — тогда был взят под стражу глава RFEF Анхель Мария Вильяра Льона по подозрению в коррупции и превышении полномочий. Исполняющим обязанности был назначен Хуан Луис Ларреа.

В ближайшее время в стране должны пройти выборы нового президента федерации, и FIFA подозревает, что власти королевства оказывают давление на RFEF, хотя это противоречит Уставу FIFA (вернее, статье 13, которая запрещает государствам вмешиваться в дела национальных федераций).

«В разное время подобное предупреждение получали Кувейт и та же Испания. Когда Вильяр Льона объявил о давлении со стороны Испанской социалистической рабочей партии, то Йозеф Блаттер — в ту пору президент FIFA — пригрозил оставить «Красную фурию» без чемпионата мира 2010 года. За несколько лет до этого испанский премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро разрешил Вильяру Льоне провести выборы позже установленного срока — и Блаттер был близок к тому, чтобы не пустить испанцев на Евро-2008», — напоминает историю вопроса «Спорт-Экспресс».

Говорить о невмешательстве руководства Испании в дела федерации действительно не приходится. Вильяра и вправду хотят сместить — он занимает свой пост почти 30 лет, с 1988 года, и за это время недоверие к RFEF выросло. Особенно после ареста Вильяра по подозрению в коррупции. Именно поэтому Высший спортивный совет Испании направил в Спортивный административный суд королевства апелляцию на результат предыдущих выборов президента федерации. Они состоялись в мае, и Вильяра был выбран президентом восьмой раз. Инстанция согласилась с доводами истца — и постановила, что принять решение о проведении перевыборов должен проводить Высший спортивный совет. Это и было расценено FIFA как вмешательство.

«Газета.ру» уточняет, что тем не менее в ближайшее время министр образования, культуры и спорта Испании Иньиго Мендес де Виго должен встретиться с и.о. президента RFEF Ларреа, чтобы обсудить вопрос о проведении перевыборов.

Власти страны между тем заявили, что «даже не рассматривают подобный сценарий» — то есть то, что сборная может не поехать на мундиаль. «Я абсолютно уверен, что Испания поедет на чемпионат мира в Россию и, более того, выиграет его. Министр сказал мне, что не получил никакого сообщения от ФИФА, это были просто письма от людей из этой организации, которые просили о встрече. Действия правительства в этом вопросе – образцовые, я полностью поддерживаю руководство Высшего спортивного совета и министерства», — цитирует премьер-министра страны Мариано Рахоя газета La Vanguardia.

Напомним, что Испании пришлось зарабатывать себе путевку на Чемпионат мира 2018 года играми в группе, где также были такие команды как Италия, Албания, Израиль, Македония и Лихтенштейн. В итоге «Красная фурия» победила.

По результатам жеребьевки национальная сборная вошла в группу B. Первый свой матч на российском мундиале испанцы должны сыграть в Сочи (с Португалией 15 июня), в Казани (с Ираном 20 июня), в Калининграде (с Марокко 25 июня).