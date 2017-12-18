Несмотря на приближение главного, казалось бы, политического события сезона, президентских выборов, в центре внимания прессы оказываются не политические партии и не претенденты на пост главы государства, а Центральный банк. Возможно потому, что за его работой просто интересней следить, чем за выборами.

В конце прошлой недели Центробанк принял два важных решения, которые, вроде бы, не слишком связаны друг с другом, но вместе сделали Банк России главным ньюсмейкером недели.

Объявлено о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, то есть сразу на 0,5 п.п., с 8,25% до 7,75%, хотя большая часть участников рынка ожидали, что ставка будет «округлена», снижена до 8%.

Одновременно со снижением ключевой ставки ЦБ пересмотрел параметры экономического прогноза на 2018–2020 годы в сторону улучшения. Руководство ЦБ настаивает, что в 2018 году реальные процентные ставки должны быть выше 3–3,5% годовых, несмотря на то что итоги четвертого квартала 2017 года для промышленности будут, видимо, очень слабыми. В результате уже состоявшегося снижения ставок, считают в ЦБ, кредитная активность в 2018 году будет выше, чем в уходящем, инвестиционная — такой же, как и сейчас, а потребительская вырастет.

Получается, что крайней низкий экономический рост и даже спад промышленного производства, который может быть зафиксирован по итогам IV квартала, являются скорее случайными, а не закономерными событиями. И это действительно интересно, потому что данные Росстата мало кого радуют: по данным этого ведомства в ноябре произошло рекордное за восемь лет падение промышленности, на 3,6% в годовом выражении. Добыча упала на 1%, обрабатывающие производства — на 4,7%, производство газа и электричества — на 6,4%, водоснабжение — на 5,7%. Критики политики ЦБ утверждают, что при дорогом кредите промышленность просто не может расти, а значит необходимо куда более быстро снижать ключевую ставку. ЦБ, впервые за долгое время снизив ее на 0,5 п.п., а не на 0,25 п.п., все-таки с ними не соглашается.

Второе важное решение, которое было принято ЦБ на минувшей неделе — введение внешнего управления в Промсвязьбанке (ПСБ). Хотя юридически это нельзя назвать национализацией, фактически можно говорить о том, что владельцы банка, братья Ананьевы, больше не влияют на его деятельность.

Фото: Промсвязьбанк

Надо сказать, решение о санации ПСБ было ожидаемым, о проблемах говорили еще весной, летом о них писали уже в прессе. Хотя мало кто предполагал, что внешнее управление будет введено прямо перед Новым годом, вложения в ценные бумаги банка портфельные инвесторы свели к минимуму уже достаточно давно.

А вот рядовых россиян, кажется, решение ЦБ заставило понервничать. Во всяком случае, сразу после объявления о санации ПСБ скорость снятия наличных в банкоматах составляла десятки миллионов рублей в минуту — во всяком случае об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в организации. При этом мораторий на выплаты кредиторам и вкладчикам (в банке на 1 ноября было 368 млрд рублей населения) не введен, это не страховой случай.