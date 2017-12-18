В пятницу, 15 декабря, Совет Федерации принял постановление о назначении президентских выборов, в понедельник утром оно было опубликовано в «Российской газете» и с этого момента избирательная кампания официально началась. Само голосование состоится через три месяца, 18 марта.

Пока политические партии готовят съезды, а самовыдвиженцы — собрания инициативных групп, Центральный избирательная комиссия (ЦИК) утвердила календарный план президентской кампании.

Выдвижение независимых кандидатов открыто с 18 декабря по 7 января, для выдвижения участников выборов политическими партиями отводится чуть больше времени — с 18 декабря до 12 января. Агитация может начаться с момента выдвижения, но должна быть прекращена в полночь 17 марта, когда, накануне дня голосования, наступает день тишины.

Список избирательных участков главы местных администраций, районов и округов должны утвердить до 28 декабря, а списки избирателей по каждому из участков будут составлены не позднее 6 марта. Сами избиратели смогут изучить списки начиная с 7 марта.

Печать избирательных бюллетеней Олег Яровиков / bashinform.ru

При этом уже сейчас формально действует вертикаль избирательных комиссий — в «мирное» время территориальные комиссии или комиссии субъектов федерации действуют самостоятельно, сейчас они все — часть пирамиды с ЦИКом во главе и с примерно сотней тысяч участковых комиссий в основании.

Согласно графику, данные о результатах голосования на территории каждого региона должны быть установлены не позднее 22 марта, а окончательные результаты должны быть определены до 29 марта. Официально они будут опубликованы не позднее чем через три дня после подписания протокола о результатах голосования. В реальности, конечно, процедура подсчета голосов проходит значительно быстрее: редко на каком участке результаты неизвестны к утру, суммируются они при помощи ГАС «Выборы», которая с момента своего создания постоянно совершенствуется, так что можно смело сказать, что в утренние новостях 19 марта результаты голосования уже будут даны с точностью до десятой доли процента. Запас в несколько дней создается на случай судебных процессов об отмене результатов голосования на том или ином участке.

В том, что ЦИК сможет обеспечить проведение голосования на территории всей страны (а также за ее пределами, в диппредставительствах России) мало кто сомневается, тем более недавно прошли думские выборы. Технологически несколько сложнее устроено голосование для тех, кто не сможет 18 марта оказаться на избирательном участке по месту постоянной регистрации — но зато это может позволить проголосовать нескольким сотням тысяч человек, которые ранее не хотели ехать порой даже в другой регион только за открепительным удостоверением.

Собственно интересны две вещи и обе к ЦИКу имеют только опосредованное отношение.

Во-первых, явка. Да, согласно закону, Центризбирком отвечает за информирование избирателей о проведении голосования и за привлечение их на участки — хотя с момента отмены порога явки никакой формальной заинтересованности организатор выборов не имеет.

Но в реальности в явке заинтересованы кандидаты, которые стремятся привести на участки своих сторонников, и, в первую очередь, конечно, Владимир Путин — по какой-то причине считается, что чем больше россиян за него проголосуют, тем более легитимной будет его победа.

Поэтому стоит ожидать, что над повышением явки будет работать, в первую очередь, не ЦИК, а исполнительная власть, в том числе региональные и муниципальные администрации.

Во-вторых, соблюдение закона, отсутствие явных и масштабных нарушений и т. д. Практика показала, что граждане сомневаются в законности выборов не из-за низкой явки, а из-за массовых и явных вбросов и нарушений. Во всяком случае именно это стало поводом для многотысячных митингов в столице в 2011-2012 гг.

Хотя по закону региональные, районные и даже участковые комиссии подчиняются именно ЦИКу, практика показывает, что на местах все скорее зависит от местных властей. Не зря ТИКи заседают в помещении районных администраций, а субъектовые комиссии — в бывших зданиях обкомов, где сейчас работают администрации губернаторов.

Удастся ли ЦИКу под руководством Эллы Памфиловой и внутриполитическому блоку АП под руководством Сергея Кириенко организовать работу так, чтобы даже в кавказских республиках никто не стал рисовать результаты по формуле «100/100»? Вот, пожалуй, главный вопрос марта 2018 года.