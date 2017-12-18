Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин подал в суд на мэра столицы Сергея Собянина, руководителя департамента безопасности Владимира Черникова и зампрефекта ЦАО Сергея Травкина. Яшин считает, что Собянин с подчиненными мешают провести «День свободных выборов», который совет депутатов назначил на 24 декабря.

Ситуация правда неудобная: мэрия в политических целях всегда и легко задействует любой административный ресурс, заставляя работать на себя и районные детские кружки, и городские профсоюзные организации. Когда тем же начала заниматься оппозиция, то к ней появились претензии. Но, в конце концов, от того, как себя сейчас будут вести независимые муниципальные депутаты, зависит сама сущность местного самоуправления в будущем.