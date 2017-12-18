Главная новость

Платным стал участок трассы М-4 «Дон» с 1091-го ​км по 1119-й км. Оплата производится на 1093-м км автомагистрали в специальном пункте.

Этот участок дороги был открыт после реконструкции в мае текущего года. На нем встречные потоки движения разделены магистралями, исключающими примыкания на одном уровне. Благодаря этому увеличилась скорость движения автомобилей – в среднем она теперь составляет 120 километров в час, сообщает Donday.ru.

На 1116,5 км дороги появилась транспортная развязка, сельхозтехника в этом месте может проехать на 1095,6 км. В целом дорога разделена четырьмя полосами с шириной по 3,7 метров и бетонным парапетным ограждением шириной 2,6 метра.

С 7:00 утра до 24:00 легковой автомобиль по этому участку сможет проехать за 50 рублей, и за 30 рублей с 0:00 до 7:00. Для микроавтобуса введена цена 75 рублей за проезд днем и 45 рублей – за проезд ночью. Водители грузовиков должны заплатить 200 рублей днем и 120 ночью. Жители примыкающих к трассе деревень будут платить по 50 копеек для проезда легкового автомобиля в одну сторону, пишет РБК.

Участок дороги стал платным по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева от 17 августа. И он останется таким до 1 мая 2109 года.

Особый тариф оплаты для местных жителей определила госкомпания «Автодор», заключившая соглашение с властями Кагальницкого и Азовского районов области.



Антиновость

На территории Карачаево-Черкессии утром был введен режим КТО. Также был объявлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

«В КЧР в ходе КТО нейтрализованы пятеро бандитов», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Операция по задержанию вооруженных людей проходила в горно-лесистой местности Зеленчукского района КЧР.

КТР в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии 18 декабря 2017 Фото НАК

Непонятная новость

Житель Москвы Нарек Оганисян планирует открыть туристический центр на острове, который решил взять по программе «дальневосточный гектар». Выбранный остров, по его словам, имеет удобное расположение и подходит для проведения квестов, говорится в сообщении на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока.

Оганисян выбрал остров Чакмут, расположенный в Амурском лимане между Сахалином и побережьем Хабаровского края. Он собирается поставить на острове дом-контейнер, сделать площадку для палаточного городка и шашлычные зоны. Предприниматель уже запустил первую версию сайта о туристическом центре.

Москвич также рассказал о пилотном квесте, который планирует провести уже летом 2019 года.

«Участников будут доставлять на остров моторной лодкой, на месте они смогут ощутить себя настоящими дальневосточными робинзонами», — рассказал он.

​С 1 февраля 2017 года любой россиянин может подать заявку на получение земли на Дальнем Востоке, которая на основании договора предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет и может переходить по наследству.

Ассорти

В Абакане против главы Хакасии Виктора Зимина прошел митинг, который собрал около 700 человек, сообщают организаторы, регком КПРФ.

На участие в акции была заявлена 1 тысяча человек. В место проведения митинга, Черногорский парк, в результате пришли около 700 человек, сказал представитель пресс-службы регионального отделения партии, на которого ссылается «Тайга.Инфо».

Пришедшие заявили о проблемах, которые существуют в регионе и потребовали отставки Виктора Зимина, сказав о его «некомпетентности» и напомнив о его предложении к муниципалитетам «собирать ягоды и варить тушенку».

В резолюции говорится, что руководитель республики «не знает, как живет большинство населения, не в состоянии адекватно общаться с народом, не понимает и не решает социальные и экономические проблемы, сложившиеся в Хакасии».

«Мы, участники митинга, признаем кадровую, бюджетную и социально-экономическую политику Главы Республики Хакасия провальной, считаем, что Зимин В. М. по своим личным и профессиональным качествам не соответствует занимаемой должности», — говорится в ее заключении.

Виктор Зимин был назначен губернатором региона в 2008 году, а в 2013-м он победил на выборах главы Хакасии.

Листовка митинга за отставку Викторна Зимина КПРФ

*

В Челябинской области 47-летний егерь Госохотнадзора Ихтиандр Шарипов оштрафован на 2,5 миллиона рублей за самовольный ремонт грунтовой дороги, сообщает «Настоящее время».

Егеря признали виновным в порче плодородных земель и нарушении бюрократических процедур. «Он реконструировал дорогу без надлежаще оформленных документов, без проекта», — пояснил представитель регионального управления Россельхознадзора.

Шарипов заявил, что дорога к охотничьей базе Коклан на границе Челябинской и Курганских областей существует с 50-х годов, и он не знает, почему она названа дорогой сельхозназначения.

«Она обозначена на всех картах. Непонятно, почему курганский Россельхознадзор решил, что это земли сельхозназначения. Почему тогда на этой дороге ничего не сеют и не пашут? Тут только березки растут, а с другой стороны болото», — сказал он «Настоящему времени».

Зарплата егеря — 5650 рублей в месяц и для того, чтобы накопить сумму, теперь он будет откладывать половину заработной платы.

*

В Челябинской области против коммерсанта, проложившего дорогу к парковке через земли лесничества, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.9 КоАП РФ («Самовольное занятие лесных участков»).

«О незаконной постройки в лесу, вблизи микрорайона Звездный, в комиссию Общественной палаты Челябинской области по экологической безопасности и охране окружающей среды, а также областную экологическую приемную сообщили местные жители», — рассказал представитель пресс-службы Общественной палаты, на которого ссылается Znak.com.

Он добавил, что прошла инспекция, которая установила, что территория находится во владении Шершневского лесничества. Земли относятся к лесному фонду и не могут использоваться для строительства автостоянки.

В Главном управлении лесами заявили, что владельцы земли незаконно проложили автодорогу через земли лесного фонда площадью 0,0144 гектара, чтобы обеспечить подъезд к стоянке.