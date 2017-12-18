Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 декабря 2017, вторник, 19:15
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Добровольная регистрация отпечатков пальцев предлагается жителям Тюмени
Аркадий Либерман VS Дмитрий Грамотин: о спорте и допинге без политики (ВИДЕО)
Кадеты Тюмени приняли участие в «Снежном балу» (ВИДЕО)
Мужчина стрелял из пистолета по проезжающей маршрутке в Тюмени
Посёлок Новотуринский Тюменской области остался без газа
Тюменцы остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплосетях
Модернизированный в Новосибирске Ан-2 разбился в Нарьян-Маре
Звонок из прошлого: есть ли плюсы у стационарного телефона?
5 детей пострадали и 1 взрослый погиб в четырех ДТП в Тюменской области (ФОТО)
#ЖКХ
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
18 декабря 2017, 19:58
Дальний Восток Карачаево-Черкесия Россия Ростовская область Хакасия Челябинская область
Анна Гилева

#Россия 18.12. Главное

Пункт взимания платы на участке трассы М-4 "Дон"
Пункт взимания платы на участке трассы М-4 "Дон"
ООО "Автодор-Платные Дороги"

Главная новость

Платным стал участок трассы М-4 «Дон» с 1091-го ​км по 1119-й км. Оплата производится на 1093-м км автомагистрали в специальном пункте.

Этот участок дороги был открыт после реконструкции в мае текущего года. На нем встречные потоки движения разделены магистралями, исключающими примыкания на одном уровне. Благодаря этому увеличилась скорость движения автомобилей – в среднем она теперь составляет 120 километров в час, сообщает Donday.ru.

На 1116,5 км дороги появилась транспортная развязка, сельхозтехника в этом месте может проехать на 1095,6 км. В целом дорога разделена четырьмя полосами с шириной по 3,7 метров и бетонным парапетным ограждением шириной 2,6 метра.  

С 7:00 утра до 24:00 легковой автомобиль по этому участку сможет проехать за 50 рублей, и за 30 рублей с 0:00 до 7:00. Для микроавтобуса введена цена 75 рублей за проезд днем и 45 рублей – за проезд ночью. Водители грузовиков должны заплатить 200 рублей днем и 120 ночью. Жители примыкающих к трассе деревень будут платить по 50 копеек для проезда легкового автомобиля в одну сторону, пишет РБК.

Участок дороги стал платным по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева от 17 августа. И он останется таким до 1 мая 2109 года. 

Особый тариф оплаты для местных жителей определила госкомпания «Автодор», заключившая соглашение с властями Кагальницкого и Азовского районов области.


Антиновость

На территории Карачаево-Черкессии утром был введен режим КТО. Также был объявлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

«В КЧР в ходе КТО нейтрализованы пятеро бандитов», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Операция по задержанию вооруженных людей проходила в горно-лесистой местности Зеленчукского района КЧР.

 
КТР в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии 18 декабря 2017
Фото НАК

Непонятная новость

Житель Москвы Нарек Оганисян планирует открыть туристический центр на острове, который решил взять по программе «дальневосточный гектар». Выбранный остров, по его словам, имеет удобное расположение и подходит для проведения квестов, говорится в сообщении на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока.

Оганисян выбрал остров Чакмут, расположенный в Амурском лимане между Сахалином и побережьем Хабаровского края.  Он собирается поставить на острове дом-контейнер, сделать площадку для палаточного городка и шашлычные зоны. Предприниматель уже запустил первую версию сайта о туристическом центре.

Москвич также рассказал о пилотном квесте, который планирует провести уже летом 2019 года.

«Участников будут доставлять на остров моторной лодкой, на месте они смогут ощутить себя настоящими дальневосточными робинзонами», — рассказал он.

​С 1 февраля 2017 года любой россиянин может подать заявку на получение земли на Дальнем Востоке, которая на основании договора предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет и может переходить по наследству.

Ассорти

В Абакане против главы Хакасии Виктора Зимина прошел митинг, который собрал около 700 человек, сообщают организаторы, регком КПРФ.

На участие в акции была заявлена 1 тысяча человек. В место проведения митинга, Черногорский парк, в результате пришли около 700 человек, сказал представитель пресс-службы регионального отделения партии, на которого ссылается «Тайга.Инфо».

Пришедшие заявили о проблемах, которые существуют в регионе и потребовали отставки Виктора Зимина, сказав о его «некомпетентности» и напомнив о его предложении к муниципалитетам «собирать ягоды и варить тушенку».

В резолюции говорится, что руководитель республики «не знает, как живет большинство населения, не в состоянии адекватно общаться с народом, не понимает и не решает социальные и экономические проблемы, сложившиеся в Хакасии».

«Мы, участники митинга, признаем кадровую, бюджетную и социально-экономическую политику Главы Республики Хакасия провальной, считаем, что Зимин В. М. по своим личным и профессиональным качествам не соответствует занимаемой должности», — говорится в ее заключении.

Виктор Зимин  был назначен губернатором региона в 2008 году, а в 2013-м он победил на выборах главы Хакасии.

 
Листовка митинга за отставку Викторна Зимина
КПРФ

*

В Челябинской области 47-летний егерь Госохотнадзора Ихтиандр Шарипов оштрафован на 2,5 миллиона рублей за самовольный ремонт грунтовой дороги, сообщает «Настоящее время».

Егеря признали виновным в порче плодородных земель и нарушении бюрократических процедур. «Он реконструировал дорогу без надлежаще оформленных документов, без проекта», — пояснил представитель регионального управления Россельхознадзора.

Шарипов заявил, что дорога к охотничьей базе Коклан на границе Челябинской и Курганских областей существует с 50-х годов, и он не знает, почему она названа дорогой сельхозназначения.

«Она обозначена на всех картах. Непонятно, почему курганский Россельхознадзор решил, что это земли сельхозназначения. Почему тогда на этой дороге ничего не сеют и не пашут? Тут только березки растут, а с другой стороны болото», — сказал он «Настоящему времени».

Зарплата егеря — 5650 рублей в месяц и для того, чтобы накопить сумму, теперь он будет откладывать половину заработной платы.

*

В Челябинской области против коммерсанта, проложившего дорогу к парковке через земли лесничества, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.9 КоАП РФ («Самовольное занятие лесных участков»).

«О незаконной постройки в лесу, вблизи микрорайона Звездный, в комиссию Общественной палаты Челябинской области по экологической безопасности и охране окружающей среды, а также областную экологическую приемную сообщили местные жители», — рассказал представитель пресс-службы Общественной палаты, на которого ссылается Znak.com.

Он добавил, что прошла инспекция, которая установила, что территория находится во владении Шершневского лесничества. Земли относятся к лесному фонду и не могут использоваться для строительства автостоянки.

В Главном управлении лесами заявили, что владельцы земли незаконно проложили автодорогу через земли лесного фонда площадью 0,0144 гектара, чтобы обеспечить подъезд к стоянке. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Белый дом
В Белом доме заявили о готовности Трампа продлить санкции против РФ
Денис Сугробов, бывший глава антикоррупционного управления МВД
Верховный суд скостил Денису Сугробову 10 лет
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал свою главную задачу как президента
Пожарные
В Москве сгорел частный дом престарелых
Авария автобуса в Казани
В Казани автобус с пассажирами въехал в столб
19:08 Минспорта РФ выбрало спортсменов года
19:01 В Белом доме заявили о готовности Трампа продлить санкции против РФ
18:50 ВЦИОМ сообщил о максимальном интересе опрошенных россиян к пресс-конференции Путина
18:30 Мэрия Москвы согласовала митинг Гудкова на проспекте Сахарова
18:28 Путин назначил нового руководителя Россотрудничества

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Николай Вирта
Николай Вирта. 1947
19 декабря 1905 года родился писатель Николай Вирта, лауреат четырех Сталинских премий.
18:06 Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
18:02 Mercedes отзовет в России около 900 Geländewagen
17:50 Пресс-секретарь Порошенко опубликовал «письмо Саакашвили»
17:43 Причиной выговора замглаве Росавиации стал крах «Вим-Авиа»
17:26 Тимошенко возглавила рейтинг президентских предпочтений украинцев
17:02 Прокуратура сообщила о новой проверке слов Собчак об украинском Крыме
17:01 Apple поймали на умышленном занижении производительности старых iPhone
16:41 Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замглавы Минкульта Пирумову
16:37 СМИ рассказали о семье полковника Захарченко
16:29 Верховный суд скостил Денису Сугробову 10 лет
16:13 В Минэкономразвития объяснили падение промышленности
16:05 Карпин назначен главным тренером футбольного клуба «Ростов»
15:56 Медведев наказал замглавы Росавиации Олега Сторчевого
15:54 В Казани автобус с пассажирами въехал в столб
15:44 Ученые исследовали механизм забывания
15:40 Путин назвал свою главную задачу как президента
15:39 За год россияне стали больше работать и меньше зарабатывать
15:22 Мединский предложил ввести сбор в 3% с каждого билета в кино
15:21 В Москве сгорел частный дом престарелых
15:18 Парковка в Москве на праздники будет бесплатной
15:14 На небольшом индонезийском острове обнаружены наскальные рисунки
14:43 Рухнувший в США поезд втрое превысил разрешенную скорость‍
14:28 Минкульт согласовал с Минкомсвязи блокировку пиратских сайтов в течение 72 часов
14:18 Прокуратура назвала полигон «Кучино» источником неприятного запаха в Москве
14:01 В Думе подтвердили готовность рассмотреть амнистию к выборам-2018
13:55 МВД решило окончательно искоренить «красивые номера»
13:33 Песков выразил надежду на справедливое решение по паралимпийской сборной
13:24 Древний медведь из канадской Арктики был любителем ягод и страдал от кариеса
13:20 ЦБ заподозрил нарушения в сделках с акциями Промсвязьбанка до санации
13:08 Жертвами авиакатастрофы в Нарьян-Маре стали четверо
12:58 Песков назвал имперским тон новой стратегии нацбезопасности США
12:55 На МКС прибыла новая экспедиция
12:41 Контролировавшие выполнение Минских соглашений российские военные покинули Донбасс
12:37 Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
12:22 Двое погибли при падении самолета в Нарьян-Маре
12:21 Паралимпийцам из РФ запретили писать в соцсетях о своем гражданстве
12:03 Сооснователь Bitcoin.com продал свои биткоины из опасений обвала криптовалюты
11:57 СМИ сообщили о ходе расследования «российского вмешательства» в выборы в США
11:51 Участниками Гайдаровского форума станут известные эксперты из Великобритании
11:47 Убитый в Дагестане боевик оказался братом взорвавшейся в московском метро смертницы
11:27 Введение курортного сбора в Крыму отложат до 2019 года
11:26 Бортников рассказал о предотвращении терактов в дипмиссиях стран СНГ
11:13 Олимпийского чемпиона из США заподозрили в причастности к контрабанде допинга
11:06 Саакашвили назвал Путина кумиром СБУ
11:05 Четыре детских захоронения найдены недалеко от Асуана
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.