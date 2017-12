Топ новостей 18 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ЦИК объявил старт предвыборной кампании на выборах президента РФ, СМИ узнали о появлении новой армии на Дальнем Востоке, а Генпрокуратура рассказала о требовании Киеву выдать предполагаемого убийцу Пола Хлебникова.

С 18 декабря В России стартовала процедура выдвижения кандидатов в президенты. Элла Памфилова сообщила, что в выборах примут участие 23 человека, в том числе, Владимир Путин. На проведение выборов потратят более 17 млрд рублей. ЦИК утвердил список из четырех парламентских партий, которые вправе выдвигать кандидатов в президенты, не устраивая сбор подписей. В штабе Алексея Навального заявили, что он также подаст документы на выдвижение в течение недели.

Официальный представитель ЦРУ Николь де Хэй отказалась сообщить подробности передачи РФ данных о подготовке теракта в Петербурге. «Просим обратиться к заявлению Белого дома», — заявила она. В Кремле предложили наладить сотрудничество ЦРУ и ФСБ по подобным вопросам.

The odd thing about that CIA tip for which Putin thanked Trump, according to @EchoMskRu editor @aavst, is that the Russian court case has it that the owner of a garage rented by a terror suspect called police when he found bomb parts. Where's the CIA in this? https://t.co/PQNUXVU8HP