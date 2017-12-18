Топ новостей 18 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ЦИК объявил старт предвыборной кампании на выборах президента РФ, СМИ узнали о появлении новой армии на Дальнем Востоке, а Генпрокуратура рассказала о требовании Киеву выдать предполагаемого убийцу Пола Хлебникова.

С 18 декабря В России стартовала процедура выдвижения кандидатов в президенты. Элла Памфилова сообщила, что в выборах примут участие 23 человека, в том числе, Владимир Путин. На проведение выборов потратят более 17 млрд рублей. ЦИК утвердил список из четырех парламентских партий, которые вправе выдвигать кандидатов в президенты, не устраивая сбор подписей. В штабе Алексея Навального заявили, что он также подаст документы на выдвижение в течение недели.

Сегодня официально стартовали выборы Путина в президенты — #MDK (@mudakoff) 18 декабря 2017 г.

Официальный представитель ЦРУ Николь де Хэй отказалась сообщить подробности передачи РФ данных о подготовке теракта в Петербурге. «Просим обратиться к заявлению Белого дома», — заявила она. В Кремле предложили наладить сотрудничество ЦРУ и ФСБ по подобным вопросам.

Командно-штабные учения "Метель-2017" НАК

Теракт был предотвращен благодаря своевременным ОРМ ЦРУ США на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области — Солопов (@max_solopov) 17 декабря 2017 г.

The odd thing about that CIA tip for which Putin thanked Trump, according to @EchoMskRu editor @aavst, is that the Russian court case has it that the owner of a garage rented by a terror suspect called police when he found bomb parts. Where's the CIA in this? https://t.co/PQNUXVU8HP — David Filipov (@davidfilipov) 18 декабря 2017 г.

Минобороны объединит морскую авиацию и силы ПВО Тихоокеанского флота, чтобы организовать мощную группировку армии со штабом на Камчатке. Она будет контролировать территорию от Северных Курил до острова Врангеля. Новая армия создается для отслеживания угроз и исключения внезапного воздушного нападения. По данным СМИ, всего на перевооружение армии РФ выделят 19 млрд рублей. Кремль заявил, что еще не получал план госпрограммы.

Приоритеты государства. Ведь как ни крути, на секретных многотриллионных закупках можно попилить куда больше. А сами, если что, поедут в Штаты лечиться pic.twitter.com/kT86vToG7T — Георгий Албуров (@alburov) 18 декабря 2017 г.

Новая армия будет защищать старую. — Александр Попов (@APopov314) 18 декабря 2017 г.

В оборонном бюджете США предусмотрены 214 млн долларов, которые будут потрачены на строительство авиабаз в Исландии, Норвегии и странах Восточной Европы. Их планируют использовать как транспортный узел. Самолеты будут отслеживать перемещения российских подлодок в Северном и Балтийском морях. В новой военной доктрине Россия наравне с Китаем названа страной-ревизионистом.

Авиабаза ВВС США в Кечкемете, Венгрия U.S. ANG photo/Senior Master Sgt. Beth Holliker

Финская полиция обыскала квартиру журналистки Лауры Хелминен, которая опубликовала в издании Helsingin Sanomat статью о слежке спецслужб Финляндии за передвижениями российской армии. Она забрала с собой iPad, флеш-карты и компьютер, который журналистка успела разбить молотком. Главред Helsingin Sanomat подчеркнул, что этот случай необычен для Финляндии, которая гордится свободой прессы.

Военная разведка Финляндии осуществляет постоянный мониторинг за общественно-политическими процессами и настроениями на территории Карелии — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 18 декабря 2017 г.

Главные объекты интереса военной разведки Финляндии - войска Западного военного округа, Балтийский флот, оборонные предприятия СПб — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 18 декабря 2017 г.

Генпрокуратура РФ направила на Украину запрос о выдаче Магомеда Дукузова, которого обвиняют в убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Пока неизвестно, принято ли какое-то решение о его выдаче в Россию, хотя запрос был направлен 29 мая.

Пола Хлебникова застрелили в Москве в 2004 году. В 2003 году у Хлебникова вышла книга «Разговор с варваром», основанная на интервью с чеченцем Хож-Ахмедом Нухаевымhttps://t.co/ETuvUDHLRt — The New Times (@the_newtimes) 18 декабря 2017 г.

МИД заявил о решении РФ покинуть Совместный центр по контролю и координации в Донбассе, куда также входит Украина. Москву в нем представляли 75 офицеров. МИД РФ пояснил, что причиной отказа от участия в СЦКК стали «серьезные трудности» по вине украинской стороны. «В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением», — пояснила пресс-служба МИД.

Донецк благодарил офицеров СЦКК за то, что держали нас под прицелом укров,не давая возможности ответить, создавали "серые зоны" и отдавали их украм безвозмездно,подставляя города под удары противника, а теперь торжественно убыли, типа, справились. Всё в шоколаде! — Инна Мишина (@InnagDonetsk) 17 декабря 2017 г.

Алексей Улюкаев отказался от передач в СИЗО, ответив на предложения правозащитников: «Нет, ничего не надо». «Совершенно непривередливый человек. Васильева, например, целый список диктовала», —заявили в ОНК. Однако он попросил передать ему теплые вещи, а также ждет пополнения карты, чтобы оплачивать горячие обеды. В Кремле вновь отказались обсуждать наказание экс-министра.

Может арестованные министры хоть немного способствуют гуманизации ФСИН и изоляторов. Мерзнут-то сейчас тысячи подследственных, но о том, что холодно министру пишут все. https://t.co/pWjCoItddk — Alexey Navalny (@navalny) 18 декабря 2017 г.

Чикагская товарная биржа CME Group начала торговать фьючерсами на биткоины. В начале торгов курс самой популярной криптовалюты в мире превышал 20,5 тысячи долларов, но потом снизился на 1 тысячу долларов

Сегодня ночью стартовали торги фьючерсами на Bitcoin на CME вслед за CBOE на прошлой неделе; в CME более удачный/эффективный старт, хотя размер контракта и больше https://t.co/87DxOZIE8T — Константин Бочкарев (@AllMarkets) 18 декабря 2017 г.

Россельхознадзор снял запрет с двух прибалтийских компаний на поставку шпрот в Россию - SIA «Karavela» и эстонской DGM Shipping AS. Обе компании отчитались об устранении нарушений, которые возникли у РФ в 2015 году.