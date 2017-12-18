Итоговый вариант государственной программы вооружений на 2018–2027 годы после долгих межведомственных согласований поступил в Кремль и может быть подписан президентом Владимиром Путиным уже на этой неделе, пишет в понедельник газета «Коммерсантъ».

В соответствии с госпрограммой вооружений (ГПВ) на перевооружение армии и флота будет выделено 19 трлн рублей, а МВД, ФСБ, СВР и Росгвардия получат вооружения более чем на три трлн рублей. Официально может быть объявлено о подписании документа 22 декабря, на итоговой коллегии Минобороны.

При разработке ГПВ у правительства и Минобороны возникали разногласия по десяткам пунктов — например, в Белом доме настаивали на равномерной загрузке предприятий заказами — но в итоге они были сняты в ходе межведомственного согласования.

Приоритетном, согласно ГПВ, является развитие систем ядерного сдерживания, высокоточного и гиперзвукового оружия. Речь идет о новых стратегических комплексах РС-26 «Рубеж» и РС-28 «Сармат».

Помимо этого будет решаться проблема предыдущих лет, а именно - недостаточного финансирования сил общего назначения. Так, ВДВ должны получить оптимизированные под их требования комплекты боевой экипировки «Ратник», силы ПВО — ракетные системы С-300В4 и ЗРК «Тор-М2», а Сухопутные войска — танки Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашины пехоты «Курганец-25», а также бронетранспортеры «Бумеранг».

Для Военно-воздушных сил будет продолжена закупка истребителей Су-30СМ и Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34, они хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии. Также будут закупаться истребители МиГ-35 и стратегические ракетоносцы Ту-160М2.

Кроме того, на ближайшую десятилетку запланированы более десяти опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию перспективных кораблей, поставки современных летательных аппаратов в состав морской авиации ВМФ и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск флота. Помимо этого программа рассчитана на закупку дизель-электрических подлодок и атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски».

Отметим, что ГПВ — не единственная тема, о которой пишут в прессе и которая затрагивает будущее армии. По информации«Известий», Минобороны намерено объединить морскую авиацию и силы ПВО Тихоокеанского флота, чтобы организовать мощную группировку армии со штабом на Камчатке.

Тренировка летчиков-истребителей морской авиации Тихоокеанского флота Сергей Коновалов / mil.ru

Как отметили в ведомстве, формирование армии ВВС и ПВО начнется в 2018 году. Она будет включать авиационные части, зенитные ракетные и радиотехнические войска. Группировка будет контролировать территорию от Северных Курил до острова Врангеля.

Одновременно в Минобороны заявили об изменении структуры авиационных сил. «Вместо созданных после не совсем удачной реформы 2008 года аморфных и плохо управляемых авиабаз воссоздаются полки и дивизии. В состав смешанных авиаполков наряду с эскадрильями противолодочных и транспортных самолетов, истребителей, разведчиков и ракетоносцев войдут подразделения беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в статье. По данным газеты, новая армия создается для отслеживания угроз в своей зоне ответственности и исключения внезапного воздушного нападения.