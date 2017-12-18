СМИ обсуждают рассекреченную программу Пентагона, посвященную исследованию НЛО. Обсуждение инициировали два американских издания — New York Times и Politico.

Вашингтон потратил $22 млн. на выявление угроз из космоса, пишет NY Times. Программа годами держалась годами в большом секрете. По некоторым данным, она завершилась в 2012 г. Ее задачей было исследование отчетов о неопознанных летающих объектах. В порядке выяснения подробностей об этой программе NY Times обращалась с расспросами к представителям минобороны США, а также к участникам программы. Ранее минобороны США утверждало, что никакой такой программы не существует. Теперь оно утверждает, что программа больше не действует. Правда, есть мнение, что не действует она только в том смысле, что ее прекратили финансировать из бюджета Пентагона, в то время как работа в рамках этого проекта продолжается.

Эта невнятная программа частично продолжает оставаться засекреченной, отмечают авторы. Она началась в 2007 г. Первоначально ее усиленно финансировали по настоянию Гарри Рейда, сенатора-демократа из штата Невада (демократы в сенате американского конгресса тогда преобладали). Значительная часть этих средств шла компании, занимающейся воздушно-космическими исследованиями, возглавляемой давним другом Рейда миллиардером Робертом Бигелоу, который сейчас сотрудничает с NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства). Недавно в программе канала CBS “60 Minutes”, оговаривается в тексте, Бигелоу заявил, что «абсолютно убежден» в существовании инопланетян и визитах НЛО на Землю.

Гарри Рейд reid.senate.gov

Бигелоу также высказывал мнение, что его страна — самая отсталая в мире по части исследования темы НЛО. «Наши ученые, - говорил он, - боятся быть преданными остракизму, а наши СМИ опасаются стигмы. Китай и Россия гораздо больше расположены к сотрудничеству в этом направлении со своими большими организациями. И другие страны поменьше, например, Бельгия, Франция, Англия, и южноамериканские страны вроде Чили тоже более открыты».

Большой материал про программу исследования НЛО опубликовал журнал Politico. Там отмечается, что сбор материалов по НЛО мотивировался не только тягой к внеземной жизни, но также и к интересом к вполне земным военным разработкам иностранных держав — прежде всего, России и Китая. Предполагалось, что программа должна отслеживать появление необычных летательных аппаратов, чтобы вовремя установить, если эти страны изобретут какие-нибудь технологии нового поколения, угрожающие безопасности США.

Рассекречивание программы, комментирует Politico, может вернуть популярность многочисленным американским уфологам, которые систематически пытаются привлекать общественное внимание к явлениям, не находящим обычных объяснений. Также это может привести к тому, что от Пентагона начнут требовать новых подробностей программы.

Тема НЛО во многом пересекается с тематиками американской конспирологической культуры. В этом смысле новости о рассекречивании этой программы гармонируют с недавним обнародованием подробностей об убийстве президента США Джона Кеннеди, которое представляет собой один из центральных сюжетов в американской конспирологии.