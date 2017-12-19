Выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что террористы меняют схему своих действий и опираются теперь на тактику «автономного джихада». Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил директор ФСБ, главари международных террористических организаций теперь не просто ориентируют своих сторонников на убийство гражданских лиц, сотрудников правоохранительных органов — их целями становятся объекты городской и социальной инфраструктуры.

Также Бортников рассказал, что после поражения в Сирии и Ираке террористические организации направляют свои силы за пределы Ближнего Востока, в том числе в Афганистан. А оттуда террористы угрожают и странам СНГ, проникая через границу в республики Центральной Азии по поддельным или подложным документам, маскируясь под беженцев и переселенцев. «В последнее время мы отмечаем резкий рост числа бандитов, выявляемых среди трудовых мигрантов, в туристических и других потоках», — объяснил директор ФСБ.

Александр Бортников Фото НАК

Бортников рассказал, что спецслужбы стран СНГ предотвратили нападения террористов на зарубежные дипломатические представительства государств Содружества. «Предотвращен ряд террористических актов в России и странах Центральной Азии, нейтрализованы угрозы нападений боевиков на дипломатические представительства наших государств за рубежом»,— сказал он, правда, не уточнив, когда и где были пресечены эти попытки.

Бортников добавил, что органы безопасности стран СНГ перекрыли одиннадцать каналов переброски рекрутов, которые собирались участвовать в боевых действиях на стороне террористов в Сирии.

Напомним, на прошлой неделе в Санкт-Петербурге спецслужбы задержали группу сторонников «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Одной из их целей был Казанский собор в Петербурге. Через несколько дней Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за информацию о террористах, предоставленную России американской разведкой. Как объяснил Путин, этой информации оказалось достаточно для того, чтобы обнаружить, разыскать и задержать преступников. Трамп в свою очередь сказал, что жертвами нападения в Санкт-Петербурге, которое помогли предотвратить американские спецслужбы, могли стать тысячи человек.

Задержание подозреваемого в подготовке теракта Скриншот видео ЦОС ФСБ

Ранее ФСБ также отчитывалась о задержании членов «Исламского государства». В начале октября 2017 года сообщалось, что задержаны террористы, которые готовили «резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры».

В июле 2017 была, как утверждается, была задержана группа террористов, которая готовила теракты на железнодорожной дороге и в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге, а 31 августа было объявлено о задержании двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершить 1 сентября теракты в Москве.