Военные наблюдатели из России покинули территорию Донбасса, они продолжат работу в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Донбассе в формате телефонных консультаций. Затем, по сообщениям СМИ, регион покинули и украинские военные наблюдатели.

О том, что российские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня 19 декабря покинули самопровозглашенную Донецкую народную республику, информационное агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя ДНР в центре Руслана Якубова. По его словам, их уход был «вынужденным» – они покинули территорию на полтора месяца ранее намеченного срока.

В связи с происшедшим в ДНР выражали опасения, что после вывода российских офицеров число украинских провокаций может возрасти. Однако затем на подконтрольную Киеву территорию из Донбасса выехали и украинские офицеры, находившиеся в ДНР в составе наблюдательных групп Совместного центра.

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня был создан в 2014 году по поручению президентов России и Украины для того, чтобы следить за соблюдением минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. В центр входили офицеры генштабов России и Украины.

Наблюдатели ОБСЕ и российские офицеры из СЦКК. Апрель 2015 МО Украины

Впервые информация о том, что Москва решила отозвать досрочно офицеров из центра, появилась 14 декабря в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом миссии стало известно из письма от России, переданном представителем Вооруженных сил Украины. 18 декабря МИД России заявил, что дальнейшая работа в рамках центра для Москвы невозможна в связи с напряженной морально-психологической обстановкой и препятствиями, которые создает украинская сторона.

Вечером 18 декабря информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что российские офицеры покинули территорию ДНР. Позднее Якубов заявил журналистам, что россияне вернулись в ДНР, так как не смогли попасть на подконтрольную Киеву территорию из-за обстрела. При этом источник «Интерфакса» утверждал, что это украинская сторона сорвала пересечение офицерами линии соприкосновения. Украина же возложила ответственность за обстрел на ДНР.

Побеседовать с «Полит.ру» о происходящем на Донбассе, причинах и возможных последствиях ухода оттуда российских и украинских военных наблюдателей согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, вместо центра, который все же работал недостаточно хорошо, скорее всего, будут созданы некие новые механизмы.

«Надо сказать, что этот совместный центр и так функционировал достаточно плохо: у всех сторон постоянно были к нему претензии. Тем не менее, через него все-таки пытались согласовывать разные моменты. Одни из самых важных – это проведение работ по восстановлению инфраструктуры в зоне обстрелов. Хотя все равно даже гарантии всех сторон центра не всегда избавляли ремонтные бригады от попадания под обстрел.

Восстановительные работы на железнодорожном перегоне Курдюмовка-Никитовка. Август 2015 МО Украины

И, конечно, масса других вопросов тоже решалась центром – кое-как, но решалась. То, что его теперь не будет, – с одной стороны, это официальное признание того факта, что его работа никого не удовлетворяла. С другой стороны, это чревато некоторыми дополнительными проблемами. Если сейчас возникнет какая-то очередная ситуация, непонятно будет, через какой механизм ее урегулировать.

Для России, возможно, этот центр был немного неудобен тем, что прямо демонстрировал участие российских военных в делах Донбасса. Потому что, с одной стороны, их там вроде бы нет, а с другой – совместно с украинскими коллегами они решали вопросы, связанные с прекращением огня, соблюдением минских договоренностей и так далее. Возможно, для России это было немножко бельмом на глазу.

Я думаю, что какие-то формальные или неформальные механизмы создания и поддержания договоренностей на низовом уровне все-таки будут выработаны. Но определенное беспокойство сохраняется – просто из-за того, что если сегодня возникнет какая-нибудь нештатная ситуация, станет совершенно непонятно, куда бежать и через кого пытаться согласовать некие договоренности.

Можно ли воспринимать происшедшее как признак того, что Россия решила дистанцироваться от происходящего в самопровозглашенных республиках? С формальной точки зрения, видимо, можно. Видимо, решила. Ведь, как я уже говорил, участие России в работе этого центра было аргументом против российской позиции, что она тут вообще ни при чем. И понятно, что досрочный вывод своих офицеров из центра был инициативой российской стороны – разговор об этом был достаточно давно.

А выход украинских офицеров из центра – это уже, скорее, дипломатический момент. Можно, конечно, рассуждать о том, оптимальным ли было это решение, можно ли было остаться в составе центра или ни к чему было в нем оставаться. Но это уже вопрос к дипломатам», – сказал Георгий Чижов.

Говоря о механизмах, которые могли бы быть созданы на замену неудовлетворительно работавшему центру, эксперт признал, что они окажутся примерно в том же положении.

«В чем должно быть отличие новых структур от центра, чтобы они могли работать лучше, и возможно ли вообще, чтобы они работали лучше? Сейчас мне трудно это сказать: тут надо учесть все факторы, так что этот вопрос, думаю, лучше адресовать именно к тем, кто все согласовывает на месте. Ну, понятно, что все должно быть основано на доброй воле сторон. Но по большому счету новые структуры окажутся в таком же положении, в каком находился Совместный центр.

Все же я говорю о них, как о механизмах для оперативного согласования каких-то небольших вопросов, в которых обе стороны заинтересованы. Не говорю о вопросах глобальных, которые все равно таким образом не решаются. Но, условно говоря, тот же ремонт линий электропередач, пострадавших от обстрелов, – кто теперь будет давать гарантии безопасности ремонтников? Так что, думаю, некую схему все-таки придумают.

Потому что все-таки по-прежнему жители той и другой стороны связаны очень многими коммуникациями: водозаборами, электропоставками. Плюс есть еще жители «серой» зоны, за жизнеобеспечение которых отвечает Украина. А уж они-то все время находятся в зоне обстрелов. И там ремонтные работы нужны постоянно», – объяснил Георгий Чижов.