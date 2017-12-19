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19 декабря 2017, вторник, 19:16
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19 декабря 2017, 09:21
Владимир Путин гражданская авиация Дональд Трамп Израиль Павел Дуров социальная политика США Украина
Илья Карпюк

Заголовки утра. 19 декабря

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Окружены врагами, обижены друзьями» пишет об обновленной стратегии национальной безопасности, которая выпущена Вашингтоном.

«"Россия" облетит Москву»: авиакомпания может перебазироваться в Шереметьево.

«Стройка с ограниченной ответственностью»: спецсчета не дождались более 20% строительных компенсационных фондов.

«Навстречу выборам выступили с инициативной группой»: Владимира Путина готовятся выдвинуть в президенты.

«Ведомости»: «ЦБ рекомендовал эмитентам раскрыть заработки всех топ-менеджеров». Российские компании делать это отказываются.

«Киберспорт догоняет футбол по рейтингу трансляций»: аудитория традиционного спортивного телесмотрения стареет и сжимается.

«Число новых абонентов мобильной связи снизилось впервые за 12 лет»: с 2008 года в России продано уже более 1 млрд сим-карт.

РБК в статье «Русский и китаец — ревизионисты на век» пишет о новой стратегии национальной безопасности США.

«Что ни день — Telegram»: приложение Павла Дурова стало самым быстрорастущим мессенджером.

«Деньги на пороховую бочку»: IHS Markit оценила мировые расходы на оборону.

«Известия» в статье «Алименты по новым правилам» пишут, что Верховный суд готовит разъяснения порядка выплат для родителей с высоким и низким доходом.

«Россельхознадзор уничтожил почти в два раза больше санкционки»: в этом году ликвидировано около 10 тысяч тонн санкционной продукции.

«Донбасс без наблюдения»: Россия отзывает своих представителей из центра контроля прекращения огня.

«Газета.ru» в статье «Загадка-2017: зарплаты растут, а денег нет» пишет о том, почему реальные располагаемые денежные доходы населения продолжают сокращаться.

«Дети Пиночета: президенты встают в очередь». Новый президент Чили рассказал, как Сантьяго будет выстраивать отношения с Москвой.

The Economist: «Почему Америка более терпимо относится к неравенству, чем многие богатые страны?» (Why is America more tolerant of inequality than many rich countries?). Частично причина кроется в неосведомленности о масштабах проблемы.

Bloomberg: «Почему стоит наблюдать за австрийским антиимиграционным экспериментом» (Why Austria's Anti-Immigrant Experiment Is Worth Watching). Новое австрийское правительство, включающее в себя представителей ультраправой Партии свободы, впервые в Западной Европе будет вводить жесткую иммиграционную политику.

The Wall Street Journal: «Инвесторы потратили $700 млн на монеты "низачем"» (Investors Spend $700 Million for Coins With ‘No Purpose’). Одну из крупнейших инвестиций в криптовалюту в 2017 г. сделал технологический стартап, который продает нечто под названием «цифровой токен» и утверждает, что он нужен «низачем».

The Washington Post: «Трамп заявил, что он не будет увольнять Мюллера, кампания по дискредитации расследования по России накаляется» (Trump says he won’t fire Mueller, as campaign to discredit Russia probe heats up). Роберта Мюллера, возглавляющего расследование предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы, обвинили в незаконном получении доступа к электронной переписке переходной команды президента США Дональда Трампа.

The Telegraph: «Пассажирский поезд упал с моста на шоссе в штате Вашингтон» (Passenger train derails from bridge onto highway in Washington state). Падение поезда привело к блокировке путей сообщения и вызвало чрезвычайную ситуацию.

Reuters: «Израиль считает, что США наложат вето на резолюцию ООН по Иерусалиму» (Israel believes U.S. will veto U.N. resolution on Jerusalem). Израиль полагает, что его давний союзник в лице США заблокирует резолюцию, согласно которой президент США Дональд Трамп должен отменить признание Иерусалима столицей Израиля.

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