Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко возмутило, что многие знаменитые российские бренды, такие как кубачинское серебро, палехские шкатулки, дымковские игрушки, до сих пор не зарегистрированы, и дала поручение сенаторам в течение года зарегистрировать по крайней мере по одному региональному бренду.

Проблема, конечно, не в том, что Матвиенко просто не может давать поручения сенаторам — она председатель, а не директор Совета Федерации. Проблема в том, что зарегистрировать сотню брендов можно хоть завтра, а вот заниматься ими никто не будет, потому что они, так получается, никому не нужны. А вот почему так получается — совершенно другой вопрос, который сенаторы «кавалерийским наскоком», к сожалению, не решат.