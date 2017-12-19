В понедельник администрация президента США Дональда Трампа представила стратегию американской национальной безопасности.

Документ, пишет CNBC, излагает подход президентской администрации к угрозам, с которыми сталкиваются США, и отражает принцип, провозглашенный на этапе предвыборной кампании Трампа («Америка прежде всего»). Там подчеркивается, что в мире идет экономическое и военное противостояние, напоминающее эпоху холодной войны, когда материальные и военные ресурсы рассматривались в парадигме «игры с нулевым результатом». В нынешнем контексте Трамп описывает эту ситуацию как «конкуренцию». Стратегия опирается на принцип, согласно которому, страна, которая не готова победить в войне, не может и предотвратить войну; а страна, которая не обеспечивает материальное благополучие внутри себя, не может и отстаивать свои интересы за рубежом.

Выставка американской продукции "Made in America" Olivia Abboud / White House

В число главных конкурентов США попали Россия и Китай, которые «бросают вызов американскому могуществу, влиянию и интересам, а также пытаются повредить американской безопасности и благополучию». Как сказал, представляя стратегию, Трамп, Россия и Китай стремятся к тому, чтобы сделать экономику менее свободной и честной, нарастить вооружения, а также «контролировать информацию и данные, чтобы подавлять свои общества и распространять свое влияние». Россия и Китай фигурируют в документе в качестве соперников США в борьбе за глобальное влияние. Еще имеются «страны-бунтари» вроде Ирана и Северной Кореи, которые тоже угрожают национальной безопасности США. И кроме того, бывают негосударственные угрозы безопасности — например, террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).

CNN обобщает стратегию в пяти положениях, определяемых как «пять вещей, которые вам надо знать о трамповской стратегии нацбезопасности». Во-первых, экономическая безопасность — это национальная безопасность. Администрация Трампа в своей стратегии сильнейшим образом полагается на экономические отношения с другими странами. В частности, много внимания уделяется торговым дисбалансам, когда торговые отношения строятся на неравных условиях. Также одной из значимых угроз национальной безопасности считается экономическая агрессия Китая.

Во-вторых, у США есть страны-соперницы в лице России и Китая. Китай — это, прежде всего, экономический соперник (агрессор). Россия, в свою очередь, - это конкурент США в борьбе за глобальное влияние. Это проявляется в том, что Россия позволяет себе наряду с США вмешиваться в дела других стран (здесь значимо, что такая оговорка имеет место, хотя администрация президента продолжает скептическим относиться к утверждениям, будто Россия вмешивалась в американские президентские выборы).

В-третьих есть бунтарские режимы, внережимные террористы и хакеры. Здесь, согласно документу, требуется повышать кибербезопасность и ужесточать иммиграционную политику. В частности, вновь упоминается стена на границе между США и Мексикой. В-четвертых, глобальное потепление. Здесь утверждается, что здесь нет угрозы безопасности США. Это противоречит оценкам предыдущей администрации и нынешнего руководства Пентагона. Зато согласуется с тем, что ранее США вышли из парижского климатического соглашения, вопреки международному негодованию.

Пограничная стена в штате Аризона Peg Hunter

В-пятых, по мнению автора, важно сопоставить содержание документа с содержанием речи Трампа, которой сопровождалась презентация новой стратегии. Больше всего автора впечатлило, что в документе Россия упоминается раз двадцать, а в устном выступлении Трамп упомянул ее всего один раз, и то в связке а Китаем. Зато Трамп подчеркнул, что он обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным сотрудничество по предотвращению терактов. Также он не ругал Россию за кампании по увеличению влияния, которые упоминаются в документе. Зато делал недвусмысленные выпады в адрес своего предшественника Барака Обамы, что автор считает предосудительным.