Предвыборный переполох
Во вторник вечером должно состояться собрание сторонников Владимира Путина, которые примут решение о создании инициативной группы по его выдвижению в президенты, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Собрание пройдет после итогового форума ОНФ, который посетит Владимир Путин — там он собирается выступить на пленарном заседании.
В предварительном собрании примет участие около 20 человек, они должны обсудить возможные персоналии для вхождения в саму инициативную группу, в которой, согласно закону, должно быть не менее 500 участников. Согласно утвержденному в понедельник Центризбиркомом плану избирательной кампании, инициативная группа может выдвинуть кандидата до 7 января. Но, как ожидается, ее собрание пройдет сразу после съезда «Единой России», который намечен на 22-23 декабря.
В некоторых регионах уже начали формироваться предвыборные штабы. Региональные штабы Владимира Путина в большинстве регионов возглавят вице-губернаторы по внутренней политике. Об этом «Коммерсанту» рассказали в администрациях Ставропольского, Пермского, Приморского краев, Ростовской области и Ненецкого округа. В Санкт-Петербурге президентский штаб уже функционирует на базе городской администрации. Его возглавил вице-губернатор по внутренней политике Константин Серов, в штаб вошли все члены петербургского правительства.
Но в некоторых регионах руководить штабом будут лично губернаторы. Так, в Крыму предвыборный штаб президента возглавит глава республики Сергей Аксенов. Также и в Ульяновской области: там замгубернатора Ольга Никитенко рассказала, что в регионе «уже создан специальный штаб по содействию избирательным комиссиям под руководством губернатора».
Между тем, похоже, главной задачей предвыборного штаба Владимира Путина — и его подразделений — станет обеспечение высокой явки. Интересно, что тут они могут столкнуться со своеобразной конкуренцией. Так, Союз журналистов России и ОНФ уже объявили конкурс для СМИ под названием «Почему я иду на выборы». Сотне победителей обещаны «весомые призы в денежном эквиваленте». Также они будут приглашены на ежегодный медиафорум ОНФ, который пройдет в 2018 году «в феврале-марте», заявил глава исполкома движения Алексей Анисимов.
Между тем Владимир Путин продолжает вести предвыборную кампанию. Так, в ходе общения с гостями официальной церемонии вручения государственных премий в Кремле, он пообещал подумать над предложением о масштабной амнистии к выборам главы государства. Отметим, что, согласно Конституции, амнистию объявляет парламент — в отличии от помилования, которое осуществляет президент.
Последняя большая амнистия в России была объявлена в 2015 году в честь 70-летия Победы. От уголовного преследования тогда были освобождены более 225 тысяч человек.
Между тем уже сейчас, судя по всему, обсуждается, какие решения будет принимать президент после переизбрания. И речь идет не только о таких «высоких материях», как экономическая или налоговая реформы.
Издание Znak.com со ссылкой на собеседников, работающих в федеральном ТВ, пишет, что в течение следующего года могут смениться руководители трех главных каналов: Первого (Константин Эрнст), НТВ (Алексей Земский) и холдинга ВГТРК (Олег Добродеев).
Правда, по словам собеседников издания, предстоящие замены связаны не столько с содержанием эфиров, сколько с общим трендом на обновление и омоложение кадров. Эрнст руководит «Первым каналом» (ранее ОРТ) с 1999 года, Добродеев ВГТРК — с 2000 года.