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19 декабря 2017, 12:14
Владимир Путин выборы «Единая Россия» ЦИК
Симон Жаворонков

Предвыборный переполох

Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

Во вторник вечером должно состояться собрание сторонников Владимира Путина, которые примут решение о создании инициативной группы по его выдвижению в президенты, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Собрание пройдет после итогового форума ОНФ, который посетит Владимир Путин — там он собирается выступить на пленарном заседании.

В предварительном собрании примет участие около 20 человек, они должны обсудить возможные персоналии для вхождения в саму инициативную группу, в которой, согласно закону, должно быть не менее 500 участников. Согласно утвержденному в понедельник Центризбиркомом плану избирательной кампании, инициативная группа может выдвинуть кандидата до 7 января. Но, как ожидается, ее собрание пройдет сразу после съезда «Единой России», который намечен на 22-23 декабря.

В некоторых регионах уже начали формироваться предвыборные штабы. Региональные штабы Владимира Путина в большинстве регионов возглавят вице-губернаторы по внутренней политике. Об этом «Коммерсанту» рассказали в администрациях Ставропольского, Пермского, Приморского краев, Ростовской области и Ненецкого округа. В Санкт-Петербурге президентский штаб уже функционирует на базе городской администрации. Его возглавил вице-губернатор по внутренней политике Константин Серов, в штаб вошли все члены петербургского правительства.

 
Выставка "России нужен Путин" в Тамбове. Октябрь 2017
tambov.er.ru

Но в некоторых регионах руководить штабом будут лично губернаторы. Так, в Крыму предвыборный штаб президента возглавит глава республики Сергей Аксенов. Также и в Ульяновской области: там замгубернатора Ольга Никитенко рассказала, что в регионе «уже создан специальный штаб по содействию избирательным комиссиям под руководством губернатора».

Между тем, похоже, главной задачей предвыборного штаба Владимира Путина — и его подразделений — станет обеспечение высокой явки. Интересно, что тут они могут столкнуться со своеобразной конкуренцией. Так, Союз журналистов России и ОНФ уже объявили конкурс для СМИ под названием «Почему я иду на выборы». Сотне победителей обещаны «весомые призы в денежном эквиваленте». Также они будут приглашены на ежегодный медиафорум ОНФ, который пройдет в 2018 году «в феврале-марте», заявил глава исполкома движения Алексей Анисимов.

Между тем Владимир Путин продолжает вести предвыборную кампанию. Так, в ходе общения с гостями официальной церемонии вручения государственных премий в Кремле, он пообещал подумать над предложением о масштабной амнистии к выборам главы государства. Отметим, что, согласно Конституции, амнистию объявляет парламент — в отличии от помилования, которое осуществляет президент.

Последняя большая амнистия в России была объявлена в 2015 году в честь 70-летия Победы. От уголовного преследования тогда были освобождены более 225 тысяч человек.

 
На церемонии вручения государственных премий

Между тем уже сейчас, судя по всему, обсуждается, какие решения будет принимать президент после переизбрания. И речь идет не только о таких «высоких материях», как экономическая или налоговая реформы.

Издание Znak.com со ссылкой на собеседников, работающих в федеральном ТВ, пишет, что в течение следующего года могут смениться руководители трех главных каналов: Первого (Константин Эрнст), НТВ (Алексей Земский) и холдинга ВГТРК (Олег Добродеев).

Правда, по словам собеседников издания, предстоящие замены связаны не столько с содержанием эфиров, сколько с общим трендом на обновление и омоложение кадров. Эрнст руководит «Первым каналом» (ранее ОРТ) с 1999 года, Добродеев ВГТРК — с 2000 года.

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