Основателю ПНР Евгению Сивкову грозит уголовное преследование

Евгения Сивкова подозревают в отмывании денег и связях с ОПГ.

Деятельность «Партии налогоплательщиков России» (ПНР) была приостановлена судом в мае 2017 года. Это решение суд вынес, так как ПНР, в нарушение закона, с момента создания в 2012 году ни разу не предоставила в федеральный уполномоченный орган информацию о своей работе (это требуется делать раз в три года). В связи с этим Минюст не раз выносил ПНР предупреждения, а 9 ноября 2017 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации партии.

Кстати говоря, в 2014 году представитель ПНР выступил перед нижегородскими депутатами с идеей преобразовать налоговую систему России, предложив «начать с малого – отменить все налоги». Как сообщала «Независимая газета», после этого депутаты попросили прийти к ним позже, если «какое-то рациональное зерно там будет найдено».

Пока партия существовала, Сивков, на правах ее основателя, представлялся «главным налоговым консультантом» России и проводил по стране семинары, на которых призывал бороться с действующей налоговой системой. По оценке ряда экспертов, Сивков фактически создал авторитарный культ, причем под вывеской его партии велась не политическая деятельность, а активная торговля «схемами по оптимизации налогов», пишет новостное интернет-издание «Росбалт».

По последним данным, в 2015-2016 годах Сивков получал доходы от деятельности двух компаний, которыми владеет соучредитель ПНР Елена Удалова. Как передает издание, есть информация, что она подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в интересах преступной группировки Приморского края. Именно этот регион президент России Владимир Путин на пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года, назвал самым криминализированным регионом и подчеркнул необходимость кардинально переломить эту ситуацию.

Правоохранительные органы уже начали проверку в отношении компаний Удаловой. Если подтвердится причастность Сивкова к их финансовым махинациям, против него могут возбудить уголовное дело. Есть основания считать, что связи эти действительно существуют.

Удалова является учредителем двух компаний: ее ООО «Меридиан» и ООО «Меридиана» в городе Уссурийск Приморского края в собственных магазинах торгуют алкоголем в розницу. По информации СМИ, при этом компании на деле используются для отмывания доходов от нелегальной торговли. Обе компании были зарегистрированы в Москве, причем ООО «Меридиан», возникшая в 2014 году, – по одному адресу с компаниями Евгения Сивкова. До 2012 года он владел этим нежилым помещением, а затем собственность была переоформлена на его мать, Нину Быстрову.

ООО «Меридиан» – субъект малого предпринимательства: уставной капитал ее составляет всего 200 тысяч рублей. В 2016 году в ней было 45 сотрудников, доход составил 79 миллионов рублей. В то же время с 2014 по 2017 год на счета ООО «Меридиан» в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанка России» поступило свыше 1,8 миллиарда рублей, причем внесены они были, в основном, через кассы магазина в Уссурийске.

Почти 1,6 миллиарда рублей из этой суммы ушло трем организациям и девяти индивидуальным предпринимателям. Так, по данным «Росбалта», некое ООО «Березка» получила почти 314, 9 миллиона рублей, а индивидуальные предприниматели Наталья и Ольга Разумовские – около 573 миллионов. Надо добавить, что все индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие агентские договоры с «Меридианом», зарегистрированы по одному адресу, а их собственники являются родственниками депутата Ханкайского муниципального района, члена партии «Единая Россия» Евгения Биденкова. Информированные источники издания связывают Биденкова с представителями организованной преступной группировки Приморского края.

А вот ООО «Меридиана» возникла в 2016 году – это название получило бывшее ООО «Хелен Гарден», принадлежащее Удаловой. Компания также владеет магазином в Уссурийске. В 2017 году учредителем и директором «Меридианы» стал Сергей Касьяненко, который до 2016 года был формальным владельцем и руководителем первой компании, ООО «Меридиан». Кстати, ООО «Меридиан» после ухода Касьяненко с поста руководителя 2016 году возглавила сама Удалова.

По официальной информации Сивков получал от обеих компаний незначительный доход. Однако высказывались предположения, что неофициально суммы перечислялись гораздо большие. Ожидается, что по итогам проверки деятельность «Меридиана» и «Меридианы» на этот счет появятся новые сведения. Возможно, появятся они и по поводу сотрудничества Сивкова и Удаловой в связи с деятельностью ООО «ТД «Дед и бабка». Учредителем этого общества до марта 2017 гола числилась мать Сивкова, а затем единственным владельцем компании стала Удалова. Кроме того, есть данные, что Удалова как физическое лицо получала займы от ООО «Издательский дом Евгений Сивков».

Кстати, издательский дом Сивкова активно издает его книги, которые он порой относит к жанру художественных, хотя на деле они являются пособиями по уходу от налогов. В аннотации к роману «Аудитор» даже прямо объяснено, отмечали газеты, что это произведение является «практическим руководством по оптимизации налогообложения». В одном из интервью Сивков как-то уточнил, что ему приходится называть свои рассказы фантастическими после того, как его «два раза прокуратура вызывала за то, что мы призываем к неуплате налогов…».

Надо отметить, что не платить налоги Сивков призывает под тем предлогом, будто российский Налоговый кодекс придумали американские консультанты, и потому он есть зло.

Сивков, по данным СМИ, проживает вместе с сотрудницей международной аудиторской компании «Эрнст Энд Янг» Оксаной Яшиной и у них есть ребенок. Сивков и сам нередко позиционирует себя как аудитора, а созданную им компанию «ФБКА» называет «ведущей российской аудиторско-консалтинговой фирмой». Однако отзывы о его «помощи» показывают, что после к его клиентам возникают претензии со стороны правоохранительных органов.

В 2016 году Генпрокуратура по запросу замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного начала проверку законности деятельности ПНР и ее основателя. В обращении в Генпрокуратуру Выборный указывал на признаки экстремизма в деятельности Сивкова. Как передает «Российская газета», депутат считает, что эта деятельность направлена на дестабилзацию экономики страны. В Генпрокуратуру с запросом о проверке Сивкова обращался и член Общественной палаты РФ, председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Между тем Сивков и сейчас продолжает выступать под эгидой ликвидированной ПНР, указывая ее среди организаторов своих платных семинаров. Их число довольно значительно: только на вторую половину декабря 2017 года запланировано семь штук. Правда, в Москве, например, где до начала мероприятий осталось несколько дней, Сивков так и не выбрал, где именно проведет семинар: за неделю на его сайте сменилось три адреса. А в рекламных объявлениях он указывает разные адреса. Кстати, среди них есть даже Государственный Кремлевский дворец, в афише которого есть певцы, музыканты и юмористы, но не налоговые консультанты.

За возможность посетить семинар предлагается заплатить 25 тысяч рублей. Согласно публикациям СМИ, при этом в провинции на семинары Сивкова ходят очень охотно. В связи с этим эксперты уже ставили вопрос о необходимости привлечь Сивкова к ответственности за мошенничество. В последнее время возможности для него сократились: по мере появления все большего количества сведений о его деятельности Сивкову стали чаще отказывать в предоставлении помещений. Так, в ноябре 2017 года сорвались его семинары в Нижнем Новгороде, Ярославле и Омске, в декабре – в Красноярске и Екатеринбурге.

Если же участие Сивкова в отмывании доходов и связях с Приморской ОПГ подтвердится, он и вовсе лишится возможности проводить подобные мероприятия года на два по меньшей мере. Во всяком случае, такую продолжительность лишения свободы предусматривает статья 174 УК РФ о легализации (отмывании) денежных средств.