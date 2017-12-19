Проблема «безумного роста»

В понедельник в работе Telegram произошел сбой. Мессенджер, согласно данным сайта Outage.report, завис в России, Италии, Иране, на Украине и в Великобритании. Пользователи жаловались в соцсетях на то, что сообщения приходят и уходят с задержкой, не открываются групповые чаты, нельзя войти в приложение — как с телефона, так и с компьютера.

По данным сервиса Downdetector, о сбоях в работе мессенджера также сообщали пользователи из Германии и Белоруссии.

Основатель и владелец сервиса Павел Дуров сообщил, что это произошло «из-за неимоверно быстрого роста в последнее время».

«Сообщения доставлялись медленнее, чем обычно примерно в 17 часов по Гринвичу [20 часов мск]. Мы внесли некоторые изменения, завтра все должно быть хорошо», — пообещал в твиттере Дуров.

По данным компании SimilarWeb, которая исследует посещаемость интернет-сервисов, в России Telegram показал наибольший прирост пользователей среди всех мессенджеров с мая по декабрь 2017 года. Такие данные приводит РБК.

Речь о статистике для устройств на Android. Если в мае Telegram из Google Play скачали более 830 тысячи раз, то в ноябре — уже около 1,7 млн, рост количества скачиваний за этот период составил 168%. Кроме того почти вдвое увеличилась ежедневная доля активных пользователей мессенджера — с 3,17 до 5,51%. В ноябре по этому показателю Telegram обогнал Skype (3,9%).

При этом самый популярный в России мессенджер WhatsApp в мае скачали 2,7 млн пользователей Android, в ноябре — 3,8 млн.

Рост популярности Telegram подтверждает и статистика App Annie: как отмечает РБК, с октября по декабрь 2017 года Telegram входил тройку главных приложений для общения как в App Store, так и в Google Play.

Причиной роста популярности Telegram может служить его противостояние с российскими властями, отмечают эксперты. Например, журналист Алексендр Плющев, активно выступающий за свободу слова в сети, пишет в своем Telegram-канале: «Конечно, гигантскую рекламу сделали ему власти и спецслужбы. Все, за что они берутся, прибавляет в популярности, людям очевидно — "хорошие сапоги, надо брать"».

При этом Плющев, много пишущий об интернет-технологиях, отмечает, что Telegram — это еще и «фантастически растущая рекламная площадка, возможно, гораздо более эффективная и удобная, чем паблики в соцсетях».

«Это такой новый ЖЖ, только такой, о котором все всё поняли, многие сразу знают, как раскручиваться, как монетизироваться и как продаваться. Еще больше не знают, но ужасно хотят и пробуют, пробуют, пробуют. В чем-то этот хайп похож на то, что творится вокруг криптовалют, только он локальный и непубличный», — отмечает журналист.

Как, в свою очередь, отметил в разговоре с РБК глава «Роскомсвободы» Артем Козлюк, «медиарезонанс способствует значительному интересу к мессенджеру Telegram, который активно сопротивляется попыткам властей принудить его к передаче данных пользователей и ключей шифрования».

«Более того, я не удивлюсь, что в случае его блокировки в России доля сервиса не снизится. Механизмы блокировки неэффективны для сетевых ресурсов… Поэтому в дальнейшем рост базы пользователей Telegram в России, может, и замедлится, но не прекратится», — добавляет эксперт.