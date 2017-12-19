Топ новостей 19 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин назвал свою главную президентскую задачу, суд скостил Денису Сугробову 10 лет с общего срока, глава ФСБ рассказал о предотвращении терактов в дипмиссиях стран СНГ.

Президент РФ Владимир Путин на форуме ОНФ заявил, что считает своим долгом сохранение стабильности и свободы России: «Сегодня мы просто обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Беречь все, даже то скромное, чего уже добились. Чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми, чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие Отечества!».

Владимир Путин на Форуме действий ОНФ kremlin.ru

Верховный суд России пересмотрел приговор бывшему главе антикоррупционного главка МВД Денису Сугробову, осужденному за фабрикацию дел и вымогательство взяток. В апреле Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима.

И вышла Сугробову скощуха в целых 10 лет. А там смотришь, по инаугурации и амнистия перепадет — Alex (@Alexx44) 19 декабря 2017 г.

Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ рассказал, что были предотвращены нападения террористов на зарубежные дипломатические представительства государств Содружества: «Предотвращен ряд террористических актов в России и странах Центральной Азии, нейтрализованы угрозы нападений боевиков на дипломатические представительства наших государств за рубежом».

В результате крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара погибли четыре человека. На борту самолета, следовавшего из Нарьян-Мара в поселок Харута, находились 13 человек. Четыре человека погибли, 11 получили травмы.

Министерство внутренних дел РФ и Федеральная служба безопасности смогут получать биометрические данные россиян без их согласия. Это следует из положений законопроекта о биометрической системе и удаленной идентификации граждан, который Госдума приняла во втором чтении 15 декабря.

МВД и ФСБ смогут через банки получать биометрические данные россиян без их согласияhttps://t.co/cJtecMYSRF pic.twitter.com/wpEMGBSs6k — Лентач (@oldLentach) 19 декабря 2017 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая стратегия нацбезопасности США для правильного осмысления нуждается во внимательном изучении. «Вместе с тем, беглое прочтение, особенно тех частей стратегии, которые так или иначе упоминают нашу страну, в целом, конечно, наверное, налицо имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира».

Дмитрий Песков на пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря 2017 Кирилл Зыков / АГН "Москва"

В новой Москве в частном пансионате для престарелых произошел пожар. С крыши здания, где произошел пожар, пожарные спасли 19 человек. В числе снятых с крыши людей, по словам представителя МЧС, были тяжело больные люди, которые не могли самостоятельно передвигаться.

Скоростной поезд, рухнувший с моста в американском штате Вашингтон, в момент аварии превысил допустимую скорость почти в три раза. Во время аварии несколько вагонов поезда сошли с рельсов и рухнули на шоссе I-5. В результате катастрофы, по последним данным, погибли восемь человек, более 200 получили ранения.

Крушение поезда на путепроводе вблизи города Такома (штат Вашингтон) Brooke Bova‏

Старший тренер паралимпийской сборной РФ по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова сообщила о запрете Международного паралимпийского комитета (МПК) на публикацию в соцсетях сообщений, которые ассоциируют российских атлетов с Россией. «Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России. Даже в социальных сетях. Да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать [принятое решение]», — уточнила Громова.

Самым запоминающимся вопросом на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина стал вопрос телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Об этом заявили участники опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).