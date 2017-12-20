Анатолий Артамонов напутствовал калужан-полуфиналистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

20 декабря в Калуге состоялась встреча губернатора области Анатолия Артамонова с молодыми управленцами, вышедшими от калужского региона в полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

О старте нового управленческого конкурса на пресс-конференции в Кремле в октябре текущего года объявил Первый заместитель главы администрации Президента России Сергей Кириенко. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, данный проект будет действовать на постоянной основе. В числе его задач - развитие компетенций и обмен опытом в сфере управления, содействие дальнейшему профессиональному развитию конкурсантов и распространение лучших управленческих практик.

Напутствуя калужан-полуфиналистов престижного конкурса, губернатор пожелал им успехов и победы в полуфинале, который ориентировочно пройдет с 9 по 12 января 2018 года.

По словам Анатолия Артамонова, участие в таком важном проекте позволит конкурсантам не только реализовать личные цели и амбиции, развить управленческие компетенции, получить новые знания, но и принести реальную пользу Калужской области. «Ваши лидерские качества и неоценимый практический опыт, который невозможно ничем заменить, могут пригодиться на государственной службе. У вас есть такая возможность. Вы также могли бы заниматься делами, имеющими большую общественную значимость», - отметил глава региона.

Калужские полуфиналисты Всероссийского конкурса «Лидеры России» admoblkaluga.ru

В ходе встречи молодые управленцы познакомили губернатора с направлениями своей профессиональной деятельности, получили от него ответы на интересующие вопросы и заверения в помощи и поддержке.

В мероприятии также участвовал министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин.

Справочно:

За реализацию конкурса Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» отвечает комиссия при Президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, которую возглавляет руководитель Администрации Президента Антон Вайно. Оператором конкурса стала РАНХиГС, проводившая обучение управленцев, часть из которых впоследствии стали губернаторами.