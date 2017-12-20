Директор ИБРАЭ РАН: Очень важный сдвиг произошёл в работах по окончательному захоронению высокоактивных отходов

В этом году исполняется 10 лет с момента создания госкорпорации «Росатом». Госкорпорация была создана 18 декабря 2007 года. Ее статус, цели и задачи, функции и полномочия определены в Федеральном законе от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Леонид Большов, директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики (РАН):

Прошедшие 10 лет фактически совпадают со временем действия Федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

В рамках ФЦП ЯРБ-1 началась реальная деятельность по обеспечению безопасности завершающих стадий жизненного цикла, а главное - работа с советским ядерным наследием. Были проведены комплексные инженерные исследования практически всех объектов, заработала единственная государственная система контроля и учёта радиоактивных отходов. Были выполнены крупные проекты по Теченскому каскаду водоемов, которые привели в стабильное состояние, заработал стратегический мастер-план по превращению территории ПО «Маяк» в окончательный безопасный экологический вид. Был выведен из эксплуатации и подготовлен для длительной консервации, которая в значительной степени эквивалентна захоронению на месте, промышленный реактор ЭИ-2 на Сибирском химическом комбинате. На Горно-химическом комбинате запущена первая и вторая очереди сухого хранилище для ядерного топлива, модернизировано мокрое хранилище. Это позволило начать разгрузку хранилищ отработанного ядерного топлива РБМК на атомных станциях и осуществить вывоз топлива с реакторов типа ВВЭР. Работа эта идёт в полном соответствии с намеченными планами.

На ГХК запущен Опытно-демонстрационный центр по созданию и отработке новых технологий и безводной переработке отработанного ядерного топлива с выделением полезных веществ и отправкой на захоронение вредных веществ. По работам на Северо-Западе, я имею ввиду ликвидацию ядерного наследия в области военно-морской деятельности, был построен пункт длительного хранения реакторных отсеков ядерных подводных лодок. Проведена разделка практически всех выведенных из эксплуатации АПЛ. В Гремихе площадка и комплекс по обращению с РАО работает на полном ходу. Был проблемный объект, судно техобслуживания «Лепсе», его тоже готовят для дальнейшего длительного хранения на Сайда-губе. Из Губы Андреева начали вывозить отработанное ядерное топливо, там был наиболее загрязненный объект, где давно хранилось в том числе и аварийное топливо.

Работа на всех фронтах ведётся полным ходом, и если прошедшие десятилетие прошло под знаком решения самых неотложных кричащих задач обеспечения безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, то начиная с 2016 года с началом действия второй федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности работа направлена на то, чтобы уже в плановом порядке привести все объекты ядерного наследия в цивилизованный вид и чтобы системы обращения, переработки и захоронения поставить на крыло.

Очень важный сдвиг произошёл в работах по окончательному захоронению высокоактивных отходов. Начались работы на площадке Нижнеканского массива, который выбрали в качестве места, где может быть реализован пункт окончательного захоронения высокоактивных отходов при условии, что создаваемая в настоящее время подземная исследовательская лаборатория даст положительный результат. Недавно на заседании НТС по завершающим стадиям топливного цикла и НТС по экологической и радиационной безопасности мы рассмотрели эти вопросы и одобрили стратегию и стратегический мастер-план по исследованиям подземной исследовательской лаборатории, которая должна открыть дорогу к окончательному решению этой наиболее сложной проблемы. Работа по созданию этой лаборатории расписана до 2025 года. Затем данная лаборатория ещё 5 лет будет работать до принятия решения. И планы этой стратегии расписаны до 2070 года. Так что есть чем заняться, работы в этом направлении Росатому хватит надолго.

В странах, создававших ядерное оружие, накоплены проблемы ядерного наследия, которые решаются в течение долгого времени. Американцы с решением этого вопроса на 20 лет раньше нас стартовали и планы, которые они писали, были не на один десяток лет, а минимум на 30.