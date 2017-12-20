К тому, что различные силы внутри так называемой либеральной оппозиции никогда не могут договориться, все, кажется, привыкли. Так что никто давно не удивляется, когда в очередной раз две партии ссорятся друг с другом, а политики поливают друг друга помоями в фейсбуке. Но сейчас, похоже, происходит нечто особенное: Илья Яшин и Дмитрий Гудков может быть и не смогли договориться, но, по крайней мере, ведут себя сдержанно по отношению друг к другу. Так что не исключено, что мэрия будет вынуждена уступить оппозиции и согласовать Красносельскому совету депутатов «праздник выборов» 24 декабря.

Напомним предысторию. Жители Красносельского и некоторых других районов Москвы в сентябре 2017 года на муниципальных выборах избрали себе оппозиционных депутатов. Где-то в советах депутатов единороссов нет вообще, где-то их единицы: всего партия власти потеряла 32 района.

Дмитрий Гудков стал одним из тех, кто организовал победу оппозиции. Сам он собирается выдвигаться в мэры в 2018 году и, хотя, не смог провести сторонников в 110 районах, уверен, что сможет собрать необходимое число подписей для похождения муниципального фильтра.

Но выборы мэра пройдут только в сентябре, а оппозиционные советы депутатов работают уже сейчас. В Красносельском районе победила команда Ильи Яшина, которая изначально договорилась с Дмитрием Гудковым, что тот не станет выдвигать в районе своих сторонников. Сам Яшин стал не просто муниципальным депутатом, но и главой совета депутатов, а значит и главой Красносельского района. С одной стороны, эта функция во многом церемониальная — Яшин участвует в различных мероприятиях, он возглавляет призывную комиссию и т. д. С другой стороны, политик почти с двадцатилетним стажем не мог не воспользоваться новыми возможностями.

Совет депутатов Красносельского района под председательством Илья Яшина решил устроить 24 декабря в Лермонтовском сквере (это небольшой сквер около сталинской высотки у Красных ворот) «Праздник свободных выборов». Организация местных праздников действительно входит в компетенцию муниципальных властей. Но мэрии идея, конечно, не понравилась: она настаивает на том, что это не местный праздник, а политическая акция, а значит должна быть согласована с властями.

В итоге на площадке Общественной палаты Москвы начались переговоры. В целом, к уступкам готовы были и Яшин, и мэрия. Во всяком случае Яшин заявил, что понимает: Лермонтовский сквер маленький и не слишком удобный, если мэрия попросит, то он и его коллеги-депутаты, скорее всего, согласятся перенести праздник на более привычный для оппозиционных акций проспект академика Сахарова.

Дальше в дело вступил Дмитрий Гудков — которому тоже не чужда идея свободных выборов, учитывая, что он собирается выдвигаться в мэры. Сторонники Гудкова из других районных советов депутатов уже выступили в защиту праздника. Вот как он это описывает у себя в фейсбуке: «Мы встретились с Ильей Яшиным вчера, на дне рождения у Алексея Венедиктова, и стали обсуждать ситуацию вокруг праздника, за который подписались больше сотни наших муниципальных депутатов. Обсудили разные варианты, в том числе идею митинга на проспекте Сахарова — как компромисса и способа для москвичей при худшем развитии событий избежать арестов перед Новым годом и при этом достичь цели: потребовать свободных выборов. Я специально спросил у Ильи: "Ты даешь мне карт-бланш на ведение переговоров с мэрией?". Он сказал "да", добавив, что большой митинг — именно на Сахарова — мог бы стать хорошим вариантом».

После этого Гудков подал заявку в мэрию на проведение акции на проспекте Сахарова и мэрия, на удивление быстро, ее одобрила.

Илья Яшин не стал отрицать того, что говорил с Гудковым, но в его представлении это выглядело несколько иначе: «Намеками из мэрии Диме Гудкову было предложено подать заявку на митинг 24 декабря. Он предупредил меня, что хочет вести переговоры с мэрией и попросил подписать эту заявку. Я, разумеется, отказался — но запретить Гудкову вести переговоры с кем он считает нужным я не могу».

Как бы то ни было, вчера вечером сложилась неприятная ситуация: от праздника в Лермонтовском сквере никто не отказался, а митинг на проспекте Сахарова был уже согласован. Тут надо отдать должное Дмитрию Гудкову, он решил просто отозвать свою заявку на митинг.

«Вот сейчас меня Илья просит отозвать заявку, я это обязательно сделаю, как я ему и обещал. Никакого спойлерского мероприятия никто не предлагал делать. Я хотел сделать большой общегородской митинг, понимая что в этой ситуации у нас есть возможность додавить мэрию. Потому что когда мэрия чувствует силу, она всегда идет на уступки», — сказал Гудков «Дождю» в среду вечером.

«Я не понимаю, почему он отказывается от этой возможности. Мы можем провести большой митинг на проспекте Сахарова, мы можем пригласить туда Алексея Навального и всех остальных, кто пожелает там выступить. Мы можем потребовать честных и конкурентных выборов. Но если Красносельский совет депутатов этого не хочет, и эта опция не нужна депутатам — нет проблем. Завтра утром я свою заявку отзываю», — подчеркнул политик.

Яшин у себя в фейсбуке всячески приветствовал это решение и подчеркнул, что очень хорошо относится к самому Гудкову. «Молодец. Искренне пытался помочь и заявку отозвал в итоге, как мы просили». «У Димы есть одно хорошее качество: он дорожит своей репутацией». «Да, заявку подавать не стоило — мы с ним сегодня говорили об этом. Но я уверен, что злого умысла в его действиях не было».

Теперь, похоже, остается только один вариант переноса мероприятия и о нем пишет Яшин: «Если Общественная палата или мэрия Москвы обратятся в совет депутатов Красносельского района с предложением перенести праздничное мероприятие на территорию проспекта Сахарова и дадут нам гарантии содействия организации праздника, мы такое предложение рассмотрим. Мы проведем заседание совета депутатов, но сейчас я не могу гарантировать, примем мы его или нет».