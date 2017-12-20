Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 декабря 2017, среда, 13:08
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Жители дома в районе Лесобазы в Тюмени страдают от поведения соседки (ВИДЕО)
Тюменская область предоставит готовое жилье для переселенцев с севера
«Чёрный» лесоруб из Тюмени нанёс государству ущерб на 1 млн рублей
Мужчина отделался штрафом за стрельбу по маршрутке в Тюмени
Внук обокрал родную бабушку
Конкурс караоке от «Ростелекома»: кто стал лучшим певцом Тюменской области?
Более 200 кабанов застрелено в Тюменской области с целью выявления африканской чумы
Пятнадцать новых инвестпроектов в Тюменском районе создали более 200 рабочих мест
Популяция медведей в Тюменской области увеличилась втрое
Госдума приняла закон о тюремных сроках за «телефонный терроризм»
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
20 декабря 2017, 10:03
Дмитрий Гудков Илья Яшин Мэрия Москвы оппозиция
Симон Жаворонков

Митинг согласия и раздора

Илья Яшин на митинге
Илья Яшин на митинге
politonline.ru

К тому, что различные силы внутри так называемой либеральной оппозиции никогда не могут договориться, все, кажется, привыкли. Так что никто давно не удивляется, когда в очередной раз две партии ссорятся друг с другом, а политики поливают друг друга помоями в фейсбуке. Но сейчас, похоже, происходит нечто особенное: Илья Яшин и Дмитрий Гудков может быть и не смогли договориться, но, по крайней мере, ведут себя сдержанно по отношению друг к другу. Так что не исключено, что мэрия будет вынуждена уступить оппозиции и согласовать Красносельскому совету депутатов «праздник выборов» 24 декабря.

Напомним предысторию. Жители Красносельского и некоторых других районов Москвы в сентябре 2017 года на муниципальных выборах избрали себе оппозиционных депутатов. Где-то в советах депутатов единороссов нет вообще, где-то их единицы: всего партия власти потеряла 32 района.

Дмитрий Гудков стал одним из тех, кто организовал победу оппозиции. Сам он собирается выдвигаться в мэры в 2018 году и, хотя, не смог провести сторонников в 110 районах, уверен, что сможет собрать необходимое число подписей для похождения муниципального фильтра.

Но выборы мэра пройдут только в сентябре, а оппозиционные советы депутатов работают уже сейчас. В Красносельском районе победила команда Ильи Яшина, которая изначально договорилась с Дмитрием Гудковым, что тот не станет выдвигать в районе своих сторонников. Сам Яшин стал не просто муниципальным депутатом, но и главой совета депутатов, а значит и главой Красносельского района. С одной стороны, эта функция во многом церемониальная — Яшин участвует в различных мероприятиях, он возглавляет призывную комиссию и т. д. С другой стороны, политик почти с двадцатилетним стажем не мог не воспользоваться новыми возможностями.

Совет депутатов Красносельского района под председательством Илья Яшина решил устроить 24 декабря в Лермонтовском сквере (это небольшой сквер около сталинской высотки у Красных ворот) «Праздник свободных выборов». Организация местных праздников действительно входит в компетенцию муниципальных властей. Но мэрии идея, конечно, не понравилась: она настаивает на том, что это не местный праздник, а политическая акция, а значит должна быть согласована с властями.

В итоге на площадке Общественной палаты Москвы начались переговоры. В целом, к уступкам готовы были и Яшин, и мэрия. Во всяком случае Яшин заявил, что понимает: Лермонтовский сквер маленький и не слишком удобный, если мэрия попросит, то он и его коллеги-депутаты, скорее всего, согласятся перенести праздник на более привычный для оппозиционных акций проспект академика Сахарова.

Дальше в дело вступил Дмитрий Гудков — которому тоже не чужда идея свободных выборов, учитывая, что он собирается выдвигаться в мэры. Сторонники Гудкова из других районных советов депутатов уже выступили в защиту праздника. Вот как он это описывает у себя в фейсбуке: «Мы встретились с Ильей Яшиным вчера, на дне рождения у Алексея Венедиктова, и стали обсуждать ситуацию вокруг праздника, за который подписались больше сотни наших муниципальных депутатов. Обсудили разные варианты, в том числе идею митинга на проспекте Сахарова — как компромисса и способа для москвичей при худшем развитии событий избежать арестов перед Новым годом и при этом достичь цели: потребовать свободных выборов. Я специально спросил у Ильи: "Ты даешь мне карт-бланш на ведение переговоров с мэрией?". Он сказал "да", добавив, что большой митинг — именно на Сахарова — мог бы стать хорошим вариантом».

После этого Гудков подал заявку в мэрию на проведение акции на проспекте Сахарова и мэрия, на удивление быстро, ее одобрила.

Илья Яшин не стал отрицать того, что говорил с Гудковым, но в его представлении это выглядело несколько иначе: «Намеками из мэрии Диме Гудкову было предложено подать заявку на митинг 24 декабря. Он предупредил меня, что хочет вести переговоры с мэрией и попросил подписать эту заявку. Я, разумеется, отказался — но запретить Гудкову вести переговоры с кем он считает нужным я не могу».

Как бы то ни было, вчера вечером сложилась неприятная ситуация: от праздника в Лермонтовском сквере никто не отказался, а митинг на проспекте Сахарова был уже согласован. Тут надо отдать должное Дмитрию Гудкову, он решил просто отозвать свою заявку на митинг.

«Вот сейчас меня Илья просит отозвать заявку, я это обязательно сделаю, как я ему и обещал. Никакого спойлерского мероприятия никто не предлагал делать. Я хотел сделать большой общегородской митинг, понимая что в этой ситуации у нас есть возможность додавить мэрию. Потому что когда мэрия чувствует силу, она всегда идет на уступки», — сказал Гудков «Дождю» в среду вечером.

«Я не понимаю, почему он отказывается от этой возможности. Мы можем провести большой митинг на проспекте Сахарова, мы можем пригласить туда Алексея Навального и всех остальных, кто пожелает там выступить. Мы можем потребовать честных и конкурентных выборов. Но если Красносельский совет депутатов этого не хочет, и эта опция не нужна депутатам — нет проблем. Завтра утром я свою заявку отзываю», — подчеркнул политик.

Яшин у себя в фейсбуке всячески приветствовал это решение и подчеркнул, что очень хорошо относится к самому Гудкову. «Молодец. Искренне пытался помочь и заявку отозвал в итоге, как мы просили». «У Димы есть одно хорошее качество: он дорожит своей репутацией». «Да, заявку подавать не стоило — мы с ним сегодня говорили об этом. Но я уверен, что злого умысла в его действиях не было».

Теперь, похоже, остается только один вариант переноса мероприятия и о нем пишет Яшин: «Если Общественная палата или мэрия Москвы обратятся в совет депутатов Красносельского района с предложением перенести праздничное мероприятие на территорию проспекта Сахарова и дадут нам гарантии содействия организации праздника, мы такое предложение рассмотрим. Мы проведем заседание совета депутатов, но сейчас я не могу гарантировать, примем мы его или нет».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Михаил Ходорковский
ЦИК ответил на призыв Ходорковского не пускать Путина на выборы
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Песков назвал Явлинского инициатором встречи с Путиным
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой
В ГД предложили приравнять блогеров к иноагентам
Винзавод "Новый свет".
Структура Ковальчука купила винзавод «Новый свет» за 1,5 млрд рублей
Кассовый аппарат в магазине
В нескольких регионах РФ перестали работать кассовые аппараты
12:58 Археологи нашли погребальный комплекс с тюркскими руническими надписями
12:50 Песков назвал Явлинского инициатором встречи с Путиным
12:49 Белоруссия отказалась от российского электричества из-за цен
12:26 Генпрокуратура РФ проверит обоснованность дел о «шпионских» устройствах
12:14 В нескольких регионах РФ перестали работать кассовые аппараты

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Евгения Гинзбург
Евгения Гинзбург. 1921
20 декабря 1904 года родилась Евгения Гинзбург, писательница
12:11 Калужская область начала обеспечивать страну королевской креветкой
12:00 Структура Ковальчука купила винзавод «Новый свет» за 1,5 млрд рублей
11:44 У твердого металлического вещества нашли свойства жидкого кристалла
11:38 Умер фигурант дела педофилов кардинал Бернард Лоу
11:36 СМИ сообщили об аресте в Польше экс-главы НПО «Космос»
11:09 Госдума ввела тюремные сроки за «телефонный терроризм»
10:57 В ГД предложили приравнять блогеров к иноагентам
10:29 Для подростков в России могут создать отдельные суды
10:21 ЦИК отреагировал на призыв Ходорковского не пускать Путина на выборы
10:11 Турагенты заблокировали продажу туров «Натали Турс»
10:02 Хакеры использовали SWIFT для кражи из банка ВЭБа 1 млн долларов
09:49 Экс-губернатор Сахалина в последнем слове отказался признать вину
09:48 Явлинский раскрыл содержание беседы с Путиным об Украине
09:40 Экс-кандидат в президенты США от «зеленых» заподозрена в связях с РФ
09:28 Стоимость проезда в Москве вырастет со 2 января
09:14 Илон Маск случайно раскрыл свой номер телефона
09:10 В ГД рассмотрят возможность списания налоговых долгов россиян
08:48 Саакашвили призвал Порошенко уйти в отставку
08:35 ЦИК уведомят о собрании инициативной группы по выдвижению Путина
08:21 Генассамблея ООН призвала Россию прекратить ущемление прав жителей Крыма
08:05 Ликвидирован взорвавший в Ставрополе гранату мужчина
19.12 21:05 В Свердловской области автоцистерна столкнулась с поездом
19.12 20:51 Вороненкову предъявили обвинение посмертно
19.12 20:36 Банк России сократит каждого десятого из 52 тысяч сотрудников
19.12 20:23 Москалькова обсудила с Мироновым и Хаматовой дело «Седьмой студии»
19.12 20:03 Германия заподозрила Facebook в злоупотреблении сбором личных данных
19.12 19:50 СМИ назвали дату официального выдвижения Путина в президенты
19.12 19:43 Бинбанк решил отсудить у «Пересвета» 1,36 млрд рублей
19.12 19:32 Минторг США внес в черный список две российские компании
19.12 19:29 Бортников привел статистику предотвращенных за год терактов
19.12 19:08 Минспорта РФ выбрало спортсменов года
19.12 19:01 В Белом доме заявили о готовности Трампа продлить санкции против РФ
19.12 18:50 ВЦИОМ сообщил о максимальном интересе опрошенных россиян к пресс-конференции Путина
19.12 18:30 Мэрия Москвы согласовала митинг Гудкова на проспекте Сахарова
19.12 18:28 Путин назначил нового руководителя Россотрудничества
19.12 18:06 Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
19.12 18:02 Mercedes отзовет в России около 900 Geländewagen
19.12 17:50 Пресс-секретарь Порошенко опубликовал «письмо Саакашвили»
19.12 17:43 Причиной выговора замглаве Росавиации стал крах «Вим-Авиа»
19.12 17:26 Тимошенко возглавила рейтинг президентских предпочтений украинцев
19.12 17:02 Прокуратура сообщила о новой проверке слов Собчак об украинском Крыме
19.12 17:01 Apple поймали на умышленном занижении производительности старых iPhone
19.12 16:41 Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замглавы Минкульта Пирумову
19.12 16:37 СМИ рассказали о семье полковника Захарченко
19.12 16:29 Верховный суд скостил Денису Сугробову 10 лет
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки биатлон бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.