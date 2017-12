«Коммерсантъ» в статье «Рожденные компетенцией, или Пережитки будущего» пишет, как Владимир Путин старался не оступиться, поднимаясь в очередное наступление.

«Трафик ниже некуда»: мобильный интернет для жителей Москвы перестал дешеветь.

«Подвели и золото, и уран»: по мнению Минэкономики, ноябрьский спад промпроизводства случаен.

«Движение к выдвижению»: Владимиру Путину готовят старт для президентской кампании.

«Ведомости»: «Биткойн станет валютой для "ботанов"». Им неудобно платить, и, когда ажиотаж спадет, он снова станет нишевым активом.

«Россиянам предложили платить за их данные»: но между гражданами и покупателями встанет посредник.

«Хакеры украли из дочернего банка ВЭБа $1 млн»: «Глобэкс» утверждает, что средства клиентов не пострадали.

РБК: «ЦБ поверил в "Будущее"». Регулятор признал право НПФ Бориса Минца на оферту от «Траста».

«Киберущерб превысил 100 млрд»: аналитики НАФИ подсчитали убытки бизнеса от хакерских атак.

«Недоразвитость ведет в юриспруденцию»: экономисты объяснили популярность непроизводительных специальностей в России.

«Известия» в статье «Подъемная сила» пытаются описать, какое будущее ждет российскую транспортную авиацию.

«Россия испытает экспериментальный спутник-разведчик»: космический аппарат для съемки Земли запустят в следующем году.

«Ой, донос, донос»: в МВД планируют раскрывать преступления за деньги.

«Газета.ru»: «39 друзей президента: кто выдвинет Путина». Названы имена членов инициативной группы по выдвижению Путина.

«Дайте еще: Украине срочно нужны кредиты». Минфин Украины рассчитывает в 2018-м получить больше двух траншей от МВФ.

В статье «Несанкционированный митинг — это не форс-мажор» делается разбор, в каком случае туроператоры не будут возвращать деньги при отказе от новогоднего тура.

The Economist: «Южноафриканская правящая партия отвергла семью Зумы» ( South Africa’s ruling party rejects the Zuma family). Отвержение злополучной династии возрождает надежды у "радужной нации".

Bloomberg: «Мир все еще нуждается в ВТО» (The World Still Needs the WTO). В последнее время становится все труднее относиться серьезно ко Всемирной торговой организации (ВТО). Она кажется устаревшим и бесполезным образованием.

The Wall Street Journal: «Германия заявила, что Facebook злоупотребляет своим господством на рынке, собирая данные» (Germany Says Facebook Abuses Market Dominance to Collect Data). Немецкая антимонопольная служба открыла новый фронт борьбы с техногигантами.

The Washington Post: «Финальный налоговый законопроект республиканцев завершен. Вот что в нем есть» (The final GOP tax bill is complete. Here’s what is in it). Налоговая реформа затронет почти все американские бизнесы и семьи.

The Guardian: «Британия и США возложили ответственность за кибератаку WannaCry на Северную Корею» (UK and US blame WannaCry cyber-attack on North Korea). Пхеньян сочли ответственным за кибератаку, которая привела к заражению порядка 300 тысяч компьютеров.

Al Jazeera: «Сирил Рамафоса. Новый лжепророк АНК» (Cyril Ramaphosa: The ANC's latest false prophet). Сирил Рамафоса заменит президента ЮАР Джейкоба Зуму на посту председателя партии Африканский национальный конгресс и, скорее всего, будет участвовать в южноафриканских президентских выборах в 2019 г.