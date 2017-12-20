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20 декабря 2017, Среда, 10:24
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20 декабря 2017, 08:52
Bitcoin банковский сектор Владимир Путин Германия МВД сотовая связь США хакеры экономика ЮАР
Илья Карпюк

Заголовки утра. 20 декабря

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Рожденные компетенцией, или Пережитки будущего» пишет, как Владимир Путин старался не оступиться, поднимаясь в очередное наступление.

«Трафик ниже некуда»: мобильный интернет для жителей Москвы перестал дешеветь.

«Подвели и золото, и уран»: по мнению Минэкономики, ноябрьский спад промпроизводства случаен.

«Движение к выдвижению»: Владимиру Путину готовят старт для президентской кампании.

«Ведомости»: «Биткойн станет валютой для "ботанов"». Им неудобно платить, и, когда ажиотаж спадет, он снова станет нишевым активом.

«Россиянам предложили платить за их данные»: но между гражданами и покупателями встанет посредник.

«Хакеры украли из дочернего банка ВЭБа $1 млн»: «Глобэкс» утверждает, что средства клиентов не пострадали.

РБК: «ЦБ поверил в "Будущее"». Регулятор признал право НПФ Бориса Минца на оферту от «Траста».

«Киберущерб превысил 100 млрд»: аналитики НАФИ подсчитали убытки бизнеса от хакерских атак.

«Недоразвитость ведет в юриспруденцию»: экономисты объяснили популярность непроизводительных специальностей в России.

«Известия» в статье «Подъемная сила» пытаются описать, какое будущее ждет российскую транспортную авиацию.

«Россия испытает экспериментальный спутник-разведчик»: космический аппарат для съемки Земли запустят в следующем году.

«Ой, донос, донос»: в МВД планируют раскрывать преступления за деньги.

«Газета.ru»: «39 друзей президента: кто выдвинет Путина». Названы имена членов инициативной группы по выдвижению Путина.

«Дайте еще: Украине срочно нужны кредиты». Минфин Украины рассчитывает в 2018-м получить больше двух траншей от МВФ.

В статье «Несанкционированный митинг — это не форс-мажор» делается разбор, в каком случае туроператоры не будут возвращать деньги при отказе от новогоднего тура.

The Economist: «Южноафриканская правящая партия отвергла семью Зумы» ( South Africa’s ruling party rejects the Zuma family). Отвержение злополучной династии возрождает надежды у "радужной нации".

Bloomberg: «Мир все еще нуждается в ВТО» (The World Still Needs the WTO). В последнее время становится все труднее относиться серьезно ко Всемирной торговой организации (ВТО). Она кажется устаревшим и бесполезным образованием.

The Wall Street Journal: «Германия заявила, что Facebook злоупотребляет своим господством на рынке, собирая данные» (Germany Says Facebook Abuses Market Dominance to Collect Data). Немецкая антимонопольная служба открыла новый фронт борьбы с техногигантами.

The Washington Post: «Финальный налоговый законопроект республиканцев завершен. Вот что в нем есть» (The final GOP tax bill is complete. Here’s what is in it). Налоговая реформа затронет почти все американские бизнесы и семьи.

The Guardian: «Британия и США возложили ответственность за кибератаку WannaCry на Северную Корею» (UK and US blame WannaCry cyber-attack on North Korea). Пхеньян сочли ответственным за кибератаку, которая привела к заражению порядка 300 тысяч компьютеров.

Al Jazeera: «Сирил Рамафоса. Новый лжепророк АНК» (Cyril Ramaphosa: The ANC's latest false prophet). Сирил Рамафоса заменит президента ЮАР Джейкоба Зуму на посту председателя партии Африканский национальный конгресс и, скорее всего, будет участвовать в южноафриканских президентских выборах в 2019 г.

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