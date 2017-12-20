Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко считает, что резолюцию ООН, в которой осуждаются нарушения прав человека на полуострове, а Россия называется «оккупирующей державой», не имеет значения, поскольку ООН «утратила свой авторитет вместе с принципами, на которых в свое время была основана».

Интересно, если бы ООН, в глазах депутата Козенко, оставалась авторитетной организацией, прислушался бы он к резолюции Генассамблеи? Задумался бы о соблюдении международного права в 2014 году, встал бы на защиту крымских татар? Это, конечно, риторические вопросы, но, в любом случае, понятно: в ближайшие годы мы будем вынуждены слышать про Крым и Севастополь сотни заявлений, суть которых известна всем заранее.