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20 декабря 2017, 16:11
банковский сектор Госдума МВД ФСБ
Симон Жаворонков

Банковская биотайна

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Государственная Дума одобрила в третьем чтении поправки, позволяющие, с одной стороны, россиянами пользоваться услугами банков удаленно, а с другой стороны дающие право ФСБ и МВД получать биометрические данные россиян без их согласия.

В поддержку инициативы главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия») и сенатора Николая Журавлева высказалось 413 депутатов, против никто не голосовал, сообщает РБК. Теперь закон должен быть поддержан Советом Федерации и подписан президентом.

Сам Аксаков, как автор законопроекта, рассказал коллегам, что законопроект направлен на «повышение финансовой доступности для всех категорий граждан, в том числе проживающих в удаленных регионах, и людей с ограниченными возможностями, снижение стоимости финансовых услуг и повышение конкуренции на финансовом рынке».

 
Анатолий Аксаков
Марат Абулхатин / Фотослужба ГД


В пояснительной записке говорится, что после принятия закона клиенты банков получат право «на осуществление кредитной организацией сбора и обработки персональных данных, включая биометрические персональные данные, в целях проведения его последующей удаленной идентификации для оказания ему банковских услуг без его личного присутствия, включая заключение договора банковского счета».

Храниться персональные и биометрические данные банковских клиентов будут в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), благодаря чему россияне, по замыслу авторов закона, получат возможность взаимодействовать с банками через портал госуслуг.

Во втором чтении к законопроекту была добавлена поправка к закону «Об информации, информационных технологиях и связи», он дополняется отдельной статьей, которая регулирует порядок сбора биометрии и вводящей понятие единой биометрической системы. Оператор единой биометрической системы должен будет предоставлять полученные им биометрические данные россиян министерству внутренних дел (МВД) и Федеральной службе безопасности (ФСБ) «в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму сведения», сказано в законе. Порядок передачи данных после принятия закона разработает правительство.

 
Здание ФСБ на Лубянской площади
Gennady Grachev

Сам Аксаков подчеркнул, что полномочия спецслужб закон не расширит. «Хотел бы отметить, что эти данные защищены законом о персональных данных. Доступ ФСБ и МВД к этой информации ограничивается законом, который определяет полномочия спецслужб. Все, на что сейчас имеют право наши спецслужбы, как раз и сохранится после принятия данного законопроекта», — сказал он депутатам.

Отметим, что крупные банки уже сейчас предоставляют клиентам услуги удаленно — это и проще для клиентов, и дешевле для банков, так как не нужно содержать офисы и нанимать сотрудников. Для этого достаточно скачать приложение на смартфон или получить доступ к личному кабинету на сайте банка. Некоторые смартфоны позволяют получать доступ к приложению при помощи отпечатка пальца — это и есть биометрия.

Одновременно появилась информация о том, на государственном уровне предлагается отрегулировать оборот «больших данных». Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) разработал законопроект о регулировании больших данных, в рамках которого предлагается давать пользователям вознаграждение за передачу данных бизнесу, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердил представитель ФРИИ. Целью подготовки проекта было урегулировать оборот и обработку информации, а также создать рынок больших данных.

Согласно документу, фонд предлагает включить в закон о персональных данных специальные компании-посредники, которые бы знали, какой оператор хранит нужную бизнесу информацию пользователей, но самими данными не располагает. Как рассчитывает ФРИИ, по запросу бизнеса посредник сумеет сам подобрать необходимый набор данных, получить согласие пользователя на их обработку и передать компании ссылку на массив информации. Как пояснил замдиректора ФРИИ по технологическому развитию Сергей Алимбеков, покупатель заберет данные у оператора и заплатит ему, а посредник получит комиссию от сделки.

Как считает ФРИИ, за передачу своих данных в оборот бизнесу пользователи должны получать вознаграждение — либо денежное, либо бонусы и скидки. По задумке фонда посредники разработают приложение, в котором владельцы данных смогут указать, каким компаниям они разрешают дать доступ. Представитель ФРИИ пояснил, что размер вознаграждения будут определять сами операторы.

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