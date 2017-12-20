Президент Владимир Путин в среду подписал закон, который пролонгирует норму о моратории на формирование обязательной накопительной части пенсии россиян до 2020 года. Не подписать этот документ президент не мог — федеральный бюджет уже принят исходя из того, что накопительный компонент пенсионных отчислений, а это более 300 млрд рублей в 2020 году, будет идти на финансирование страховой части трудовой пенсии ныне живущим пенсионерам.

Напомним, впервые накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году, тогда это объяснялось необходимостью экономии средств федерального бюджета — благодаря такому решению, бюджет Пенсионного фонда оказался сбалансирован. До заморозки, как и сейчас, работодатели отчисляли 22% от зарплат на пенсионное обеспечение, но до 2014 года 16% из них шло на формирование страховой пенсии, а 6% — на формирование пенсионных накоплений. Именно эти 6% и изымались в пользу пенсионеров.

Впоследствии каждый год заморозка пенсионных накоплений была продлена на 2015 год, а затем и на 2016-й, 2017-й, 2018-й и 2019 год.

Собственно сейчас следят за заморозкой пенсионных накоплений не потому, что ждут ее отмены — а потому ждут начала написания закона о новой пенсионной реформе, потому что ныне действующая система даже теоретически не сможет просуществовать слишком долго, у налогоплательщиков просто не будет денег на то, чтобы поддерживать и так не слишком высокий уровень жизни пенсионеров.

Митинг протеста Фото Бориса Мальцева, Кублог

В принципе, контуры реформы понятны. Должно появится понятие индивидуального пенсионного капитала (ИПК), его суть в том, что каждый работающий гражданин сам решает, сколько откладывать на будущее. Причем накопления оказываются в собственности будущих пенсионеров, так что государство не сможет их так просто конфисковать или заменить на некие баллы, как это происходит сейчас.

Главный спор развернулся вокруг способа входа в систему ИПК. Минфин и ЦБ еще в 2016 году предложили квазидобровольный принцип: то есть на отчисления подписываются все, освобождаются только те, кто подал специальное заявление. Размер отчислений предполагается постепенно увеличивать с 1 до 6%, а идти они должны исключительно в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), Пенсионный фонд России должен будет заниматься исключительно страховой пенсией.

Против автоматического включения работников в ИПК выступил социальный блок правительства под руководством вице-премьера Ольги Голодец. Противники настаивают, что участие в системе должно быть полностью добровольным. Проблема, собственно, в том, что добровольно писать заявления об отчислении некоей доли зарплаты на пенсию мало кто напишет.

Минфин и ЦБ рассчитывали на запуск новой пенсионной модели в 2019 году — но из-за многочисленных споров приступить к детальной проработке новой реформы так и не получилось, так что пришлось спешно принимать закон о заморозке пенсионных отчислений до 2020 года. В обсуждение пенсионной реформы правительство в итоге решило отложить до конца 2018 года.

Интересно, что к моменту проведения новой реформы в стране может почти не остаться в полном смысле частных НПФ. Председатель совета Альянса негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Леонид Гильченко недавно рассказал, что участники рынка обеспокоены его огосударствления попадания в периметр санации банка «ФК Открытие» Центробанком трех крупных НПФ, которые принадлежали «Открытие холдингу», — «Лукойл гарант», «Электроэнергетики» и РГС.

Леонид Гильченко Фото из личного архива

«На рынке появился новый, самый мощный и самый непредсказуемый игрок — сам регулятор. Одновременно это регулятор и игрок на рынке. Мы не понимаем, как дальше выстраивать работу, когда одним из самых конкурентных игроков на рынке является владелец крупнейшего фонда. Объединение "Лукойл-Гаранта", НПФ Электроэнергетики и всех их активов — собственно, они уже и есть в руках ЦБ — приведет к созданию крупнейшего пенсионного фонда. Этих условий пока никто не знает. Есть опасение, что активы этого игрока будут прирастать исходя из тех возможностей, которые сконцентрированы в его руках. Это главный вызов для отрасли», — сказал Гильченко.

Ранее о том, что ЦБ принял предварительное решение объединить НПФ «Лукойл-гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС, писал Reuters со ссылкой на представителя президента «ВТБ 24» Михаила Задорнова (он возглавит «ФК Открытие» в январе 2018 году). В декабре ЦБ объявил, что в рамках докапитализации «ФК Открытие» выделит 42,9 млрд рублей на поддержку пенсионных фондов группы.

Пи этом аналитики АНПФ подсчитали, что российская экономика к 2020 году потеряет 6 трлн рублей из-за заморозки накопительной части пенсии. По их мнению, если пенсионная отрасль не будет реформирована до 2027 года, то система не получит в три раза больше — 19 трлн. АНПФ называет свой прогноз консервативным, отмечая, что при его составлении не учитывалось изменение демографии.