ОЭЗ «Калуга» расширяет число резидентов

На очередном заседании экспертного совета по рассмотрению заявок на получение статуса резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга», прошедшем под председательством министра экономического развития области Дмитрия Разумовского, вьетнамской компании «ТИЭЙЧ МИЛК ИНДУСТРИ» присвоен статус резидента.

На участке ОЭЗ в Боровском районе инвестор построит молокоперерабатывающее предприятие мощностью до тысячи тонны продукции в день. Ассортимент составят молоко, йогурты, сыр и функциональные молочные продукты. При этом более 50% сырья будет поступать с ферм, которые компания уже начала возводить в южных районах области. Инвестиции в производство составят свыше 6,7 миллиардов рублей.

Дмитрий Разумовский подчеркнул, что этот проект станет «одним из крупнейших, предполагающий создание более 350 рабочих мест».

В итоге в настоящее время в ОЭЗ «Калуга» - 14 резидентов. Действующий из них - ООО «Агро-Инвест». На площадке в Людиновском районе в тепличных комплексах этой компании ведется круглогодичное выращивание овощей.