Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о списании долгов физических лиц и индивидуальных предпринимателей по имущественным налогам. Думский Комитет по бюджету и налогам уже рекомендовал принять этот документ с учетом поправок.

Имеется в виду списание задолженности по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, которая образовалась на 1 января 2015 года, включая пени, разъяснил информационному агентству «Интерфакс» заместитель министра финансов России Илья Трунин. Источник агентства уточнил, что срок взыскания по этим долгам истечет в 2018 году.

Как рассказал информационному агентству РБК член комитета по бюджету Дмитрий Юрков, безнадежной также можно считать задолженность тех граждан, кому ФНС не смогла предъявить иск в силу различных обстоятельств. Безнадежными, согласно поправкам, признают и долги ИП, накопленные на 1 января 2015 года (за исключением долгов по налогам на добычу полезных ископаемых, акцизы и таможенный НДС). Кроме того, пенсионеры, инвалиды и ветераны, владеющие земельными участками, будут освобождены от «налога на шесть соток».

О налоговой амнистии для 50 миллионов человек, в том числе индивидуальных предпринимателей, говорил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря. Он призвал списать долги, которые возникли не по вине человека, а из-за несовершенства налоговой системы.

Большая пресс-конференция Владимира Путина 14 декабря 2017 kremlin.ru

Напомним, Путин обещал списать долги людей и перед выборами 2011 года.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, возникла бы тема списания этих налогов, если бы президент не затронул ее на своей большой пресс-конференции 14 декабря, а также о том, чем было продиктовано такое решение властей ранее, в 2011 году, согласился Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор, политолог.

«Дело в том, что при передаче обязанности собирать налоги от Пенсионного фонда в ФНС, налоговая служба сразу же автоматически предъявила претензии тем лицам, которые были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, ИП, но не начали свою деятельность. ФНС потребовала, чтобы они платили налог, не разбираясь с тем, были ли у них доходы или же их не было. Это привело к тому, что они оказались должны платить примерно 24-28 тысяч рублей.

Эти требования к гражданам – а таких граждан, которые зарегистрировались как ИП, почти полтора миллиона человек – выставили априори, не разбираясь с тем, что они свою деятельность не начали. В итоге у них возникли и долги, обязательства, которые не были подкреплены их коммерческой деятельностью, и пени, которые стали начислять на эти обязательства. И это привело к тому, что возникло большое количество задолженностей по тем ИП, которые не осуществляли свою коммерческую деятельность.

Плюс ко всему прочему в связи с этим возникла и вторая проблема: некоторые из этих ИП находились в состоянии ликвидации. А поскольку процесс ликвидации юридических лиц и ИП в России достаточно сложен, это приводило к тому, что пени таким предпринимателям продолжали начисляться.

Все это оказалось крайне болезненно для этой социальной группы, а главное – это не было ни экономически, ни социально справедливым. Платить за то, что ты не получил никакого дохода, неправильно. Необходимо было урегулировать ситуацию – ведь она возникла не по вине налогоплательщиков, а в результате действий налоговой службы в переходный период. Устранение недоразумения в этой ситуации очень важно.

К тому же существует проблема задолженности физических лиц по налогам – в связи с тем, что люди порой физически не могут их заплатить. У нас уровень реальных доходов населения сокращается уже 28 месяцев подряд. Это ложится на население дополнительным обременением и ухудшает его и без того тяжелое финансовое положение. К тому же нередко получалось, что люди, не имея заработной платы, доходов, автоматически должны были платить налоги. И в случае неуплаты их даже можно было лишить последнего – жилья, другого имущества, например, телевизоров, холодильников и так далее.

Совместный рейд налоговиков и судебных приставов ФНС

Естественно, такое положение дел вызывает большое социальное напряжение. И ситуация потребовала такого неординарного подхода», – объяснил Александр Сафонов.

Говоря о том, что аналогичное решение президент России принимал в 2011 году, эксперт высказал мнение, что в случае принятия такого рода решений играют роль два обстоятельства: желание использовать меру, эффективно укрепляющую позиции кандидата в президенты накануне выборов и принцип целесообразности, соразмерности затрачиваемых для взыскания налогов усилий и результатов работы.

«Думаю, тогда существовала сходная ситуация. В целом же сыграли роль два обстоятельства: мы видим, что подобного рода решения принимаются перед выборами, и это – одна из эффективных мер, позволяющих усилить позицию кандидата в президенты. С другой стороны, такие решения принимаются в силу осознания того, что есть налоги, которые вернуть нельзя. Их проще простить, чем заниматься их взысканием – иначе это потребует огромного количества рабочего времени тех же налоговых служб. И это будут суды с бесконечными исками.

Поэтому тут работает еще и принцип целесообразности», – сказал Александр Сафонов.

Документ, представленный на рассмотрение депутатам, должен пройти второе чтение 20 декабря. Как передает «Новая газета», авторами поправок к первой версии законопроекта стаи члены партии «Единая Россия»: вице-спикеры Госдумы Сергей Неверов, Петр Толстой и Александр Жуков, а также глава бюджетного комитета Андрей Макаров и член комитета Андрей Исаев.