Топ новостей 20 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня крупные розничные сети страны сообщили о сбое в работе касс, ЦИК ответил на призыв снять с выборов Владимира Путина, а МПК поддержал продление отстранения Паралимпийского комитета РФ.

В Москве, Владивостоке, Новосибирске и Барнауле магазины испытывают проблемы в работе кассовых аппаратов «Штрих-М», которые записывают и хранят данные для налоговых органов. Выяснилось, что у них устарела «прошивка», но уже вышло обновление. Пока в ФНС разрешили магазинам вести расчет с клиентами без касс. Между тем убытки ритейлеров составили 2,5 млрд рублей.

Элла Памфилова расценила как давление на ЦИК открытое обращение Михаила Ходорковского, в котором он призвал не регистрировать кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах. «Я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираюсь на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения. Все разнообразные формы публичного давления на меня и моих коллег по ЦИК бессмысленны», - заявила она.

Между тем стало известно, что 26 декабря на ВДНХ соберется инициативная группа избирателей по выдвижению Путина на выборы. Сегодня же на съезде ЛДПР в президенты был выдвинут Владимир Жириновский.

Со 2018 года Белоруссия рассчитывает полностью отказаться от использования импортной электроэнергии, включая российскую. «По тем ценам, которые предложила Россия, мы отказываемся покупать, будем замещать собственной выработкой», — заявили в минэнерго страны.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму с призвом к РФ немедленно прекратить ущемление прав человека. За подготовленный Украиной документ проголосовали 70 стран, 26 высказались против, и 76 — воздержались. Одобрили инициативу большинство европейских стран, США и Грузия. Проголосовали против нее Россия, Индия, Армения, Куба, ЮАР и другие.

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии с 1 января 2018 до 2020 года. Документ опубликован на портале правовой информации. Ранее о продлении заморозки пенсионных накоплений заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что блогеры могут подпадать под действие закона об иноагентах, если они признаны СМИ и финансируются из-за рубежа, однако пока ГД «не рассматривает блогеров в контексте этого закона». Кремль комментировать эту инициативу отказался.

Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России, а решение об участии российской Паралимпийской сборной в ОИ примет в январе.

Григорий Явлинский рассказал о недавней встрече с Владимиром Путиным, которая прошла по инициативе Кремля. Он заявил, что Путин не осознает необходимости «что-то менять» в стране не видит, что в стране «пороховая ситуация», но согласился с ним в вопросе, касающемся того, что войну на Украине нужно «заканчивать». В Кремле факт разговора подтвердили, но отказались считать его инициативой АП.

ООО «Южный проект», являющийся структурой банка «Россия» Юрия Ковальчука, выкупил 100% акций крымского винного завода «Новый свет» за 1,5 млрд рублей. Винзавод находился в госсобственности Крыма. Стоит отметить, что банк «Россия» и завод «Новый свет» находятся под западными санкциями.

Суд Евросоюза отказался признать Uber «информационным сервисом» и определил, что компания «предоставляет услуги в сфере транспорта». Это решение обжалованию не подлежит. В Uber заявили, что оно никак не повлияет на работу компании, которая урегулирована правилами ЕС для транспортных организаций.

Uber should be regulated like a taxi company, top EU court rules https://t.co/fuFpuqRP3M pic.twitter.com/fF4LtBIvw6