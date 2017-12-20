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20 декабря 2017, 12:10
Владимир Путин
Илья Карпюк

Выдвижение под присмотром Церкви

Епископ Тихон (Шевкунов), патриарх Кирилл и Владимир Путин
Епископ Тихон (Шевкунов), патриарх Кирилл и Владимир Путин
kremlin.ru

Инициативная группа, которая официально выдвинет Владимира Путина кандидатом в президенты, 26 декабря соберется в в 57-м павильоне ВДНХ, где сейчас проходит выставка «Россия — моя история» епископа Тихона (Шевкунова). Об этом сообщает РБК со ссылкой представителей оргкомитета инициативной группы. Центризбирком будет своевременно уведомлен о заседании.

Выставка «Россия — моя история» располагается в 57-м павильоне ВДНХ с 2015 года. Это сеть мультимедийных экспозиций, созданных Патриаршим советом по культуре при поддержке правительства. Ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов) возглавляет экспертный совет Фонда гуманитарных проектов (ФГП), который и открывал выставку на ВДНХ.

 
Открытие выставки «Россия - моя история. 1945-2016 гг.» на ВДНХ
АГН "Москва"

Епископа Тихона (Шевкунова) в прессе часто называют духовным наставником Путина. В недавнем интервью Шевкунов заявил, что духовника Путина «не существует». «Я уже не раз говорил, что по вопросам христианства, православия Владимир Владимирович Путин имеет возможность консультироваться с немалым числом компетентных людей… В числе таких священников и ваш покорный слуга, это действительно так… Впрочем, говоря о духовнике, вы, конечно же, имеете в виду какую-то зловещую личность, способную оказывать особое влияние на президента. Ваше полное право сколько угодно фантазировать на эту тему или сочинять любые самые захватывающие сказки, но дело на самом деле лишь в том, что такого человека в природе не существует», — сказал Шевкунов. Он добавил, что «лишь немного знает Владимира Владимировича Путина».

В оргкомитет инициативной группы входят 25 человек — полный список оказался в распоряжении «Газета.ru». На встрече, которая прошла во вторник в Музее Победы на Поклонной горе, присутствовали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, представители ОНФ и депутаты Госдумы Александр Васильев, Александр Карелин, Дмитрий Морозов, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, музыкант Николай Расторгуев, председатель РСПП Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Серегй Катырин, президент «Опоры России» Александр Калинин, ректор НГТУ имени Баумана Андрей Александров, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, председатель профкома ГАЗ Артем Баранов (именно он получил ответ от Владимира Путина по поводу нового выдвижения политика в президенты), главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, заместитель главврача поликлиники №1 Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко, старший летчик авиационного звена российской группы войск в Сирии Алексей Ведящев, председатель Союза десантников России Валерий Востротин, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, председатель «Молодой гвардии ЕР» Денис Давыдов, член Общественной палаты, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения Николай Дайхес, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, директор детского лагеря «Артек» Алексей Каспржак, член Общественной палаты, руководитель Центрального штаба «Российских студенческий отрядов» Михаил Киселев, директор саровского ядерного центра Валентин Костюков, обладательница бронзовой медали Олимпиады-2016 по дзюдо Наталья Кузютина, известный боксер Денис Лебедев, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов, командир атомной подлодки «Орел» Сергей Новохатский, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, управляющий директор рыбинского двигательностроительного завода «Сатурн» Виктор Поляков, председатель движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, ректор МГУ Виктор Садовничий, председатель студенчиского движения России Юлия Смирнова, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев, скульптор Георгий Франгулян, российский шахматист Сергей Карякин и гендиректор компании Info Watch, сооснователь «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская. Вела собрание руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.

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