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21 декабря 2017, четверг, 08:35
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21 декабря 2017, 08:27
банковский сектор Великобритания гражданская авиация Евросоюз Польша ритейл
Илья Карпюк

Заголовки утра. 21 декабря

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «ЦБ нащупал каменный пузырь». Регулятор считает ипотечную стратегию АИЖК слишком рискованной.

«Торговля встала из-за кассы»: сбой софта нарушил работу розницы по всей стране.

«С новым кодом»: Владимир Путин одобрил схему сплошной маркировки на товарном рынке до 2024 года.

«Ведомости»: «Великодержавные настроения в России достигли исторического максимума». Россияне уверились в своей исключительности, показал опрос.

«Госдума согласилась простить налоговые долги людям, как предлагал Путин»: но подарок не слишком щедр — часть долга и так была бы списана.

«Бизнес пережил первый масштабный сбой онлайн-касс»: в России были заблокированы 80 тысяч аппаратов, ущерб подсчитывается.

«Китайская металлургия переедет в Приморский край»: собственные мощности Китай закрывает из-за экологических требований.

РБК в статье «Кассовый надрыв» задает шесть вопросов о сбое в работе торгового оборудования.

«"Ростех" отключил YotaPhone»: госкорпорация продаст свою долю в производителе смартфонов.

В статье «Новогодний пролет» рассказывается, почему Росавиация сократила чартеры в праздничные дни.

«Известия»: «Эталонный разворот на 180 градусов». ФАС реформирует тарифообразование в электроэнергетике.

«Паспорт выдадут за час»: МВД обновило административный регламент по предоставлению госуслуги.

«Страховым добавят ответственности по ОСАГО»: Верховный суд разъяснит, как разбирать споры между водителями и страховщиками.

«Газета.ru» в статье «А король-то голый: ПВО США не спасает от ракет» пишут о том, что йеменские хуситы вновь нанесли ракетный удар по Эр-Рияду.

Почему в Польше приняли законы, несмотря на угрозу санкций от ЕС, объясняется в статье «Дотации кончились».

«Лазейка для банкротов»: субъектам Федерации разрешат гасить долги по зарплате в компаниях-банкротах.

The Economist: «Нет хороших способов взаимодействовать с польским правительством» (There are no good options for dealing with Poland’s government). Когда еврократы призывают Польшу соблюдать правопорядок, польская правящая партия называет это вмешательством в чужие дела.

Bloomberg: «ЕС, готовясь к Brexit'у, ужесточает правила для инвестиционных фирм» ( EU Braces for Brexit by Tightening Rules for Investment Firms). ЕС собирается уничтожить потенциальную лазейку в будущей системе отношений с Британией. Для этого он переводит крупнейшие инвестиционные компании еврозоны в ведение Европейского центробанка.

The Wall Street Journal: «ЕС пошел на "крайние меры" в борьбе с Польшей» (EU Triggers ‘Nuclear Option’ in Fight With Poland). ЕС прибег к крайним методам, чтобы воспрепятствовать изменениям польской судебной системы, которые Брюссель считает недемократическими.

Reuters: «Трамп пригрозил урезать помощь участникам ООН из-за голосования по Иерусалиму» (Trump threatens to cut aid to U.N. members over Jerusalem vote). Президент США Дональд Трамп отказать в финансовой помощи тем участникам ООН, которые проголосуют в пользу резолюции, направленной против его решения признать Иерусалим столицей Израиля.

CNN: «Республиканский налоговый план. Объяснение ключевых подробностей финального законопроекта» (GOP tax plan: Key details of the final bill, explained). Окончательная версия американской налоговой реформы по-прежнему поддерживает, в первую очередь, корпорации и владельцев бизнесов. Но все же учитывает и интересы простых граждан.

BBC: «ЕС выступил против польской судебной реформы» (EU acts against Poland judiciary reforms). ЕС счел, что польская судебная реформа противоправна, и принял дисциплинарные меры, которые раньше еще никогда не задействовались.

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