Глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович заявил, что потребует от МОК убрать логотип своей компании со всей одежды, которая была пошита для членов и сотрудников комитета. Ранее МОК объявил, что компания Bosco выиграла право заключить контракт на поставку спортивной и парадной одежды для организатора Олимпиады.

Куснирович уверяет, что решение не политическое и никем не навязанное: просто он не хочет, чтобы его компания и бренд ассоциировалась с Олимпиадой, где нет официального представительства России.

Собственно это и есть последствия дисквалификации сборной России: разрыв связей, убытки для бизнеса и т. д. Обидно, что пока ту или иную ответственность за ситуацию несут только спортсмены.