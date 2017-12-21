21 декабря 2017, 18:49
#100 СЛОВ. Bosco не хочет ассоциироваться с МОК
Глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович заявил, что потребует от МОК убрать логотип своей компании со всей одежды, которая была пошита для членов и сотрудников комитета. Ранее МОК объявил, что компания Bosco выиграла право заключить контракт на поставку спортивной и парадной одежды для организатора Олимпиады.
Куснирович уверяет, что решение не политическое и никем не навязанное: просто он не хочет, чтобы его компания и бренд ассоциировалась с Олимпиадой, где нет официального представительства России.
Собственно это и есть последствия дисквалификации сборной России: разрыв связей, убытки для бизнеса и т. д. Обидно, что пока ту или иную ответственность за ситуацию несут только спортсмены.
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