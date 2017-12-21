Еврокомиссия предложила участникам ЕС задействовать против Польше статью 7 Договора о Европейском союзе. Поводом стало продолжение попыток польского правительства ограничить самостоятельность судов.

Спустя почти два года после начала препирательств с Польшей из-за изменений в судебной системе, пишет Financial Times, ЕС приблизился к тому, чтобы прибегнуть к небывало жестким средствам. Это мотивируется необходимостью противостоять авторитаризму в одной из крупнейших стран блока. Риторически это формулируется как меры по устранению серьезного нарушения в общих ценностях и правопорядке. Ожидается, что рекомендации Еврокомиссии на этот счет поддержат Германия и Франция. Всё это означает, что разгорается новый очаг напряженности внутри ЕС.

Направление дальнейшего развития Польши — важный вопрос для канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые помышляют задать в ЕС новый курс. В свете этих планов рост националистических настроений и неуважение к Брюсселю — существенная проблема, потому что это будет мешать проведению реформ во всех областях, от экономики до миграции.

Беата Шидло, премьер-министр Польши (до 11 декабря 2017) во время дебатов по поводу польской реформы судов. 2016 © European Union 2016 - European Parliament

Голосование по применению статьи 7 должно состояться в следующем году. Если инициатива встретит поддержку, то это будет скорее политическим жестом, чем настоящим изменением ситуации. Одобрение статьи предполагает, что неправильное поведение Польши привести к серьезным санкциям, в том числе к лишению права голоса. Но введение санкций требует единодушия со стороны всех участников (за исключением того, против кого они направлены). Между тем, Венгрия уже пообещала, что будет блокировать все карательные инициативы. Это значит, что фактически инструментов воздействия у ЕС меньше, чем в теории.

Политика Польши, рассказывает The Economist, сейчас определяется партией «Право и справедливость», возглавляемой Ярославом Качиньским. Два последние года эта партия в основном занимается тем, что постепенно отбирает независимость у различных государственных институтов, стремясь вернуть ситуацию в старый формат, который образовался после 1989 г.

Еврокомиссия в ответ на это будет пытаться задействовать статью 7. Эта статья ставит перед участниками блока вопрос о том, не нарушает ли кто-нибудь из них правопорядок. Ранее уже были разговоры о том, чтобы обратиться к этой статье, но на тот момент проект судебной реформы в Польше оказался заблокирован президентом Анджеем Дудой. Теперь, объясняет автор, в проект были внесены косметические поправки, и Дуда дал понять, что теперь он готов его подписать. Такой поворот событий вызвал у Брюсселя сильное недовольство.

Нынешняя конфигурация демонстрирует один из серьезных изъянов в организации ЕС, комментирует автор. У него нет адекватных инструментов, чтобы противостоять участникам, пренебрегающим провозглашенными принципами. Это пренебрежение свойственно всем правительствам от Италии и Венгрии до Румынии. Брюсселю в таких условиях действовать трудно. Если он будет смотреть сквозь пальцы на нарушение принципов, то это будет воспринято как слабость, то есть центр рискует полностью утратить авторитет. Если он, наоборот, будет вмешиваться, то это вызовет бурное негодование.

Седьмая статья едва ли значимым образом изменит ситуацию, считает автор. На первой стадии там нужна поддержка 22 из 27 стран. Дальше понадобится больше солидарности, а это маловероятно с учетом позиции Венгрии. В связи с этим противникам Польши приходится больше надеяться на польское гражданское общество, политическую оппозицию и евроориентированных представителей власти. Но пока ничто из этого не сработало в интересах Брюсселя.