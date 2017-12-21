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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс предложил создать Енисейскую экономическую зону, объединив Красноярский край, Туву и Хакасию. На пресс-конференции он сказал журналистам о том, что предложения по объединению регионов уже находятся в разработке.

Он отметил, что многие сельскохозяйственные компании в данный момент производят свою продукцию и сбывают ее в этих трех регионах.

«Мы договорились с лидерами предприятий создать некий рабочий коллектив, и в ближайшее время, буквально в течение трех месяцев создать организационно-правовые предложения, чтобы Енисейская экономическая зона приобрела какие-то очертания», — цитирует «Российская газета» Александра Усса.

Также глава региона сказал, что к изменению административных границ это не приведет, объединение должно ускорить реализацию общих проектов этих субъектов, сообщает «Континет Сибирь Online».

Антиновость

В шахте «Есаульская» в Кемеровской области под 10-метровыми завалами остались три горняка. Обрушение произошло 20 декабря и в момент инцидента в шахте находились 99 человек, 96 из которых сумели самостоятельно выбраться на поверхность, сообщает «Тайга.Инфо» со ссылкой на МЧС.

Три человека остались под завалами. С ними удалось связаться, передать еду и воду.

Обрушение породы произошло в вентиляционном штреке на глубине 300 метров, пишет ТАСС.

Шахта создана в 1984 году, она входит в состав ОАО «Южкузбассуголь» («Евраз»).

Спасательные работы на шахте Фото из архива ГУ МЧС России по Кемеровской области

Непонятная новость

Член Совреда Елена Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность изъятия усыновленных детей у многодетной матери в Хакасии. Ранее органы опеки приняли такое решение из-за прически одного из них. В опеке сочли, что волосы четырехлетнего мальчика слишком длинные, и это наносит вред психологическому здоровью ребенка, сообщает газета «Хакасия».

На прическу ребенка обратили внимание сотрудники детского сада еще летом текущего года. Они обратились в районное управление образование, сказав, что приемный сын 57-летней Любови Лицегевич носит волосы до плеч. В июне ребенка подстригли.

Однако в августе комиссия по делам несовершеннолетних пришла к выводу, что Лицегевич вредит психическому здоровью мальчика. Комиссия рекомендовала рассмотреть вопрос о прекращении опеки над ребенком. Но позже из приемной семьи изъяли всех семерых детей, которых женщина усыновила в 2012-2015 годах, пишет «Новая газета».

В издании отметили, что у женщины есть конфликт с руководством детского сада, который возник после того, как женщина отказалась давать деньги на ремонт здания, вместо этого купив краски и кисти.

Всего 57-летняя Лицегевич воспитала родную дочь и 20 приемных детей, первого из которых она взяла из детского дома, когда ей было 17 лет.

Любовь Лицегевич с детьми Фото из семейного архива

Ассорти

В Волгограде министр транспорта России Максим Соколов открыл движение по правой стороне моста через Ахтубу, левый рукав реки Волги. Мост возводился около восьми лет, его открытие – важнейшее событие для будущего сотрудничества России со странами Средней Азии, Китаем и Ираном.

«Очень приятно приезжать в Волгоградскую область и видеть, какие колоссальные изменения здесь произошли: они касаются не только строительства новых мостов, но и приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети», — отметил Максим Соколов, слова которого приводит V1 .

Мост через Ахтубу – вторая очередь моста через Волгу, третья очередь – еще не построенная автотрасса Краснослободск — Средняя Ахтуба.

Длина открывающегося моста — 6,5 километра, из которых 2,2 километра составляют искусственные сооружения.

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Во Владивостоке главой города избран предприниматель Виталий Веркеенко. 32 депутата гордумы избрали его на этот пост единогласно, пишет «Коммерсант».

В своем выступлении перед депутатами Веркеенко сказал, что планирует превратить «Владивосток из города надежд в город мечты». Журналистам он сказал, что в качестве своего помощника и первого заместителя видит Алексея Литвинова.

«Команда Литвинова и он лично приложили максимум усилий в тот сложный период, когда не было фактически главы. Тем не менее, они справились. И я хочу работать с этой командой»,— сказал он.

Кандидатуру Веркеенко поддержали как представители фракции «Единой России», так и коммунисты, ранее обещавшие бойкотировать выборы.

Предыдущий глава города мэр Игорь Пушкарев был задержан и 1 июня 2016 года и позже арестован по обвинению в коррупции. 9 марта этого года решением Басманного райсуда он был временно отстранен от должности главы Владивостока, а 3 ноября добровольно ушел в отставку.

Глава Владивостока примет присягу на заседании гордумы 28 декабря.

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Кадастровая палата по Пермскому краю уточнила данные о частях границ между Пермским краем и республикой Коми. Сведения были внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Ранее их отсутствие мешало определить принадлежность к территории объектов недвижимости и приводило к спорам между субъектами. Уточнение же границ должно усовершенствовать процедуру предоставление земли на этих территориях и исключить сложности, появляющиеся при подготовке документов территориального планирования, а также, в конечном счете, повысить инвестиционную привлекательность Прикамья, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу кадастровой палаты Пермского края.