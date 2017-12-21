Топ новостей 21 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Госдума узаконила новые меры поддержки материнства, заявки на участие в президентских выборах подали 34 человека, Минюст подготовил проект приказа о СМИ-иноагентах.

Госдума в окончательном чтении приняла предложенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект, продлевающий программу материнского капитала до конца 2021 года. Также в третьем чтении был принят закон о ежемесячных выплатах после рождения или усыновления первого или ребенка до достижения им 1,5 лет. Средняя по стране выплата составит 10,5 тысяч рублей.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко рассказал, что ЦИК получил 34 заявления на участие в выборах президента РФ. К участию в предвыборной гонке готовятся 18 самовыдвиженцев и шестнадцать лидеров политических партий. Первым подал заявление глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский подал документы в ЦИК ЛДПР

Министерство юстиции России подготовило проект ведомственного приказа, регулирующего требования к СМИ, признанном в стране иностранным агентом. СМИ — иностранные агенты должны будут «представлять в Минюст РФ документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недружественным шагом включение главы Чечни Рамзана Кадырова в список Магнитского. Представитель Кремля пообещал, что будут приняты ответные меры. «С большой долей вероятности могу предположить, что, конечно же, принцип взаимности будет соблюдаться», — отметил Песков.

Дмитрий Песков kremlin.ru

Кадыров попал в список Магнитского. Придется извиниться? pic.twitter.com/N9hUR8u6wT — Заповедник (@ZapovednikShow) 21 декабря 2017 г.

Украинский предприниматель, бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский прокомментировал решение Высокого суда Лондона об аресте его активов. Напомним, Высокий суд Лондона постановил арестовать активы Коломойского и второго экс-владельца Приватбанка Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов. По версии действующей администрации Приватбанка, Коломойский и Боголюбов в свое время вывели из него «почти 2 млрд долларов». Коломойский в ответ на это заявил: «Это временный арест на время рассмотрения дела в суде».

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина обошлось федеральному бюджету минимум в 65,7 млн рублей. Техническое оснащение площадки стоило около 42 млн рублей, включая в себя электропитание, организацию синхронного перевода и другие услуги. Аренда помещения в Центре международной торговли обошлась в 16,2 млн рублей. Подарочная полиграфия для участвовавших в событии журналистов обошлась в 7,5 млн рублей (1800 комплектов по 4160 рублей за комплект).

Уахахаха.

В Телеграме пишут, что Эрнст и Добродеев получили по башке от Кремля (по слухам, обоим объявлен выговор).

Знаете, почему?

Пресс-конференция Путина, важнейшая часть предвыборной кампании, в рейтинге телепередач за неделю - лишь на 10-м месте! Полный провал!! pic.twitter.com/5wDTkH9BT2 — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 21 декабря 2017 г.

В Банке России вызывает серьезные опасения возможный рост до 20 трлн рублей в 2020 году объемов ипотечного кредитования в России. Источники утверждают, что это может стать причиной появления «пузыря», аналогичного тому, что стал предвестником кризиса 2008 года в США.

Российский футбольный союз (РФС) объявил о начале собственного расследования соревновательного контроля на чемпионатах России по футболу 2012-2015 годах. «В связи с политикой максимальной открытости РФС готов оказать всестороннюю поддержку ФИФА в расследовании о якобы имеющихся случаях использования допинга в российском футболе, а также выражает надежду на беспристрастную оценку со стороны международных организаций — WADA, МОК и ФИФА», — сказано в сообщении.

Наезд легковой машины на пешеходов в Мельбурне был умышленным, сообщил представитель полиции австралийского штата Виктория Расселл Барретт. «На данном этапе расследования мы считаем, что это были преднамеренные действия, однако мотивы нам пока не известны», — заявил он. По данным полиции, в результате ДТП пострадали 14 человек, некоторые из них получили тяжелые травмы.

Доля опрошенных граждан России, уверенных в особой роли русского народа в мировой истории, достигла рекордного значения с 1992 года и составляет 64%. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».