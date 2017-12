Топ новостей 21 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Госдума узаконила новые меры поддержки материнства, заявки на участие в президентских выборах подали 34 человека, Минюст подготовил проект приказа о СМИ-иноагентах.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко рассказал, что ЦИК получил 34 заявления на участие в выборах президента РФ. К участию в предвыборной гонке готовятся 18 самовыдвиженцев и шестнадцать лидеров политических партий. Первым подал заявление глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Министерство юстиции России подготовило проект ведомственного приказа, регулирующего требования к СМИ, признанном в стране иностранным агентом. СМИ — иностранные агенты должны будут «представлять в Минюст РФ документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недружественным шагом включение главы Чечни Рамзана Кадырова в список Магнитского. Представитель Кремля пообещал, что будут приняты ответные меры. «С большой долей вероятности могу предположить, что, конечно же, принцип взаимности будет соблюдаться», — отметил Песков.

Украинский предприниматель, бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский прокомментировал решение Высокого суда Лондона об аресте его активов. Напомним, Высокий суд Лондона постановил арестовать активы Коломойского и второго экс-владельца Приватбанка Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов. По версии действующей администрации Приватбанка, Коломойский и Боголюбов в свое время вывели из него «почти 2 млрд долларов». Коломойский в ответ на это заявил: «Это временный арест на время рассмотрения дела в суде».

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина обошлось федеральному бюджету минимум в 65,7 млн рублей. Техническое оснащение площадки стоило около 42 млн рублей, включая в себя электропитание, организацию синхронного перевода и другие услуги. Аренда помещения в Центре международной торговли обошлась в 16,2 млн рублей. Подарочная полиграфия для участвовавших в событии журналистов обошлась в 7,5 млн рублей (1800 комплектов по 4160 рублей за комплект).

В Банке России вызывает серьезные опасения возможный рост до 20 трлн рублей в 2020 году объемов ипотечного кредитования в России. Источники утверждают, что это может стать причиной появления «пузыря», аналогичного тому, что стал предвестником кризиса 2008 года в США.

Российский футбольный союз (РФС) объявил о начале собственного расследования соревновательного контроля на чемпионатах России по футболу 2012-2015 годах. «В связи с политикой максимальной открытости РФС готов оказать всестороннюю поддержку ФИФА в расследовании о якобы имеющихся случаях использования допинга в российском футболе, а также выражает надежду на беспристрастную оценку со стороны международных организаций — WADA, МОК и ФИФА», — сказано в сообщении.

Наезд легковой машины на пешеходов в Мельбурне был умышленным, сообщил представитель полиции австралийского штата Виктория Расселл Барретт. «На данном этапе расследования мы считаем, что это были преднамеренные действия, однако мотивы нам пока не известны», — заявил он. По данным полиции, в результате ДТП пострадали 14 человек, некоторые из них получили тяжелые травмы.

Multiple people have been injured after a car ‘deliberately’ hit pedestrians in #Melbourne, #Australia https://t.co/ey1hVd2MCr pic.twitter.com/3wGwPcM2PJ