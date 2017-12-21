Генеральная ассамблея Организации объединенных наций одобрила внесенный Украиной проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму. Его поддержали 70 из 193 государств, против были 26. 21 государство не голосовало, 76 воздержались.

В Киеве результат голосования посчитали большой победой, так как в резолюции Россия названа «оккупирующей державой», и заявили, что вскоре Крым вернется в состав Украины. В то же время российские СМИ уверяют, что по сравнению с «крымской резолюцией» 2014 года расклад, судя по голосованию, изменился в пользу Москвы.

В частности, газета «Коммерсантъ» напоминает, что при голосовании в 2014 году против резолюции, предложенной Украиной по Крыму, были только 11 государств, а 100 поддержали документ. При этом издание отмечает, что в декабре 2016 года, когда на Генеральной ассамблее ООН рассматривалась вторая «крымская резолюция», численность отдавших свои голоса в ее поддержку и против нее была точно такой же, как в 2017 году: 70 государств выступили за, а 26 были против.

По сведениям издания, по сравнению с голосованием 2016 года изменился состав тех, кто поддерживает сторону России и выступает против украинской резолюции по Крыму: в число сторонников России добавились Киргизия, Таджикистан и Мьянма, при этом из него вышли африканские страны – Ангола, Коморские Острова и Южный Судан.

Между тем в Киеве резолюцию 2017 года называют самой сильной. Это выражение употребил, к примеру, глава МИД Украины Павел Климкин, выражая в своем микроблоге в Twitter благодарность тем, кто поддерживал документ. «Нажим на Россию усиливается. Мы благодарны вам, друзья, за вашу поддержку и помощь», – написал он. В самом Министерстве иностранных дел Украины, как передает газета «Известия», уточнили слова Климкина: «Следующим шагом должна стать деоккупация полуострова. Основа сегодня уже заложена».

Павел Климкин UN Photo/Eskinder Debebe

Одновременно с известиями о принятии резолюции в СМИ появились новости о том, что Вашингтон одобрил первые коммерческие поставки оборонительного летального оружия Киеву. По сведениям источника американской газеты The Washington Post, разрешение на экспорт крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и запчастей к ним на сумму 41,5 миллиона долларов было выдано в декабре. Поставки же тяжелого вооружения (в том числе противотанковых ракет Javelin, о которых просили власти Украины) одобрены не были.

Кроме того, украинская тема всплывает в прессе в связи задержанием сотрудниками Службы безопасности Украины Станистава Ежова, помощника премьер-министра Украины. О задержании сообщается на сайте СБУ. В ведомстве Ежова называют российским агентом и утверждают, что он был завербовал во время заграничной командировки; после этого он, по сообщению СБУ, собирал информацию о работе правительственных структур Украины с помощью «специального оборудования». В отношении Ежова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена).

Побеседовать с «Полит.ру» о «крымской резолюции» и ее значении, а также о том, говорит ли все происходящее об усилении позиций Украины и активизации ее противостояния с Россией, согласился политолог Григорий Голосов. По его мнению, говорить о том, что ситуация начинает склоняться в пользу России оснований все же нет, так как суть резолюции с 2014 года оставалась прежней, а передана она на этот раз в гораздо более жестких формулировках – так что ее одобрение скорее может свидетельствовать об успехе украинской дипломатии.

Олена Шарван представляет доклад о ситуации с правами человека в Крыму. 2015 UN Photo/Rick Bajornas

«Прежде всего, я хочу сказать, что базовое политическое решение по поводу Крыма было принято Генеральной ассамблеей ООН несколько лет назад, и это решение остается неизменным теперь. Однако в общем комментаторы правильно отмечают, что язык нынешней резолюции Генеральной ассамблеи ООН очень сильный. И это, вероятно, объясняет, почему несколько возросло количество стран, которые воздержались при голосовании по этой резолюции.

Российские комментаторы интерпретируют это как успех России, что не совсем точно. Потому что в действительности политическая оценка осталась, как я уже сказал, неизменной, язык значительно усилился, и то, что количество воздержавшихся от голосования стран возросло, с политической точки зрения не означает вообще ничего. Это, по большому счету, все-таки успех скорее украинской дипломатии, чем российской.

Имеет ли эта резолюция какое-то значение? Чисто символическое: резолюции Генеральной ассамблеи ООН обязывающей силы для стран-участниц ООН не имеют. Поэтому решение о поставках летального оружия в Украину привязывать к этой резолюции не стоит. И то, и другое решение – как Генассамблеи, так и американского руководства – подготавливались в течение очень длительного времени. И в данном случае, конечно же, речь идет просто о совпадении.

Тем более не следует привязывать резолюцию Генассамблеи ООН к таким, в общем-то, малозначительным текущим событиям, как задержание российского, как утверждают, шпиона в Украине. Это совершенно несопоставимые явления.

Если подвести итог, то можно сказать, что с политической точки зрения для России ничего не изменилось. И какую бы то ни было позитивную динамику для России следовало бы расценивать не в терминах того, сколько стран воздержалось при голосовании, а как раз в терминах того, какое отношение Организация объединенных наций выражает в своих резолюциях. И отношение к действиям России в Украине, безусловно, ухудшилось – это следует из всего текста резолюции», – сказал Григорий Голосов.

Добавим, что Москва выразила несогласие с решением Генассамблеи ООН. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «в Москве прорабатывают и принимают меры по защите наших интересов на фоне возможного продолжения рестриктивных и санкционных действий различных стран», которые Россия по-прежнему считает незаконными.