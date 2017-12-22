Президент России Владимир Путин поручил начать в 2018 году выпуск специальных еврооблигаций для возврата в страну российских капиталов. Пока остается неясным вопросы, удастся ли обеспечить анонимность этих инвестиций, отмечают экономисты.

О том, что государство поможет бизнесу вернуть капитал в страну с помощью облигаций, президент России сообщил на встрече с представителями бизнеса в Кремле 21 декабря. Как пишет газета «Ведомости», глава государства уточнил, что об этом его просил бизнес, который предлагал использовать для этого отечественные «облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте».

Предполагается, что облигации будут выпущены в 2018 году. Кабинет министров и Центробанк уже проработали этот вопрос, сообщает газета «Коммерсантъ»; президент поручил определить условия и параметры выпуска.

О предложении крупного бизнеса выпустить специальные государственные бумаги для защиты от расширения американских санкций сообщило 5 декабря агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. По их данным, речь шла о специальных бондах с высокой доходностью и возможностью сохранять анонимность для держателей. С их помощью представители крупного бизнеса, обеспокоенные возможным расширением американских санкций, хотели бы создать условия для возвращения капиталов в Россию, напоминает информационное агентство РБК.

Представители российских деловых кругов перед началом встречи с президентом kremlin.ru

Для желающих вернуть капитал в Россию Минфин выпустит обычные еврооблигации на сумму до 3 миллиардов долларов, заявил 21 декабря министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, программа внешних займов увеличена не будет, уточняют «Ведомости». При этом предусмотрено, что в 2018 году Россия может разместить этих облигаций на сумму до 3 миллиардов долларов и еще может выпустить их на сумму до 4 миллиардов долааров для обмена уже обращающихся бумаг.

Добавим, что к февралю 2018 года Минфин США должен представить в конгресс доклад о возможности расширения санкций на российские государственные бумаги. В докладе предлагается оценить «потенциальные эффекты» для российской экономики и западных инвесторов от распространения санкций на российский суверенный долг. Это еще не означает, что санкции будут введены, отмечают СМИ.

Побеседовать с «Полит.ру» об идее выпуска облигаций для возврата капиталов в Россию согласился Константин Корищенко, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте Российской Федерации. По его мнению, идея защитить российский бизнес является чрезвычайно здравой, однако ее реализация сопряжена со значительными сложностями.

«Идея выпуска облигаций для возврата в Россию капиталов исходила от бизнес-сообщества: она была выдвинута РСПП и предложена государству для того, чтобы помочь бизнесменам защитить свои средства от санкций и вернуть их в Россию. Президент поддержал эту просьбу и дал поручение Министерству финансов и другим ведомствам заняться этим. И с моей точки зрения идея защитить российский бизнес – очень рациональная и здравая, но технически она трудновыполнима.

Сами по себе облигации очень сложно сделать специализированными, такими, чтобы их можно было одним покупателям продавать, а другим – нет; или такими, чтобы по одним владельцам информацию собирать, а по другим – сохранить некоторую анонимность, как того хочет бизнес. Или по одним облигациям делать доходность в 2%, а по другим – в 4%. Рынок обычно такого рода дельту, то есть разницу, корректирует, и разные облигации российского правительства, обращающиеся на рынке, будут выравниваться в своей привлекательности и в стоимости.

Поэтому сейчас говорить о том, насколько успешным будет этот проект, преждевременно: надо посмотреть, какие конкретно предложения будут сделаны и переданы на рассмотрение. Тогда уже можно будет обсуждать, насколько это выгодно.

Если говорить о том, мог ли этот шаг быть продиктован предвыборными интересами, то надо, опять-таки, вспомнить, что это была инициатива бизнеса. Может ли там кто-то подгадывать специально под выборы, это вопрос открытый.

Что касается опасений бизнеса по поводу возможного усиления антироссийских санкций, то такие опасения были, есть и, видимо, еще на какое-то время останутся, хотя, появились уже некоторое признаки снижения напряженности. В частности, например, как такой признак можно расценивать визит министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву, начавшийся 22 декабря; а также некие позитивные слова в общении российского и американского президентов.

То есть признаки определенного смягчения существуют. Но для российского бизнеса ситуация на внешних рынках остается сложной, поскольку большинство финансовых посредников (прежде всего банки), работая с российскими клиентами, выдвигают очень большое количество различного рода условий, иногда достаточно труднопреодолимых, или просто отказывают им. То есть, бизнес с российским паспортом сегодня на внешних рынках, прежде всего западных, действительно испытывает очевидные затруднения даже в обычной практической деятельности.

Вопрос о том, являются ли первопричиной этого санкции или просто напряженность между западными странами и Россией, ответа не имеет – тут можно только выдвигать гипотезы.

Что же касается возможного ужесточения санкций и возможного прекращения приобретения западными инвесторами российских бумаг, то с моей точки зрения, этот риск несколько преувеличен. Если Соединенные Штаты и Европа примут такое решение, то они навредят сами себе – окажутся в роли той унтер-офицерской вдовы у Гоголя, которая сама себя высекла. То есть, таким образом они сами себя лишат выгодных экономических и финансовых операций.

Есть ли еще способы вернуть капиталы в Россию помимо выпуска облигаций? Да, есть. Существуют хорошо известные способы под названием «улучшение инвестиционного климата». Это, по понятным причинам, занимает достаточно много времени.

Применение же «быстрых» способов решения проблемы сейчас, к сожалению, затруднительно, потому что основные проблемы российского бизнеса на сегодня не внешние – это, прежде всего, сложности в ведении его на территории Российской Федерации. Сложным его делают, например, неопределенность по налогам, частые проверки, доминирование госкорпораций и так далее – то есть то, что исправить быстро крайне сложно. То есть в целом способы есть, но быстро реализуемых все же нет», – объяснил Константин Корищенко.