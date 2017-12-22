21 декабря в Каталонии прошли досрочные парламентские выборы. Предполагалось, что эти выборы приведут к завершению каталонского кризиса, вызванного односторонним провозглашением независимости.

Общий итог выборов журнал Politico описывает как продолжающуюся политическую неопределенность. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, пишет автор, сделал ставку на быстрые досрочные выборы как способ восстановить порядок в регионе. Но его расчет не оправдался. Центристская партия «Граждане» (Ciudadanos), которая выступает за то, чтобы Каталония оставалась в составе Испании, набрала значительное количество голосов, но недостаточно для того, чтобы сформировать правительство. Каталонские сепаратисты удержали абсолютное большинство в региональном парламенте по итогам этих выборов, которым предшествовал хаотический референдум о независимости и одностороннее провозглашение независимости, после чего Мадрид временно отобрал у Каталонии автономию.

Голосование на выборах в Каталонии 21 декабря 2017 calafellvalo / Flickr.com

Таким образом, комментирует автор, политическая драма нескольких последних месяцев не привела к существенному изменению в расстановке сил. Поддержка сепаратистов несколько сократилась по сравнению с выборами 2015 г., однако они по-прежнему получают достаточно голосов для формирования кабинета. Важно, что сейчас они получили свои 48% голосов при очень высокой явке — 82%. Таким образом, приходится отказаться от гипотезы, что прежние победы сепаратистов были обусловлены низкими явками, потому что на выборы идут политически активные сепаратисты, а их оппоненты представлены слабо.

Специфический результат оказался у либеральных «Граждан». По большому счету, хотя они и не победили формально, их популярность заметно возросла. Партия была создана 11 лет назад, чтобы бороться с каталонским национализмом. Теперь они стали значимой региональной силой, которую поддерживают противники независимости Каталонии. Кроме того, к ним массово дезертируют социалисты и консерваторы. Их популярность должна стать сигналом для консервативного центра, говорящим о том, что левые партии начинают становиться серьезными соперниками.

Одним из следствий каталонских выборов может стать возвращение Карлеса Пучдемона на пост президента Каталонии. Правда, это зависит от того, удастся ли ему избежать ареста испанскими властями, которые обвиняют его в подстрекательстве к мятежу и неправильном распоряжении государственными средствами.

Целью Рахоя было лишить каталонских сепаратистов преобладания в управлении регионом. Результат оказался прямо обратным: их позиции только укрепились. Теперь он окажется под перекрестным огнем. Левые будут его критиковать за отсутствие гибкости и неспособности к компромиссам при урегулировании каталонского кризиса. Правые будут ругать его за то, что он слишком долго не вмешивался и вообще действовал недостаточно решительно. Кроме того, его Народная партия получила на этих выборов плохие результаты: число ее представителей в парламенте сократилось с 11 до 3.

CNBC тоже пишет, что итоги выборов затягивают политический кризис, который уже повредил испанской экономике и привел к тому, что многие компании покинули Каталонию. Результат этих выборов закономерным образом сказался на курсе евро: он пошел вниз относительно курса доллара. Главная проблема в том, что эти выборы не стали решением проблемы с каталонским сепаратизмом, как ожидалось. Они только лишний раз подтвердили, что в Каталонии сильна политическая поляризация. Собственно, эти выборы были своего рода повторным референдумом о независимости. По крайней мере, тема независимости была центральной во время предвыборной кампании.