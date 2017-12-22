Цифровую маркировку в пятилетку

Владимир Путин одобрил схему сплошной маркировки большинства товаров на внутреннем рынке. В ближайшие пять лет на базе единого оператора государственно-частного партнерства Центра развития перспективных технологий будет реализован проект для всего товарного рынка. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Реализация проекта на базе единого оператора позволит сделать товарный рынок страны максимально прозрачным и создать полноценную систему гарантии качества. Цифровая маркировка необходима для борьбы с контрабандным товаром, защиты бизнеса и потребителей и увеличения собираемости налогов.

Планируется, что до 2024 года основные группы товаров и лекарственные препараты получат уникальный код, который будет содержать полную информацию о производителе, дистрибьюторе, продавце товара и которая будет обновляться по мере прохождения пути от производителя до покупателя. За счет системы фиксации движения товара на каждом этапе исключается появление двойников товара и возможность повторного вывода на рынок товаров, в том числе с истекшим сроком годности).

Единый оператор позволит оптимизировать сроки запуска проекта и существенно повысит качество конечного продукта, комментирует председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубинин. По данным «Ъ», основными аргументами в пользу схемы ГЧП в проекте стали сроки его реализации. «Единое окно» маркировки даст возможность существенной экономии на логистике и хранении, развитии цифрового маркетинга, существенно облегчит игрокам рынка процесс внедрения решений на местах, а формат ГЧП позволит реализовать проект без существенных бюджетных вложений. Консорциум предприятий, создавших ЦРПТ, обладает технологическими компетенциями, экспертными и финансовыми возможностями для того, чтобы реализовать проект.

Попытки контроля за отдельными видами товаров уже предпринимались ранее, но не были до конца успешными. Так использовались марки, которые можно было подделать, или не проводилось отслеживание движения товара.